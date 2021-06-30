Какая польза от очищения негативной энергии ?

Энергетическая чистка — это обряд, ритуал или набор действий, при котором человек или помещение, в котором он находится, очищаются от негативной энергии. Как бы мы ни старались обходить стороной все плохое, оно все равно копится в нашей жизни и требует выхода.

Жизнь начинает меняться в лучшую сторону, когда вы полны позитивной энергии.

Улучшается самочувствие

Несмотря на то, что чистка происходит на высшем уровне, человек лучше себя чувствует физически. У него меньше болит голова, он избавляется от болезней, меньше устает на работе. В целом состояние тела становится лучше.

Улучшается сон

Один из самых главных плюсов — улучшение сна. Человек, в котором почти нет негативной энергии, видит хорошие сны или не видит их вовсе. Он спит глубоко, эффективно очищаясь от усталости, накопленной за день. Он быстрее засыпает и лучше просыпается.

Повышается настроение

Когда негативная энергия после чистки уходит, наше настроение начинает улучшаться. Это происходит почти сразу. Хочется жить, творить, работать, развлекаться. Ничто не гложет, а негативные мысли и воспоминания уходят прочь.

Возрастает продуктивность

Без негативной энергии мы более эффективны в плане физического интеллектуального труда.

Вы становитесь более привлекательными

Люди, которые заняты в творческой сфере, также отмечают повышение продуктивности. При наличии положительных вибраций и отсутствии отрицательных новые идеи появляются гораздо чаще.

После энергетических чисток повышается харизма, обаяние. Люди как магнитом тянутся к тем, чьи вибрации позитивны. Если вы периодически делаете энергетическую чистку, у вас гораздо больше шансов произвести отличное первое впечатление на кого угодно.

Вы менее подвержены атакам токсичных людей

Энергетические вампиры не смогут пробить ваш защитный кокон, сыграть на жалости, гневе или зависти. Манипуляторы не смогут вами управлять, ведь ваша жизнь будет находиться лишь в ваших руках.

Исчезают вирусные программы

Выше мы уже отметили повышение позитива. Как следствие можно еще выделить успешную борьбу с негативными программами, которые прочно прописываются у нас в голове. Это страхи, неуверенность.

Появляется больше удачи

Человек, который свободен от негативной энергии и живет в таком же чистом месте, более удачлив. Ему везет во всех сферах жизни без исключения. Вселенная благосклонна к нему и улавливает все его мысли. Закон притяжения при этом работает в полную силу. Человек получает то, о чем мечтает, и то, чего заслуживает.

Появляется желание изучать что-то новое

Когда биополе свободно от негативных энергетических потоков, появляется тяга к обучению, к просветлению и познанию мира. Это позитивно сказывается на осознанности.

Усиливается шестое чувство

Человек, у которого нет негативной энергии, настроен на высокие вибрации. Это позволяет его интуиции обостряться. Такой человек лучше чувствует все происходящее вокруг него. Он видит мир намного глубже.

Открываются чакры

Негативная энергия сдерживает открытие чакр. Когда в человеке преобладает позитивная энергетика, его чакры открыты. Это значит, что биополе стабильно, а все энергетические центры работают максимально эффективно.

Вселенная посылает тайные знаки

Позитивные люди, лишенные отрицательных эмоций, получают от мироздания тайные знаки, указывающие верное направление движения. Это подсказки, которые не стоит пропускать мимо.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2246430236381285367/

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