Задачка, которая застанет врасплох не только гуманитариев, но и технарей

Математика – это тот предмет в школе, который либо дается ученику, либо нет. Все зависит от строения ума. Люди, у кого больше развито правое полушарие, обладают чаще математическим складом ума. Люди, у которых лучше развито левое полушарие, - гуманитарии.
Этот пример с первого взгляда кажется не таким уж сложным. В чем здесь подвох, прибавляй да прибавляй.
Ну что ж, попробуйте свои силы!
К 1000 прибавьте 40.
Прибавьте еще 1000.
А теперь прибавьте 30, а потом еще 1000.
И прибавьте 20, а затем еще 1000.
Наконец, прибавьте 10.
Сколько получилось в сумме?
Правильный ответ мы оставили для вас внизу.
Верный ответ - 4100.
Ну как, удалось вам найти правильный ответ, да еще за 30 секунд?
Если да, то поздравляем! Это было не так просто.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2339926923741760247
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