Как Россия освободила Грецию и почему отказалась от своих владений там

Идея освобождения Греции от турецкого владычества стала развиваться в России с момента её уподобления бывшей Византии. Если Москва была Третьим Римом, то недалеко было и до мысли, что на неё возложена миссия освободить Второй Рим. Греческие церковные иерархи, регулярно приезжавшие в Россию в XVI-XVII вв., всячески подогревали эту идею в русских царях и патриархах.

Что примечательно: поскольку в это время католическая церковь и многие европейские державы носились с проектом изгнания турок из Европы, то эту же идею в правящих кругах России поддерживал и папский престол. Таким образом, ожидание избавления греков от власти турок усилиями русских было, можно сказать, общеевропейским воззрением в начинавшуюся эпоху Нового времени.

Владение Кикладскими островами

Но между планом и его практическим воплощением нередко лежат столетия. На повестку дня текущей политики освобождение Греции не могло быть поставлено раньше последней трети XVIII века.

В 1768 году началась одна из многочисленных войн России с Турцией. В предыдущую войну 1735-1739 гг. Россия ставила себе скромные задачи и ограничилась отвоеванием Азова. На этот раз Россия была значительно сильнее и могла преследовать более масштабные цели.

Впервые вооружённые силы России присутствовали в Греции во время Первой Архипелагской экспедиции русского военно-морского флота 1770-1774 гг. Организатор дворцового переворота, приведшего в 1762 году к власти Екатерину II, и брат её тогдашнего любовника граф Алексей Орлов выдвинул идею отправки в Эгейское море русской эскадры с Балтийского моря. Этим военно-морским силам предназначалось разжечь национально-освободительное восстание греков. Кроме того, такой поход вокруг всей Европы должен был продемонстрировать всему миру мощь России как морской державы.

Екатерина II приняла этот план и поручила Алексею Орлову верховное руководство Архипелагской экспедицией (названной так потому, что она отправлялась в Греческий Архипелаг). В июле 1769 года из Кронштадта отправилась 1-я эскадра во главе с адмиралом Григорием Спиридовым. В октябре тронулась в путь 2-я эскадра контр-адмирала Джона Эльфинстона, шотландца на русской службе. Русские приплыли к берегам Греции весной 1770 года. Всего же до конца войны в 1774 году в Архипелаг было направлено пять русских эскадр.

В ходе той войны русский флот одержал ряд блестящих побед над турецким флотом, среди которых наиболее знаменитыми стали битвы в Чесменской бухте (1770) и у города Патры (1772). Но по части организации греческого восстания успехи России оказались гораздо скромнее. Из привыкших к мирной жизни греков оказалось невозможно в короткое время создать приличное войско. Греческие ополченцы разбегались при первых же турецких выстрелах. Как писал Василий Ключевский, «с незначительным русским отрядом Орлов быстро поднял Морею, но не мог дать повстанцам прочного боевого устройства и, потерпев неудачу от подошедшего турецкого войска, бросил греков на произвол судьбы, раздражённый тем, что не нашёл в них Фемистоклов». Справедливости ради следует заметить, что дело было не только в Орлове.

К 1774 году, когда был заключен Кючук-Кайнарджийский мир с турками, русские прочно обосновались на Кикладских островах. Там были созданы базы флота и проводилось обучение греческих войск. Но по условиям договора, подписанного графом Петром Румянцевым, все греческие острова снова возвращались Турции. Россия не сохраняла там опорных пунктов. Греческое население островов, поверившее было в серьёзность русских намерений, теперь, обоснованно опасаясь турецких репрессий, было вынуждено эвакуироваться в пределы Российской империи.

Эту странную уступчивость можно объяснить непониманием сухопутным генералом Румянцевым стратегического значения военно-морского присутствия России, но только отчасти. Императрица Екатерина II утвердила подписанный им договор и, вероятно, проявила некоторую прозорливость. Ведь возможности России в Средиземном море зависели от благосклонности других держав, прежде всего – Англии. Только дружественная к России позиция Англии в 1768-1774 гг. позволила русскому флоту спокойно миновать Гибралтарский пролив и войти в Средиземное море.

Советский историк Евгений Тарле писал по этому поводу: «Позиция английского правительства в этот критический для планов Екатерины момент имела поистине первостепенное значение. Даже если бы Англия осталась просто в позиции враждебного нейтралитета, императрица и Алексей Орлов должны были бы признать полную неисполнимость экспедиции в Архипелаг, потому что союзники турок французы ни за что не пропустили бы русский флот».

Но такая благоприятная дипломатическая ситуация, как в 1768-1774 гг., могла и не повториться. Действительно, в следующую войну с Турцией 1787-1791 гг. Россия не делала попыток вновь отправить свои корабли в Средиземное море.

Владение Ионическими островами

В 1798 году Россия вступила в Третью коалицию европейских государств, направленную против Французской республики. Черноморскому флоту адмирала Фёдора Ушакова предстояло соединиться с турецким флотом (редкий случай, когда Россия и Турция воевали на одной стороне!) и совместными усилиями разгромить на Средиземном море французов.

Первой целью союзников были греческие Ионические острова. Раньше они столетиями принадлежали Венеции. В 1797 году их оккупировала Франция. В 1799 году русский десант, после бомбардировки кораблями Ушакова крепости Керкира, освободил остров Корфу, а затем и другие Ионические острова. На этом архипелаге в 1800 году было провозглашено создание Республики Семи Островов. Она стала первым независимым греческим государством в Новое время. Во главе её был поставлен местный уроженец Иоанн Каподистриа (впоследствии – министр иностранных дел Российской империи).

Республика Семи Островов номинально состояла под протекторатом двух держав: Российской и Османской. Но фактически хозяином здесь была Россия. Только в ней единоверные греки признавали своего настоящего защитника и покровителя. С помощью русских советников Каподистриа устроил на островах гражданскую администрацию и суд. Период русского протектората над Ионическими островами продолжался семь лет.

В 1805 году началась война Четвёртой коалиции, в которой снова была Россия, с Францией. Русский флот, базировавшийся на Ионических островах, успешно действовал против французов в Далмации. Но на континенте война шла неудачно для России. Потерпев в июне 1807 года поражение от Наполеона под Фридландом в Восточной Пруссии, император Александр I заключил с Францией мирный договор в Тильзите.

Тильзитский мир сделал Англию и Россию противниками. В этих условиях России стало невозможно удерживать Ионические острова. В том же 1807 году они были оккупированы англичанами. Республика Семи Островов была ликвидирована. В дальнейшем, снова став союзником Англии и победив Наполеона, Александр I, однако, не счёл нужным добиваться возврата прав России на Ионические острова.

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А вы знали об этом?

Самое известное изображение Дядюшки Сэма, на котором он в цилиндре и синей куртке указывает пальцем на зрителя, создал художник Джеймс Флагг. Во время Первой мировой войны этот образ был помещён на плакат, призывавший добровольцев вступить в американскую армию. Подпись под портретом Дяди Сэма гласила "Ты нужен мне в армии Соединённых Штатов". Образ Дядюшки Сэма, созданный Флаггом, впоследствии активно публиковался с различными заголовками как в Первую мировую войну, так и во Вторую мировую.

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