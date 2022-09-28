Пора замуж: как узнать, что вы готовы к здоровым и серьезным отношениям — 7 главных признаков

Рассказываем, для кого желание выйти замуж может быть преждевременным.

Каждый год, задувая свечку на день рождения, вы загадываете одно и то же желание — встретить мужчину своей мечты. Но на свадьбу очередной подруги вам снова приходится идти в одиночестве.

Почему не получается создать счастливые отношения и что нужно сделать прежде, чем пойти в ЗАГС, рассказывает психолог.

Уже перевалило за 24? Значит, пора замуж! Ведь именно этот возраст, как показал опрос ВЦИОМ в 2021 году, женщины считают наиболее подходящим, чтобы связать себя узами брака. Они начинают видеть в каждом мужчине потенциального супруга. Однако патологическое желание кого-то окольцевать может сыграть злую шутку. Для начала стоит проверить, готовы ли вы в принципе к здоровым отношениям.

Когда замужество становится самоцелью, женщина забывает, для чего ей вообще это нужно. Желание непременно поставить штамп в паспорте возникает, если женщине плохо в одиночестве. Это может быть следствием давления, которое оказывали мамы и бабушки. В советские времена становиться невестой в юном возрасте было в порядке вещей. Девочкам с детства внушали: «Будешь плохо себя вести — никто в жены не возьмет». Страх остаться старой девой и быть не такой, как все, подталкивал выходить замуж как можно раньше.

Помните знаменитое выражение«Стерпится — слюбится»? Оно появилось не просто так. Браков без любви было довольно много.

Многие считают, что кольцо на пальце — определенный знак качества. Посмотрите, сколько хейта льется на незамужних знаменитостей. Если замуж не позвали, то ты не состоялась. Это создает множество комплексов. Остается единственный вариант — поскорее найти мужчину.

Что прячется за патологическим желанием выйти замуж?

Одна из подсознательных целей женщины — доказать окружающим, что она чего-то стоит. «Посмотрите, меня выбрали. Вот кольцо, вот фата, вот свидетельство». Таким образом, она просто повышает свою самооценку.

Вторая цель — выбраться из одиночества. Обидно, когда все подруги замужем, а ей не с кем сходить вечером в кино. При этом наедине с собой становится невыносимо. С помощью другого человека женщина пытается заткнуть зияющую дыру нелюбви к себе. Не замечать свои комплексы, недовольство фигурой, образованием, кругом общения. Ей нужно переключить внимание на партнера, лишь бы не думать о своих недостатках. Потому что искренне полюбить себя сложнее всего.

Третья цель — встать на ноги. Так происходит, если женщина не умеет или не хочет сама себя обеспечивать. Она ждет, что мужчина придет в ее несуразную жизнь и решит все проблемы. И эта цель затмевает остальное — настоящие чувства, хорошие отношения, верность и преданность.

Что нужно проработать для счастливых отношений?

Если вы панически боитесь одиночества, попробуйте проработать травму брошенности. Потому что даже в счастливые моменты в голове будут крутиться навязчивые мысли: «А где он задержался? А кто ему пишет в 11 вечера? А почему он поехал к другу без меня?». Партнера это очень быстро утомит. Получается замкнутый круг — чем больше опасений, что вас бросят, тем вероятнее это произойдет.

Вторым пунктом нужно проработать негативные установки. Как только вы встанете на ноги, полюбите себя и оцените по-достоинству, обязательно найдется человек, который тоже это заметит.

Определите ваши цели, ценности и взгляды на семейную жизнь. Если почувствуете, что они совпадают с потенциальным партнером, значит именно с ним вы сможете построить здоровые и счастливые отношения.

Отношения и взрослость

Часто отношения не складываются лишь потому, что женщина к ним не готова. Она выпорхнула из родового гнезда с мыслью, что вот-вот появится мужчина и будет ее опекать, развлекать и защищать. В таком случае она находится в роли ребенка. Ей не нужен муж. Ей нужен родитель, который избавит ее от ответственности. Парадокс в том, что маленькие дети не могут вступать в брак или в здоровые, взрослые отношения, где оба человека — партнеры, которые готовы отвечать за свои поступки и помогать друг другу. Находясь в позиции ребенка, женщина не просто зависима — она беспомощна. Пока женщина не выйдет из этой роли, у нее не может быть счастливого и гармоничного союза.

Вы готовы к здоровым отношениям, если:

Умеете брать ответственность на себя Не обижаетесь по пустякам, а разговариваете напрямую Говорите партнеру, что не нравится, через позицию «я» Можете справляться с эмоциями самостоятельно Твердо стоите на ногах и уверены в себе Стараетесь реализоваться в разных сферах жизни Искренне себя любите

Прежде чем искать нового мужчину, попробуйте проанализировать свои предыдущие отношения и честно себе признаться, а не находитесь ли вы в позиции ребенка? Действительно ли вы ведете себя по-взрослому? Какие ошибки совершали раньше? Эти выводы помогут вам изменить стратегию поведения в будущем.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2577075667028937243/

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