Нарком внутренних дел Лаврентий Берия: интересные факты из биографии, которые известны не каждому

Документы из засекреченных архивов времен Советского Союза постепенно становятся доступны историкам. С них снимается гриф секретности, и интересные факты биографии политических деятелей ушедшей эпохи становятся доступны желающим узнать больше о руководителях великой страны. Одной из неординарных и противоречивых личностей того времени является Лаврентия Берия.

Лаврентий Павлович Берия 1899 — 1953

Знатное происхождение

Появился на свет Лаврентий в небогатой семье, которая проживала в абхазском поселении Мерхеуле. Дальние родственники матери были богатыми князьями из Мегрелии (Западная Грузия). Но знатное происхождение не влияло на материальное положение, семья жила бедно. Во время своего обучения Берии приходилось работать и содержать сестру и мать.

Имя определяет судьбу

Бытует такое мнение, что имя человека влияет на его судьбу. Некоторые люди, желая изменить жизнь, даже меняют свое имя. История происхождения фамилии Берия исторически происходит от названия сирийского города Berea. Если перевести с древнееврейского «Berea», то получится «сын несчастия».

Способности созидать и творить

С детства Лаврентий мечтал стать архитектором. По словам матери, он любил рисовать карандашом и масляными красками и проектировать.

Любовь к спорту

Бакинское среднее механико-техническое строительное училище окончил с отличными отметками и поступил в политехнический институт в городе Баку, где и осуществил свою мечту. Существует мнение, что два здания в Москве (площадь Гагарина) построены по его проекту. Может быть, стоило последовать за своим призванием и тогда бы следующие поколения вспоминали Лаврентия Павловича совсем за иные деяния.

Лаврентий с молодости увлекался футболом и был заядлым болельщиком. Его любимой командой была команда «Динамо». С футболистами он был знаком лично и очень огорчался, если они проигрывали. В наши дни фанаты «Динамо» иногда приносят на матчи баннеры с изображением Берии. Под портретом надпись «Он всё видит». В интернете есть фотографии трибун с такими баннерами.

Также Берия очень любил играть в волейбол. Отдыхая на даче, он приглашал для игры своих коллег, которые жили по соседству. Играли подолгу и очень весело.

Атеист и любитель гипноза

Как и другие коммунисты Лаврентий Павлович Берия был атеистом. При этом он верил в невероятные способности отдельных людей. Лично знал известного актера, экстрасенса Вольфа Григорьевича Мессинга, который обладал способностью «читать мысли людей». Один раз по просьбе Лаврентия Мессинг ввел в состояние гипноза несколько сержантов НКВД, которые выполняли роль официантов за праздничным столом. Под гипнозом сержанты стали танцевать. Это, и то, что мысли Сталина Мессинг прочитать не смог, сам Вольф Мессинг описал в своих дневниках.

Фольф Мессинг рядом со Сталиным

«Нетипичные» поступки

Лаврентий Павлович был инициатором амнистии заключенных в 1953 году. Более миллиона людей получили свободу. Было закрыто более 400 тысяч следственных дел. Главное управление исправительно-трудовых лагерей перешло под управление Министерства юстиции. Он выступал против того, чтобы Министерство государственной безопасности имело право выносить без суда и следствия приговор о назначении высшей меры наказания.

Хотелось бы обратить внимание читателей на следующее. В наше время вину за репрессии, за расстрелы, за суды над невиновными часто возлагают именно на Лаврентия Павловича Берию. Уважаемый читатель, посмотрите на даты. Берия стал наркомом внутренних дел в конце ноября 1938 года. А репрессии начались намного раньше, и пик этих репрессии пришёлся на время, когда наркомом внутренних дел был не Берия, а Николай Иванович Ежов. Ежов занимал этот пост с сентября 1936 года по ноябрь 1938 года. «Вешать» все грехи на Лаврентия Павловича несправедливо. Разве не так?

