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10 мифов об испанском гриппе 1918 года

 

Испанский грипп или испанка — одна из самых массовых пандемий гриппа, как по числу заболевших (около полумиллиарда), так и по количеству смертей. По разным данным в 1918 году от него погибло от 50 до 100 миллионов человек, т.е. 5% тогдашнего населения планеты.

10 мифов об испанском гриппе 1918 года                           

Основной особенностью гриппа 1918 года было то, что смертельные случаи регистрировались в основном среди молодых людей, в отличие от обычного, который убивает главным образом больных из группы риска (пожилых и детей).

На протяжении всего 20 века историки медицины обсуждали пандемию испанки. Выдвигалась масса гипотез, относительно каждой стадии существования вируса — происхождения, распространения, последствий. В результате возникли те 10 мифов, которые мы постараемся развенчать ниже.

10 мифов об испанском гриппе 1918 года Отделение неотложной помощи, созданное на базе армейского тренировочного лагеря Фанстон, Канзас, США. Фото: 1918 г. Источник: www.medicalmuseum.mil

1. Грипп возник в Испании

На самом деле историки не нашли ни одного подтверждения этому.

Вероятнее всего прозвище испанки вирус получил в ходе Первой Мировой, бывшей тогда в самом разгаре. Страны-участницы — Германия, Австрия, Франция, Великобритания — не хотели, чтобы враг знал о количестве заболевших, поэтому всеми силами скрывали реальное положение вещей.

Нейтральной Испании скрывать было нечего, т.к. никто ею не интересовался, поэтому создалось ложное впечатление, что в ней куча больных и, следовательно, зараза пришла оттуда.

Ученые так и не пришли к единому мнению относительно происхождения вируса. В качестве возможных первичных очагов называют Восточную Азию, Европу и даже США.

10 мифов об испанском гриппе 1918 года Полицейские в Сиэтле в санитарных масках. Фото: декабрь 1918 г.

2. Испанский грипп был вызван супервирусом

Грипп 1918 года распространялся с молниеносной скоростью. За первые шесть месяцев от него погибло 25 миллионов человек. В связи с этим сложилось мнение, что данный штамм вируса гриппа особенно смертельный и вполне способен уничтожить все человечество.

Однако, недавние исследования показали, что сам вирус, хотя и более смертоносный, чем его собратья, принципиально не отличается от тех, которые вызывали эпидемии в другие года.

Высокая смертность от испанки объясняется массовым скоплением людей в военных лагерях и городских условиях, плохим питанием и антисанитарией. Большинство смертей вызывалось бактериальными инфекциями, быстро распространявшимися в ослабленном гриппом организме.

3. Первая волна была самой смертоносной

На самом деле первая волна смертей в первой половине 1918 года была относительно низкой.

Самой смертоносной была вторая волна — с октября по декабрь — именно тогда наблюдались пиковые показатели смертности. Третья волна — весной 1919 года была более смертоносной чем первая, но менее, чем вторая.

Существует гипотеза, что значительное увеличение смертности в период второй волны связано с тем, что людей с тяжелой формой заболевания собирали вместе в больницах и госпиталях, что ускоряло передачу тяжелых форм гриппа.

10 мифов об испанском гриппе 1918 года График смертности от испанки в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине с июня 1918 по март 1919 гг. На нем хорошо видно, когда случился пик смертей

4. Большинство заболевших испанкой погибло

На самом деле большинство больных испанским гриппом 1918 года выздоровели. Уровень смертности среди инфицированных в среднем не превышал 20%. Подобный показатель, конечно, выше показателя летальности от типичного гриппа, убивающего менее 1% заболевших, но факт остается фактом — 80% выжили.

К тому же смертность была неодинаковой в разных группах. В США, например, она была особенно высокой среди коренных народов, скорее всего из-за недостаточной иммунизированности в связи с прошлыми штаммами гриппа. В некоторых случаях вымирала вся община.

10 мифов об испанском гриппе 1918 года Временный госпиталь для больных испанским гриппом, организованный Красным Крестом в муниципальном актовом зале города Оклахомы. Источник: Википедия

5. Назначаемые лекарства не давали нужного эффекта

На самом деле никаких противовирусных препаратов на тот момент не существовало. Это, кстати, верно и сегодня: большая часть медицинской помощи при гриппе направлена на поддержку пациентов, а не на их лечение.

