Задачка, которая застанет врасплох не только гуманитариев, но и технарей

Математика – это тот предмет в школе, который либо дается ученику, либо нет. Все зависит от строения ума. Люди, у кого больше развито правое полушарие, обладают чаще математическим складом ума. Люди, у которых лучше развито левое полушарие, - гуманитарии.

Этот пример с первого взгляда кажется не таким уж сложным. В чем здесь подвох, прибавляй да прибавляй.

Ну что ж, попробуйте свои силы!

К 1000 прибавьте 40.

Прибавьте еще 1000.

А теперь прибавьте 30, а потом еще 1000.

И прибавьте 20, а затем еще 1000.

Наконец, прибавьте 10.

Сколько получилось в сумме?

Правильный ответ мы оставили для вас внизу.

Верный ответ - 4100.

Ну как, удалось вам найти правильный ответ, да еще за 30 секунд?

Если да, то поздравляем! Это было не так просто.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2339926923741760247

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