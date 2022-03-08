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Почему некоторые женщины на старинных картинах выглядят как очень мускулистые мужчины?

Почем некоторые женщины на старинных картинах выглядят как бодибилдеры? Особенно это заметно у Микеланджело.

Фрагмент фрески Микеланджело в Сикстинской Капелле в Ватикане в Риме                                          Фрагмент фрески Микеланджело в Сикстинской Капелле в Ватикане в Риме

Но и Рафаэля такое есть.

Рафаэль Санти. Совет Богов 1518Рафаэль Санти. Совет Богов 1518

Еще бросается в глаза какая то неестественная грудь. Будто силиконовая грудь на перекаченных мужчин бодибилдерах. Почему женщин изображали так?

Эта статья попробует освятить эту проблему глобально и с разных сторон. После прочтения данной статьи у вас будет общее представление о данной проблематике и несколько причин и теорий, почему женщин изображали так.

Сначала мы затронем данную проблематику в России, а затем коснемся и Микеланджело.

Как было в России

Оказывается официально рисовать обнаженных женщин в академии художеств в Петербурге разрешили только в 1893-1894 годах после реформ. До этого в натурных классах академии обнаженными позировали только мужчины. Это можно узнать из книги Михайлова О.В. Учебный рисунок в Академии художеств XVIII века.

Так же женская натура до конца 19-го века стояло дорого – в три раза дороже мужской натуры и не все художники могли это себе позволить.

Как же тогда в академии художеств рисовали женскую обнаженную натуру?

Женщину для исторических сюжетов рисовали с гипсовых слепков или даже с мужчин!

Из автобиографической книги Перова "На натуре (Фанни под № 30)" можно узнать как профессор Московского училища живописи и ваяния Егор Васильев писал с мужчины даже подготовительный этюд женской фигуры Божьей матери в драпировке, и очень был недоволен этим фактом: «Нарисовал я с натурщика, Тимофея, фигуру Божией матери. Да все это не хорошо... не то-с!.. Нет, ни пропорции, ни формы! Нужно было бы прорисовать ее с хорошей женской фигуры-с!» А это были 1860-е года!

Российский Государственный Исторический Архив сообщает, что в 1818-м году в Питерской Академии художеств даже пришлось отменить экзаменационную работу для студентов на историческую тему «Улисс, умоляющий о помощи царевну Навсикаю» из-за того что по сюжету на картине должно было быть много обнаженных женщин в античных драпировках. Работу отменили и поменяли на другую с формулировкой: «...картина должна состоять по большой части из женских фигур, коих они не могут рисовать с натуры». На новой экзаменационной работе должна была быть всего одна дама.

Из за нехватки и невозможности использовать обнаженную женскую натуру – необходимые зарисовки делали с гипсовых слепков. Это можно заметить на данной картине:

Почему некоторые женщины на старинных картинах выглядят как очень мускулистые мужчины?

Обнаженную натуру можно было рисовать в заграничных поездках, так называемых пенсионерских стажировках. И тогда русские художники, впервые добравшиеся до обнаженной женской натуры делали такие выводы:

«В настоящее время пишу этюд с женщины вроде Магдалины. Сидит в печальной позе, волос изобилие, кругом скалы. Словом, захотелось женщину почувствовать, как говорится, ибо ни разу еще женского тела не писал, пишу в натуральную величину и нахожу, что трудней мужчин. На теле мало зацепочек, все гладко».

Это мы можем узнать из письма Григория Мясоедова из Рима своему товарищу.

Конечно богатые художники могли позволить себе обнаженную женскую натуру в своих частных мастерских. Но, в основном, все художники 18-х 19-х веков были связаны с государственной Академией Художеств.

Я попытался найти примеры русских художников этого времени, на которых ясно видно, что для женской натуры были использованы мужчины. Но так как картины почти всех художников начала 19-го века и ранее были утеряны, несмотря на Эрмитаж и прочие музеи, бегло удалось найти только пару примеров.

Иванов Андрей «Адам и Ева с детьми под деревом» Примерно начало 1800-х. Очень неестественная силиконовая грудь, особенно для кормящей дамы.Иванов Андрей «Адам и Ева с детьми под деревом» Примерно начало 1800-х. Очень неестественная силиконовая грудь, особенно для .Петр Соколов. Венера и Адонис. 1782. Дама сидит и прикрывает грудь рукой, чтобы скрыть анатомические неточности   

Петр Соколов. Венера и Адонис. 1782. Дама сидит и прикрывает грудь рукой, чтобы скрыть анатомические неточности                       

А что же на западе?

В 16-м веке Тридентский собор запретил изображать Богоматерь и других святых голыми. По очень неправильной анатомии кормящих богоматерей, мы можем сделать вывод, о том что рисовали их не с обнаженных дам.

Работы европейских художников 14-х 15-х веков. Грудь нарисована анатомически не верно, слишком высоко в районе шеи.Работы европейских художников 14-х 15-х веков. Грудь нарисована анатомически не верно, слишком высоко в районе шеи.

Причину по которой у Микеланджело женщины выглядят как бодибилдеры - называют, то что он был геем и сознательно не использовал женскую натуру. Звучит это довольно странно.

Рафаэль Триумф Галатеи 1512 фрескаРафаэль Триумф Галатеи 1512 фреска

Из-за того что такие девушки бодибилдеры встречаются и на работах Рафаэля получается и Рафаэль тоже был геем и принципиально не использовал женскую натуру? Особенно видно это на девушке слева – сильные руки и очень маленькая грудь.

На самом деле если верить книге Михайлова О.В. Учебный рисунок в Академии художеств XVIII века то и в большинстве западных художественных академий использовали в основном мужскую обнаженную натуру вместо женской.

А европейские академии художеств появляются гораздо позже после Рафаэля и Микеланджело.

Вывод

Может Рафаэль и Микеланджело не был геями - может он так же столкнулся с теми же трудностями что и русские художники и с обнаженной женской натурой?

Можно пойти дальше и предположить что разница в уровне рисования между русской и европейской школой рисования была не столь большая как заявляют сейчас - меньше сотни лет. Тогда получается что Рафаэль и Микеланджело творили несколько позже чем принято считать сейчас.

Вспомним биографию Кипренского -1780-е 1800-е года: в Питерской академии Художеств преподают только иностранные профессора. Русские студенты даже не говорили и не могли грамотно говорить на русском. Но при этом эти иностранные профессора не преподавали перспективу и анатомию.

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Почему некоторые женщины на старинных картинах выглядят как очень мускулистые мужчины?
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