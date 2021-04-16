А вы это знали?

Датой окончания Второй мировой войны считается 9 мая 1945 года, хотя на самом деле этот день был Днем Победы — тогда была подписана капитуляция. Официально же СССР закончил войну с Германией 21 января 1955 года, подписав мирное соглашение. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая. Однако о капитуляции было официально объявлено на Западе и в Европе днем 8 мая, а на территории СССР — вечером 9 мая.

Война продолжалась до 1955 года, поскольку многие вопросы, которые касались юридического и дипломатического состояния войны, были окончательно решены между СССР, США и Великобританией лишь 21 января 1955 года. Целых 10 лет главы этих 3 государств решали главные детали судьбы Германии как государства. К примеру, будет ли она оставаться единой страной или же будет разделена.

2. Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов

16 февраля 1568 года по указу Филиппа II испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. В этой стране испанская инквизиция была установлена Карлом V в 1522 году. Большинство населения Нидерландов исповедовало протестанство, против которого боролась инквизиция. Еще больше масла в огонь подлила новая политика Филиппа II: он пытался ограничить права местной знати и требовал ввести испанский налог на продажу любых товаров.

В ответ же на все жалобы и требования населения Нидерландов король лишь ужесточал давление инквизиции. Налоги, гонения протестантов и тираническая политика Филиппа II в итоге привели к восстанию в 1567 году, поднятому знатью. Король Испании направил своего лучшего военачальника Фернандо Альвареса де Толедо подавить восстание, вследствие чего было казнено около 1 800 человек из знати. На волне этих кровавых событий и был издан указ казнить всех жителей Нидерландов за ересь