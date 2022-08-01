Крест далеко не сразу стал христианским символом: как он утвердился в этой роли?

Крест считается главным символом христианства. Он украшает церковные купола, его носят на шее верующие, а распятие часто изображают на иконах.

Однако крест не сразу стал христианским символом. С момента начала новой эры и до принятия христианства как государственной религии, пройдёт ещё три века, прежде чем крест станет олицетворением христианской веры.

Рассмотрим историю данного символа и как менялось со временем его значение.

Распятие на кресте, как самая позорная казнь

В Древнем Риме само слово «крест» имело ярко выраженный негативный смысл. Не так оскорбительно было пожелание смерти, как пожелание быть пригвождённым к кресту. В помпейском некрополе, на стенах Стабиевых терм, есть даже соответствующая настенная роспись. Дословно: «Да будешь ты пригвождён к кресту», что уже равнялось страшному проклятию.

Распять римского гражданина было страшным преступлением. Это «омерзительное орудие казни», как говорил Цицерон, можно применять разве что к иноземным пленникам, или мятежным рабам.

Одной из самых массовых казней была казнь восставших евреев.

Вот, как Иосиф Флавий, римский историк еврейского происхождения, описывает последствия расправы над захваченными в плен мятежниками:

Число распятых до того возрастало, что не хватало места для крестов и не хватало крестов для тел.

Точно такая же участь постигла и немногих выживших, но захваченных в плен восставших рабов после подавления восстания Спартака.

Распятие Христа

Иисус был пригвождён к кресту на потеху толпе. Авторы-евангелисты подробно описывали последние часы жизни своего учителя, но не считали это чем-то постыдным. Вероятно, потому, что согласно священным писаниям, осуждён Христос был против законов Римской Империи. Понтий Пилат не нашёл в нём вины, но, испугавшись беснующейся толпы, отдал приказ распять Христа.

Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня созидающий! спаси Себя Самого и сойди со креста. Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти. Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним поносили Его. (Марк. 15:30)

Враги стремились показать бессилие Христа и его лживость, ученики же считали это необходимой жертвой. Христос, описываемый как апокалиптик и мессия, ради спасения всего человечества принёс в жертву собственную жизнь, и это символизировало его смирение и готовность принести себя в жертву за грехи людей.

Так уже к концу I века крест приобрёл для христиан сакральное значение.

Христос на суде

В начале II века христианство перерастает от небольшой иудейской секты до самостоятельной религии. Примерно тогда же начинается обожествление Иисуса.

Философ того времени Цельс написал критический очерк о христианстве под названием «Правдивое слово». Вот, как он описывал обстоятельства смерти Иисуса и отношение к этому самих христиан:

А христиане говорят: поверь, что тот, кого мы тебе представляем, сын божий, хотя бы он был самым унизительным образом связан и подвергнут позорнейшей пытке, хотя бы он совсем недавно на глазах всех бродяжил самым постыдным образом; мало того, говорят они, именно потому ты должен сильнее уверовать.

Одной лишь критикой дело не ограничивалось. В 1857 году археологи обнаружили глумливое граффити, где распятый на кресте человек изображён с головой осла, а подпись гласит: «Алексамен поклоняется Богу».

Римляне считали, что верования христиан и иудеев напрямую связаны с ослиной головой.

Христиане, однако, не отказались от своего символа. К середине II века они стали помечать себя крестами: во время религиозных обрядов христиане рисовали себе кресты на лбу. По мере того, как ширилось и распространялось христианство, появлялись новые символы, связанные с крестом: барельефы, изображения, украшения. В IV веке христианство становится, наконец, государственной религией. Первой страной, принявшей христианство, стала Армения. А в 333 году император Константин Великий впервые разрешил христианам открыто молиться.

Так появилась крестообразная хризма, а сам крест становится не символом позорной казни, а символом спасения и самого Господа.