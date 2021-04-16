А вы это знали?

1. Реальная дата окончания Второй мировой войны
Датой окончания Второй мировой войны считается 9 мая 1945 года, хотя на самом деле этот день был Днем Победы — тогда была подписана капитуляция. Официально же СССР закончил войну с Германией 21 января 1955 года, подписав мирное соглашение. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая. Однако о капитуляции было официально объявлено на Западе и в Европе днем 8 мая, а на территории СССР — вечером 9 мая.
Война продолжалась до 1955 года, поскольку многие вопросы, которые касались юридического и дипломатического состояния войны, были окончательно решены между СССР, США и Великобританией лишь 21 января 1955 года. Целых 10 лет главы этих 3 государств решали главные детали судьбы Германии как государства. К примеру, будет ли она оставаться единой страной или же будет разделена.
2. Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов
16 февраля 1568 года по указу Филиппа II испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. В этой стране испанская инквизиция была установлена Карлом V в 1522 году. Большинство населения Нидерландов исповедовало протестанство, против которого боролась инквизиция. Еще больше масла в огонь подлила новая политика Филиппа II: он пытался ограничить права местной знати и требовал ввести испанский налог на продажу любых товаров.
В ответ же на все жалобы и требования населения Нидерландов король лишь ужесточал давление инквизиции. Налоги, гонения протестантов и тираническая политика Филиппа II в итоге привели к восстанию в 1567 году, поднятому знатью. Король Испании направил своего лучшего военачальника Фернандо Альвареса де Толедо подавить восстание, вследствие чего было казнено около 1 800 человек из знати. На волне этих кровавых событий и был издан указ казнить всех жителей Нидерландов за ересь
- Есть «запрещенные» цвета , которые наш мозг не может представить. Они состоят из оттенков, которые компенсируют друг друга в глазах человека. Например, красно-зеленый и желто-синий. Если вас попросят представить желто-синий цвет, то вы наверняка подумаете о зеленом, а на деле есть цвет, который является и желтым, и синим одновременно, но мы даже не можем его представить.
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- Атомы кислорода, которые находятся в наших легких, углерод в мышцах, кальций в костях и железо в крови возникли внутри звезд и при взрыве были выброшены во Вселенную. Получается, что все мы немного инопланетяне и сделаны из звездной пыли .
- Если при беременности у женщины возникает повреждение внутренних органов, то ребенок через пуповину отправляет стволовые клетки к поврежденному месту для ускорения заживления.
- Ежедневно наше сердце создает такое количество энергии, которого хватило бы на 32-километровую поездку на грузовике. А у мозга достаточно энергии для свечения 10-ваттной лампочки.
- Кислород необходим человеку для жизни, но при этом он окисляет наши клетки, что приводит к старению.
- Ваш возраст — это всего лишь количество оборотов, совершенных вами вокруг Солнца.
- Большинство людей не подозревают, что светофоры гораздо больше, чем кажутся. А длина пунктирных линий на дороге, которые разделяют полосы, составляет 25 см, а не 5, как кажется многим. Ученые объясняют подобные заблуждения феноменом « постоянство размер а » .
- Люди, которые родились в 1990-е, успели пожить в двух тысячелетиях, двух столетиях и трех десятилетиях, но при этом всем им еще нет 30.
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