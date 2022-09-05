3 три главные тайны Ленина, которые не раскрыты до сих пор

Фигура В. И. Ленина в Советском Союзе была культовой. Между тем в биографии вождя пролетариата имеется множество белых пятен, которые до сих пор остаются таковыми.





Происхождение Ленина

Сам Ленин якобы утверждал, что происходит из русской семьи с православными корнями. Однако писательница Мариэтта Шагинян в книге «Семья Ульяновых» приписывает ему калмыцкое происхождение – во всяком случае по отцу.

По другой версии, в роду Ульяновых были немцы и шведы. Его дед Александр Дмитриевич Бланк, как утверждают источники, был женат на Анне Гроссшопф, дочери Иоганна Гроссшопфа, в конце ХVIII столетия перебравшегося в Санкт-Петербург из Северной Германии, и шведки по фамилии Эстедт. Кстати, Гроссшопфы состояли в родстве со знаменитыми писателями Генрихом и Томасом Маннами.

Но наиболее популярна еврейская версия происхождения Ленина, основанная на девичьей фамилии его матери – Бланк.

Уже в постсоветские времена всплыли архивные документы о том, что прадед Ленина с материнской стороны был евреем, крещёным в православие. При рождении звали его Израилем Мойшевичем. Его сыновья Абель и Израиль в крещении получили имена Дмитрий и Александр. Последний стал врачом и отцом Марии Бланк.

На самом деле, заявляют противники «еврейской» версии, существовало два Александра Дмитриевича Бланка.

Один из них действительно был крещёным евреем, а вот другой принадлежал к православному купеческому роду. Он также являлся по профессии медиком и в 1840-х годах сумел дослужиться до чина надворного советника, дававшего ему право на потомственное дворянство (Бланк-еврей никогда не состоял на государственной службе и права на дворянство не имел). Вот он-то и приходился отцом Марии Ульяновой.

Внебрачные дети Ленина

Согласно официальным данным, детей у Владимира Ильича Ленина и его жены Надежды Константиновны Крупской никогда не было. Однако есть гипотеза, что младший сын революционерки Инессы Арманд от её второго мужа Владимира Арманда – Андрей – являлся на самом деле сыном Ленина. И тот об этом прекрасно знал. Якобы младшего сына Андрея Арманда и его жены Хиены даже назвали Володей в честь деда. В детстве мальчик был очень похож на Володю Ульянова с гимназического снимка…

На самом деле Андрей Арманд никак не мог быть сыном Ленина: он родился в 1903 году, а Ленин и Инесса Арманд познакомились только в 1909-м. По крайней мере, потомки Армандов родство с вождём полностью отрицают.

В 1998 году житель Берлина Александр Стеффен дал интервью журналисту Арнольду Беспо. Он поведал, что является сыном Ленина и опять же Инессы Арманд…

По словам Стеффена, он родился в 1913 году, когда Инесса Арманд уже овдовела. В семимесячном возрасте его отдали в семью одного австрийского коммуниста. Весной 1920 года Александра в Зальцбурге навестила родная мать. Она привезла с собой письмо, адресованное Ленину, которое написала в 1913 году в Париже, и просила сохранить на память.

В 1928 году какие-то неизвестные люди увезли Александра в Америку. Впоследствии Стеффен пришёл к выводу, что этих незнакомцев послал Сталин. Александр получил американское гражданство, в 1943 году ушёл добровольцем в армию и до 1947 года служил на военно-морской базе в Портленде.

В 1959 году умерла жена Стеффена, и он переехал в ГДР, где ему охотно предоставили гражданство и хорошую квартиру. Позднее Стеффена пригласили на приём к генеральному секретарю ЦК Социалистической единой партии Германии Вальтеру Ульбрихту, и тот сказал, что ему известно о происхождении Александра. А в 1967 году он встретился в Берлине с Брежневым, который вручил ему орден Дружбы народов и крепко расцеловал.

Но насколько правдива эта «немецкая» версия? Во-первых, нет никаких записей о рождении ребёнка у Инессы Арманд в указанное время. Во-вторых, никто из её окружения не упоминает о младенце. Наконец, в 1920 году Арманд находилась в Москве и никуда оттуда не выезжала. А визит Брежнева в ГДР состоялся вовсе не в 1967-м, а в 1971 году!

Смерть Ленина



Ленин ушёл из жизни в 53 года, после тяжёлой болезни. По официальной версии, его недуг стал результатом покушения на вождя эсерки Фанни Каплан, которая якобы выпустила в него отравленную пулю. Правда, выстрел произошёл за шесть лет до кончины.

Точно известно, что смерть наступила в результате патологических изменений сосудов головного мозга. Вождь пережил три инсульта, его мозг буквально превратился в сгусток извёстки…

Только в 90-е годы прошлого века появились иные версии. Одна из них заключалась в том, что настоящей причиной смерти Ленина стал бытовой сифилис, которым он заболел в 32 года, будучи в парижской эмиграции. Симптоматика вполне соответствовала клинической картине этого заболевания. Правда, существуют данные обследования, проведённого ещё в 1923 году выдающимся немецким неврологом М. Нонне. Тот утверждал, что не нашёл у советского лидера никаких признаков нейросифилиса.

Говорили также о наследственности. Дело в том, что отец Ленина – Илья Николаевич Ульянов – также скончался от кровоизлияния в мозг и примерно в том же возрасте, в 54 года.

Самая скандальная гипотеза гласит, что Ленина убили по приказу Сталина – вероятно, отравили. На это будто бы намекал во второй половине 1950-х годов Н. С. Хрущёв. Но был ли смысл в физическом устранении больного беспомощного человека? Ведь Сталин уже тогда фактически находился у власти…

Вокруг каждой публичной личности всегда ходит много слухов и мифов. И конечно, первый глава Советского государства тоже не стал исключением. Вероятно, неразгаданные тайны ещё долго будут будоражить потомков.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Поучительна книга Василия Варги «Гений зла», в которой можно найти много любопытных фактов про кровавых вождей революции, усиленно скрывающиеся советской пропагандой. Например , как ни странно, но мы до сих пор точно не знаем, кто все-таки зачал вождя мирового пролетариата , а , следовательно, и его национальность по отцу (по матери он еврей)! Существует довольно распространенная версия, что отцом Ильича был любовник матери домашний доктор Иван Сидорович Покровский.

Любопытно, что после смерти Ленина, когда его сестры Анна и Мария Ульяновы, ранее думавшие что их мать француженка, установили ее еврейские корни, они срочно доложили об этом Сталину, выразив пожелание опубликовать найденную информацию. По своей наивности они надеялись, что Сталин разрешит им это сделать, чтобы хоть как-то прекратить рост в 30-х годах антисемитизма в СССР. Однако «вождь народов» категорически запретил это делать, сказав : «Пусть этот факт будет известен через 100 лет»!Правда, эта информация стала доступна общественности гораздо раньше.

Кроме того, по сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».Вот его слова про русских «Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» !

Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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