Выдвигалась гипотеза, что высокая смертность от испанки могла быть связана с отравлением аспирином. В то время доктора рекомендовали принимать лошадиные дозы аспирина, до 30 грамм в день. Симптомы передозировки аспирина сходны с симптомами гриппа, включая кровотечение. Сегодня максимальной безопасной суточной дозой аспирина считается 4 грамма в день (а врач не назначит больше 1 грамма).

Тем не менее показатели смертности были одинаково высокими и в тех местах, где аспирин был не столь доступен как в Европе и Америке, поэтому дискуссия на тему продолжается.

6. Эпидемия широко освещалась в прессе

Вовсе нет. С самого начала болезнь недооценивали, причем все — от чиновников здравоохранения до сельских врачей, считали, что это обычный грипп. Симптомы были классическими, разве что кровохаркание не выписывалось в общую картину.

По мере развития, когда стало ясно, что человечество имеет дело с доселе невиданным вирусом, распространяющимся к тому же с огромной скоростью, решено было как можно дольше скрывать его. Власти опасались нарушения общественного порядка и всеобщей паники.

В какой-то момент хранить в секрете ужасающие масштабы эпидемии уже не представлялось возможным. Во многих городах ввели карантин, а общественные и государственные заведения, вплоть до полиции и пожарной охраны резко ограничили свою деятельность.

10 мифов об испанском гриппе 1918 года Автопортрет после испанского гриппа. Худ. Э. Мунк., 1919 г.

7. Испанский грипп изменил исход Первой Мировой

Очень маловероятно, ведь испанкой болели солдаты с обеих сторон.

Зато верно обратное. Война увеличила количество жертв эпидемии. Сосредоточенье в армиях большого количества народа в одном месте создавало идеальные условия для развития более агрессивных штаммов гриппа и распространения его по всему земному шару.

10 мифов об испанском гриппе 1918 года Первая Мировая Война. Худ. М. Тернер, совр. живопись. Источник: https://artchive.ru/

8. Испанку победили благодаря вакцинации

Никаких вакцин против гриппа в 1918 году не было, следовательно, они никак не могли воздействовать на эпидемию.

Хотя люди, переболевшие гриппом ранее, имели некоторую защиту против испанки. Например, солдаты, служившие в армии в течение долгого периода времени, умирали не так часто как новобранцы.

Кроме этого вирус испанского гриппа быстро мутировал и со временем, вероятно, эволюционировал в менее смертоносные штаммы. Это объясняется естественным отбором. Высоколетальные штаммы за короткое время убивают своего хозяина и не могут распространяться так же быстро как менее смертоносные и, так и хочется добавить, более гуманные.

10 мифов об испанском гриппе 1918 года Вакцинация. Худ. Д. Ривера, 1932 г.

9. Геном испанки так и не удалось секвинировать

В 2005 году было объявлено, что последовательность генов вируса гриппа 1918 года определена. Вирус извлеченный из клеток одной из своих жертв, сохранился благодаря тому, что тело было захоронено в вечной мерзлоте на Аляске.

Два года спустя у подопытных обезьян, зараженных вирусом испанского гриппа, обнаружились симптомы, наблюдавшиеся во время пандемии 1918 года. Смерть животного наступала в результате чрезмерной реакции иммунной системы на вирус, так называемой цитокиновой бури. Предполагается, что именно такая гипертрофированная реакция иммунной системы способствовала высокой смертности среди сильных молодых людей в 1918 году.

10 мифов об испанском гриппе 1918 года Кондуктор трамвая в Сиэтле не пускает пассажира без маски. Фото: 1918 г.

10. Эпидемия испанского гриппа послужит уроком для будущих поколений

И да, и нет. Серьезные эпидемии гриппа происходят раз в несколько десятилетий, поэтому уберечься от них невозможно. Это естественный ход эволюции.

Тем не менее какие-то меры против вируса мы можем принять. Например, чаще мыть руки, проходить вакцинацию, особенно тем, кто в группе риска, и применять по назначению врача противовирусные препараты. Современное здравоохранение и медицина знают не в пример больше своих собратьев из 1918 года, о том, как лечить и что делать со значительным количеством заразных больных. Для борьбы с вторичными бактериальными инфекциями существуют антибиотики, о которых слыхом не слыхивали в 1918 году. Сегодня мы лучше питаемся, у нас выше санитарные и гигиенические условия жизни, а значит мы лучше сопротивляемся заразе.

Источник : https://historicus.ru/10-mifov-ob-ispaskom-grippe-1918/

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