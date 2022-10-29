Певец нового мира – почему Максим Горький вернулся в СССР?

Максим Горький спасался от политических репрессий в США, лечил туберкулез в Германии, навещал друзей-писателей во Франции и практически полностью осел в Италии. Однако, несмотря на слабое здоровье и заграничную деятельность, за несколько лет до смерти писатель вернулся в Советский Союз.

Недолгое возвращение

Максим Горький с 1906 г. практически постоянно жил за границей. Сначала он фактически сбежал в США во время первой русской революции, спасаясь от политических репрессий. Правда, «бегство» было запланированным и даже одобренным самим Лениным. За границей Горький должен был наладить связь с другими революционерами, а также собрать деньги для большевистского подполья.

Писатель долгое время страдал туберкулезом. Когда болезнь обострилась, он перебрался в Европу, в более теплый и мягкий климат. Сначала он жил в Германии на побережье Балтийского моря, а затем отправился в Италию. Семь лет писатель жил на Капри. В 1913 г. Горький вернулся на родину. Однако после революции уехал в Сорренто.

Слово «эмиграция» по отношению к Горькому тогда не употреблялось. Причиной его отъезда стала «необходимость лечиться за границей из-за внезапного обострения болезни». И снова по приказу Ленина. Правда, по другой версии, Горький покинул Россию из-за конфликта с новой властью.

Полностью поддерживая идеи революции, он, однако, не принял методов правления большевиков. Известно, что Горький активно помогал представителям старой интеллигенции и многих спас от большевистских репрессий.

Казалось, что теперь писатель покинул родину навсегда. После победы Октябрьской революции стране была не нужна свободная литература. А Горький к тому времени был уже такой литературной «глыбой», что стать писателем-марионеткой, я думаю, не мог и не хотел.

Максим Горький в Сорренто, 1927-1928 годы

За границей он не только лечился и занимался политической деятельностью, но и активно писал, а также встречался со многими именитыми литераторами. Например, на итальянской вилле его навещал Иван Бунин, а во Франции Горький дружил с Роменом Ролланом и Анатолем Франсом. В СССР Горький финансировал несколько собственных издательских проектов, а в его квартире в Петрограде жили 30 человек: родственники, друзья и бедные писатели, которых он тоже поддерживал материально.

Авторитетный писатель с большими связями

Когда Ленин умер, и к власти пришел Сталин, отношение к литературе и литераторам изменилось. Страна Советов нуждалась в «певцах нового мира». Одним из таких должен был стать Максим Горький. Он был авторитетным писателем (например, 5 раз номинировался на Нобелевскую премию) и имел обширные связи как на родине, так и за границей.

В 1928 г. Горький принял предложение советского правительства и лично Сталина посетить Советский Союз и своими глазами увидеть достижения социализма. Неизвестно, действительно ли писатель так рвался оценить плоды пролетарской революции. Существует мнение, что Горького настойчиво уговаривали приехать его родственники и друзья, которые, вполне возможно, до этого поговорили с сотрудниками ОГПУ. Кроме того, в Италии после прихода к власти Бенито Муссолини становилось неспокойно.

Однако эффект от приглашения оказался обратным. Горький посетил несколько городов и разочаровался в увиденном. Он снова уехал из Советского Союза. Но через год писатель посетил Соловецкий лагерь и уже положительно отозвался о «фабрике перевоспитания бывших врагов», даже написал об этом книгу. Хотя, как мне кажется, это произведение с трудом можно назвать объективным. Советское правительство наверняка продемонстрировало писателю лакированную картинку.

Максим Горький согласился остаться на родине, но с условием, что в холодное время года будет уезжать на свою виллу в Италию. Правительство предоставило Горькому шикарный особняк в центре Москвы и дачу за городом.

Однако с 1933 г. по распоряжению Сталина писателя перестали выпускать из Советского Союза. Вместо виллы в Италии «для поправки здоровья» ему выделили дачу в Крыму. Максим Горький стал самым популярным писателем СССР, в его честь переименовали Нижний Новгород (родной город литератора). Он стал одним из основателей Союза писателей СССР.

Митинг в честь возвращения Максима Горького в СССР, Москва, 1928 год

Однако, возможно, из-за возвращения на родину Горький так и не получил Нобелевскую премию, ведь ее охотнее вручали русским эмигрантам. В Советском Союзе писатель прожил недолго. В 1936 г. из-за холодной московской погоды он простудился и умер от воспаления легких.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Вопреки лживой советской пропаганде, Горький родился в среде вполне буржуазной: отец - управляющий большой пароходной конторы; мать - дочь богатого купца-красильщика. Правда, родители писателя умерли рано, а воспитывал его дед, однако однозначно то, что Горький довольно быстро стал одним из богатейших людей своего времени.Горький был далеко не чужд материального благополучия, а его биография, созданная уже в советское время, хорошо сфабрикованный миф, который ещё требует подробного и беспристрастного исследования. Например, поэтесса Зинаида Гиппиус писала: «Горький скупает за бесценок старинные вещи у «буржуев», умирающих с голоду для пополнения своей коллекции драгоценностей ».

Известно также, что нобелевский лауреат Иван Бунин критиковал Горького за образ жизни, который сложно было назвать пролетарским. Горький проводил за границей довольно много времени, жил в комфорте и вел богемный образ жизни ,не обращая внимания на страдания и голод своих соотечественников!Любопытно, что пролетарский писатель был гиперсексуальным и знаменит своими амурными похождениями .Например, в Италии Горький не пропускал ни одной горничной.

Кроме того, многими очевидцами было замечено нетрадиционное отношение и сексуальное влечение буревестника русской революции к супруге сына ! Безусловно, вклад Горького в организацию литературного процесса в стране невозможно отрицать , однако нельзя не отметить его негативной роли в деле оправдания репрессий сталинского режима. Он был главным редактором объемной книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», заказанной ОГПУ и изданной в 1934 году. В ней Горький, как и Валентин Катаев, Алексей Толстой, Борис Пильняк, Леонид Леонов, открыто хвалили Сталина, оправдывая все его страшные злодеяния и прославляли систему, способную перековывать тысячи врагов социализма в будущих его строителей.

Александр Солженицын назвал «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» первой в русской литературе книгой, воспевающей рабский труд.Заслуживает также внимания рассказ Дмитрия Лихачева, отбывавшего в то время заключение в Соловецком лагере , о визите Горького в этот жуткий «большевистский лагерь смерти». Лихачев вспоминал о разговоре, который состоялся у Горького с четырнадцатилетним (обратите внимание на возраст!) заключенным мальчиком, отбывавшим наказание в лагере.

Несовершеннолетний узник сам вызвался рассказать писателю о реальных условиях существования, о пытках и нечеловеческих условиях труда на лесозаготовках. Их диалог длился не менее сорока минут, после чего Горький, выйдя из из барака, стал громко плакать на виду у всех ! К сожалению, несчастного мальчика больше никто не видел, а Горький в своем «патриотическом» очерке «Соловки» в 1929 году сообщал только об эффективности выбранной системы сталинского перевоспитания заключенных, которая выращивала людей с новым, советским мировоззрением !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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