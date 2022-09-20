Сильные каждодневные молитвы Божьей Матери — короткие и простые

Христиане всегда относили Божию Матерь к одной из наиболее почитаемых святых. Этот прекрасный образ чудом помогает людям, выполняя порой самые чистые их желания. Всем верующим надо знать самые сильные и в то же время простые молитвы к Богородице на каждый день, чтобы хотя бы в сложные моменты своей жизни прибегать к ним. Однако желательно читать их ежедневно, и тогда Бог услышит и поможет.

В честь Пречистой Девы служат в храмах и читаются каноны. Богородица — пример святости и благочестия. Ничего удивительного, что именно к Ней обращаются многие, считая, что Ее заступничество перед Господом наиболее сильным. В молитвенниках, которых на сегодня очень много, есть разные тексты — на каждый день и праздничные.

КОРОТКАЯ МОЛИТВА БОГОМАТЕРИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Где бы верующий ни обращался к Богу и Деве, сила его молитвы в первую очередь будут зависеть от той искренности, с которой он это делает, и лишь потом от места и святого образа. Можно прибегать к указанной ниже молитве, если есть проблемы с памятью и запомнить большие тексты нет возможности.

Где бы ни находился верующий, ее можно всегда прочесть, пусть даже шепотом или про себя в душе. Это, конечно, зависит от конкретной ситуации. Просьба православного всегда дойдет до Божией Матери.

Эту молитву можно читать дома или в дороге, находясь в одиночестве или же, наоборот, в огромной толпе.

Предложенная коротенькая молитва на каждый день Пресвятой Деве будет опорой в любой, даже самой непростой ситуации или в обычной будничной круговерти, полной множеством разных проблем.

Чем хороши такие молитвы? Прежде всего, тем, что вселяют в человека надежду на благополучный день и помощь свыше, успех и спокойствие в делах. Достаточно запомнить пару молитв и читать их просто для души или тогда, когда в этом есть необходимость. Данный дивный текст послания лучше все-таки произносить каждый день, и благодатное заступление Богородицы обязательно случится.

МОЛЕНИЕ О БЛАГОПОЛУЧИИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Одно из самых дорогих, что есть у человека в этой жизни, — семья и ее благополучие. Это понятие очень обширно. Чаще всего о нем молятся в день Рождества Богородицы, но, читая данную молитву каждый день, можно выпросить у Бога счастье и процветание для всего своего семейства.

Это очень естественная молитва, она помогает достичь гармонии в супружеских отношениях, основанной на заботе друг о друге, поддержке и уважении.

Сегодня для простоты запоминания рядовыми христианами все молитвы Царице Небесной можно читать в переводе с церковнославянского. Чтобы просьбы быстрее были услышаны, надо молиться каждый день, желательно с утра и перед сном. Если их не удается выучить наизусть, воспользуйтесь письменным источником. Лучше самому переписать текст на чистый лист и носить при себе как оберег, читая время от времени. Важно, начав, не отступать и быть верным своему религиозному пути. Даже если все уже хорошо, все наладилось, не стоит забывать молитвы на каждый день, а продолжать их проговаривать и благодарить Богородицу за помощь.

МОЛИТВЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Возносить прошения лучше ежедневно. Проблему выбора из великого множества священных текстов решил св. Нил Сорский. Именно его перу принадлежат молитвы Божией Матери на каждый день, которые сохранились до наших времен.

Он родился в Москве, был боярином по происхождению. С младых лет стал монахом. Долго проживал в разных монастырях в чужих землях. По возвращении на родину сам основал обитель. Был бескорыстен, хорошо образован. Прославился подвижничеством. Благодаря своей начитанности и таланту создал духовные труды. Есть среди них и каждодневные прошения-молитвы к Царице Небесной.

Они на сегодня очнь популярны у православных христиан и являются частью каждодневного молитвенного правила. Обращения к святой Деве могут быть в разных случаях:

скорбные дни и события, тяжесть на душе;

появление всевозможных искушений;

болезненные состояния и тяжкие заболевания;

в моменты, когда человек на распутье и не знает, как быть.

Увы, доподлинно не известно, к какому лику Богородицы обращался святой старец Нил, когда каждый день молился. Нет на этот счет четких указаний, какую именно икону предпочесть. Священнослужители советуют посылать свои прошения перед любым чудотворным образом Богоматери. По традиции к божественным ликам относят следующие иконы:

Тихвинская. Казанская. Иверская. Владимирская.

Все из приведенного списка, а также множество иных ликов Богородицы можно иметь у себя. Иногда их покупают, получают в дар, а некоторые даже собственноручно вышивают после получения благословения у батюшки.

МОЛИТВЫ, КОТОРЫЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ ХРИСТИАНИНУ

Конечно, молитв очень много, и запомнить их все дано далеко не каждому человку. Однако существует несколько самых сильных, читая которые ежедневно, можно обрести счастье и благополучие.

Отче наш.

Призывание помощи Духа Святаго на всякое дело доброе.

Благодарственная молитва, Пресвятой Богородице.

Символ веры.

На умиротворение враждующих.

Преп. Моисею Мурину.

Живой в помощи и др.

Если человека гложет тревога, не получается то, что задумано, кончаются силы и пропадает уверенность, нет желания что-либо начинать, лучше почитать молитвы Богородице. Искренне верующему они вернут энергию, невзгоды будут удалены силами небесными, вернутся уверенность и покой. Не надо забывать, что только молитва, исходящая от сердца, дойдет до Господа.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2569075888647571720/

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Деревня Мамфе Дов в Гане — место, где местные жительницы не решаются рожать детей. Когда приходит срок родов, они добираются в соседнюю деревню, часто — в предродовых муках. У многих здешних женщин — не менее 3 детей. Все они рождены за пределами Мамфе Дов, сообщают СМИ.Запрет появился много веков назад. Современные жители Мамфе Дов пересказывают легенду: когда первые люди пришли на эти земли, то услышали голос Бога. Он сказал, что земля, на которую они посягнули, священна. Если люди захотят здесь остаться, то не должны «осквернять» ее родами, разведением животных или захоронениями.

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