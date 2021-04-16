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А вы это знали?

1. Реальная дата окончания Второй мировой войны

А вы это знали?
 

Датой окончания Второй мировой войны считается 9 мая 1945 года, хотя на самом деле этот день был Днем Победы — тогда была подписана капитуляция. Официально же СССР закончил войну с Германией 21 января 1955 года, подписав мирное соглашение. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая. Однако о капитуляции было официально объявлено на Западе и в Европе днем 8 мая, а на территории СССР — вечером 9 мая.

Война продолжалась до 1955 года, поскольку многие вопросы, которые касались юридического и дипломатического состояния войны, были окончательно решены между СССР, США и Великобританией лишь 21 января 1955 года. Целых 10 лет главы этих 3 государств решали главные детали судьбы Германии как государства. К примеру, будет ли она оставаться единой страной или же будет разделена.

2. Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов

А вы это знали?

16 февраля 1568 года по указу Филиппа II испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. В этой стране испанская инквизиция была установлена Карлом V в 1522 году. Большинство населения Нидерландов исповедовало протестанство, против которого боролась инквизиция.

Еще больше масла в огонь подлила новая политика Филиппа II: он пытался ограничить права местной знати и требовал ввести испанский налог на продажу любых товаров.

В ответ же на все жалобы и требования населения Нидерландов король лишь ужесточал давление инквизиции. Налоги, гонения протестантов и тираническая политика Филиппа II в итоге привели к восстанию в 1567 году, поднятому знатью. Король Испании направил своего лучшего военачальника Фернандо Альвареса де Толедо подавить восстание, вследствие чего было казнено около 1 800 человек из знати. На волне этих кровавых событий и был издан указ казнить всех жителей Нидерландов за ересь

3. Римский император Коммод однажды собрал всех калек и заставил их драться до смерти в Колизее
А вы это знали?
 
Древнеримский император Коммод, как и многие другие императоры той эпохи, был эксцентричен и безумен. Он обожал приписывать себе различные титулы: к примеру, под конец жизни он приказал называть себя Геркулесом, сыном Юпитера. Также он велел переименовать месяцы: август получил название «коммод», сентябрь — «геркулес», октябрь — «непобедимый», ноябрь — «преодолевающий», декабрь — «амазонский». В 190 году он переименовал Рим в Город Коммода. Сенат не возражал и удовлетворял все самые нелепые просьбы императора.
Коммод также обожал выступать на публике в качестве гладиатора. Он хорошо владел мечом и любил убивать животных на арене. Хотя бои свободных граждан на арене считались позорным занятием, никто не посмел перечить императору — он провел 735 боев. А дабы искоренить «несовершенных» граждан, он приказал собрать всех калек, карликов и юродивых и заставил их биться на арене Колизея до смерти.
4. В истории было всего три рейха
А вы это знали?
 
 
«Рейх» в переводе с немецкого означает «государство», «империя». Первый рейх — Священная Римская империя, но не времен Древнего Рима. В 962 году король Оттон I Великий провозгласил свое государство как Священную Римскую империю, которая претендовала на преемственность античной Римской империи и Франкской империи Карла Великого. В 1806 году империя была ликвидирована во время наполеоновских войн, и последний император Франц II Габсбург отрекся от престола.
Вторым рейхом принято считать кайзеровскую Германию (Германская империя), которая была основана Отто фон Бисмарком в 1871 году. Империя прекратила свое существование в 1918 году в результате ноябрьской революции. И спустя время 24 марта 1933 года Адольфом Гитлером был основан Третий рейх.
5. Китайский император Цинь Ши Хуанди отдал приказ сжечь все имевшиеся в стране книги
А вы это знали?
 
 
«В 213 году до н. э. китайский император Цинь Ши Хуанди отдал приказ сжечь все имевшиеся в стране книги. В результате принятия закона, запрещающего частное использование книг, который был видвинут Ли Сы (министр императора), в 212 году до н. э. были казнены более 460 специалистов в образовательно-литературной сфере, а также сожжено огромное количество книг. Особое внимание уделялось уничтожению «У-Цзин» — Пятикнижия Конфуция.
Последствия не были столь печальными для культуры и истории Китая: запрет не распространялся на циньские государственные архивы, книги по фармакологии, гаданию, сельскому хозяйству и медицине. И, конечно же, знаменитое «У-Цзин» сохранилось до наших дней, хоть и подверглось изменениям из-за попыток полностью его восстановить.
Вот еще интересные факты, над которыми лучше поразмышлять перед тем, как отправиться спать:
  • Есть «запрещенные» цвета , которые наш мозг не может представить. Они состоят из оттенков, которые компенсируют друг друга в глазах человека. Например, красно-зеленый и желто-синий. Если вас попросят представить желто-синий цвет, то вы наверняка подумаете о зеленом, а на деле есть цвет, который является и желтым, и синим одновременно, но мы даже не можем его представить.
  • В слюне человека содержится природный болеутоляющий препарат , называемый опиорфин , который в 6 раз эффективнее морфина. Кроме того, опиорфин может оказывать антидепрессивное и антипаническое действие.
  • Атомы кислорода, которые находятся в наших легких, углерод в мышцах, кальций в костях и железо в крови возникли внутри звезд и при взрыве были выброшены во Вселенную. Получается, что все мы немного инопланетяне и сделаны из звездной пыли .
  • Если при беременности у женщины возникает повреждение внутренних органов, то ребенок через пуповину отправляет стволовые клетки к поврежденному месту для ускорения заживления.
  • Ежедневно наше сердце создает такое количество энергии, которого хватило бы на 32-километровую поездку на грузовике. А у мозга достаточно энергии для свечения 10-ваттной лампочки.
  • Кислород необходим человеку для жизни, но при этом он окисляет наши клетки, что приводит к старению.
  • Ваш возраст — это всего лишь количество оборотов, совершенных вами вокруг Солнца.
  • Большинство людей не подозревают, что светофоры гораздо больше, чем кажутся. А длина пунктирных линий на дороге, которые разделяют полосы, составляет 25 см, а не 5, как кажется многим. Ученые объясняют подобные заблуждения феноменом « постоянство размер а » .
  • Люди, которые родились в 1990-е, успели пожить в двух тысячелетиях, двух столетиях и трех десятилетиях, но при этом всем им еще нет 30.
Использован материал :https://www.adme.ru/zhizn-nauka/ и https://www.adme.ru/zhizn-nauka/

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