Николай Иванович Ежов 1895 — 1938

Способности руководителя

Занимая высокие руководящие посты в Закавказье и Грузии, Берия зарекомендовал себя как отличный управленец. Развивалась нефтяная промышленность, сельское хозяйство было переориентировано на выращивание винограда, мандарин, чая. Местные жители, занимающиеся земледелием стали самыми зажиточными, по сравнению с другими гражданами Советского Союза. Во время его руководства регион стал курортной зоной.

Берия и Сталин

Во время войны Берия курировал многие производственные процессы, в том числе производство самолётов, миномётов, ракетного оборудования, ПВО. Огромную роль внёс Берия в послевоенное создание ядерного щита Советского Союза. Это признанный факт. Госкорпорация «Росатом» признаёт это и сейчас.

Про семью Берии будет отдельная статья, поэтому сейчас ограничимся лишь фотографией.

Лаврентий Берия, его супруга и сын

Обвинение и арест

Хрущев обвинил Лаврентия Берию в проведении антигосударственной деятельности и даже в организации заговора с целью уничтожения советского строя. Обвинений против него «состряпали» много, так как боялись, что он захватит власть и поставит МВД над партией.

Газета «Правда» от 10 июля 1953 года. В ней строчки о том, что Берию исключают из партии и объявляют врагом советского народа.

Уход из жизни

Берия ушёл из жизни в 1953 году. После следствия, продолжавшегося почти полгода, он был признан «врагом народа» и по решению Верховного суда СССР к нему применили высшую меру наказания. Тело его было кремировано и прах захоронен на территории Донского Нового кладбища (хотя в той же Википедии написана и другая версия. Версия того, что Берия был уничтожен во время ареста).

А как вы оцениваете личность Берии, друзья? Был ли он талантливым человеком, который просто следовал правилам своего времени или «суровой чести верный рыцарь» использовал своё служебное положение для достижения своих личных целей?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Берия выгодно отличался от палача народов Сталина , поскольку отлично понимал всю утопию и бездарность советского социализма и то, что без частного сектора этот строй рано или поздно рухнет , что , собственно, со временем и произошло !Именно поэтому целью Берии было изменение существующего утопического общественного строя.

Ведь именно он, после смерти Сталина , раздал паспорта советским крестьянам , по сути, крепостным крестьянам, освободил сотни тысяч заключённых , большинство из которых сидело по разнарядке «палач народов» Сталина , а не по составу преступлений! Важно также отметить ,что Берия не участвовал в репрессиях 37 года, когда изувер и палач народов Сталин фактически устроил геноцид своему народу, истребив весь цвет нации. Благодаря же профессионализму Лаврентия Павловича военная разведка того времени стала самой передовой во всём мире.

Именно поэтому ей удалось добыть секреты атомной бомбы . В кратчайшие сроки в начале войны он осуществил неслыханную до селе эвакуацию промышленных объектов на Восток страны, смог предотвратить несколько покушений на злодея Сталина и т. д..Безусловно , Берия совершил много преступлений, но все это он делал только ради того , чтобы прийти к власти и исправить существующий утопический строй! Именно поэтому на него ополчилась вся эта неотёсанная советская шваль в лице Хрущёва.

Я больше чем уверен , что если тогда к власти пришел бы «великий мингрел» Берия , то сегодня многие россияне, живя в богатейшей стране мира, не жили бы как нищие бомжи, ностальгируя по кровавому советскому прошлому! В этом и его гениальность – выгодно отличающая его от самого Сталина и его тупых приспешников .

Любопытно, что Берия в мае-июне 1953 года дал понять остальным великим державам – США, Англии и Франции, что Советский Союз при определенных условиях готов вывести войска из ГДР и способствовать объединению двух Германий. Сумма «компенсации» должна была составить 20 миллиардов долларов – гигантские по тем временам деньги.

Однако из-за злодейского убийства Берии эта крайне выгодная для СССР сделка не состоялась и ГДР вернулась на путь утопического соцстроительства и Москва еще почти 40 лет насильно поддерживала там утопический «социализм»,фактически зря потратив уже 400 миллиардов долларов, пока не надорвалась сама!Безусловно, Берия еще тогда хотел построить общество, подобное сегодняшнему процветающему Китаю! И он обязательно это сделал бы, если бы его не убили большевистские нехристи!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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