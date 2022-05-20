Зачем мужчины целовались на Руси друг с другом

Появилась западная культура, и всё было испорчено…

Да, к сожалению, сейчас мужские поцелуи воспринимаются почти всегда однозначно и отрицательно. В Америке и в Европе, кстати, на целующихся представителей мужского пола смотрят толерантно. А у нас в основном осуждают. Даже президент запрещает парады под радужными флагами. Но мы должны с вами знать, что поцелуи на Руси между мужчинами были нормальным явлением.

Самый известный поцелуй случился, пожалуй, между Леонидом Ильичом Брежневым и мужчиной, чью фамилию наш генсек произносил с усилием, – Эрихом Хонеккером.

Не все его видели вживую. Он стал известен, во-первых, благодаря снимку Барбары Клемм. А в 1990-м художник Дмитрий Врубель, опираясь на кадр немки, создал на участке Берлинской стены граффити. Работа была названа «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви».

Я в этой статье не хочу вдаваться в политику. В то, как общались лидеры СССР и ГДР, какая обстановка была в 1979 году. Этих вопросов нужно касаться отдельно. Я все же останусь в рамках темы «Поцелуи». «Мужские поцелуи на Руси».

Леонид Ильич, видимо, про поцелуи что-то знал. Либо действовал по какой-то традиции, может быть, которая была заведена в его семье. Может быть, Брежнев просто интуитивно целовал мужчин. Нужно бы изучить этот вопрос.

Факт в том, что Леонид Ильич действительно действовал вполне традиционно для Руси, для России, потому что с древних времен у нас мужчины целовались. Ничего в этом зазорного не было, совсем наоборот.

Чем был поцелуй для Руси

Одна из версий гласит, что это слово имеет корень «цел». То есть это очевидно. А вот значение этого корня трактуют следующим образом:

изначально, поцелуй был символом пожелания оставаться целым. Можно привести такой пример: воины, когда готовились к атаке или к обороне, поднимали вверх оружие, обнимались и целовались с ближними. Так люди желали друг другу выйти из сражения целыми и невредимыми. Хорошая традиция, как мне кажется.

Позже, когда на Русь пришло православие, смысл поцелуев стал еще более глубоким. Поцелуй стал не только пожеланием сохранить в целостности тело, но и спасти душу.

Так что если вас кто-то искренне целует, то это очень мощная энергетика передается.

А теперь вспомним еще случаи, когда мужчины на Руси, в России целовались.

Мужские поцелуи

Можно назвать несколько случаев:

1. Пасха. Светлый праздник Воскресения Христова. У нас его не все правильно воспринимают. Например, многие люди по традиции, которая сложилась еще в СССР, ездят к местам погребения родственников. Между тем, Пасха – это праздник, когда нужно радоваться тому, что впереди ждет вечная жизнь после той, которая идет сейчас, на Земле. Нужно радоваться и всех целовать. Так и поступали на Руси.

Самое интересное, что в день Пасхи раньше целовались действительно все со всеми. Даже цари со своим окружением: со знатью и слугами. Император Николай Первый в 1840 году зашел дальше всех. Он целовал не только людей из «ближнего круга», но и дело дошло даже да казаков, которые были в императорской охране. Николай тогда, несмотря на то, что считался правителем жестким, показал, что он с народом, как говорится «на одной волне».

А в 1896 году Николай Второй тоже очень долго целовался. В день Пасхи он вручил в Малахитовой палате крашеные яйца 500 людям. Каждого нужно было троекратно поцеловать. Тем, кто должен был принять участие в мероприятии, заранее сообщили, что нельзя коротко стричь бороды и усы – чтобы Николай Александрович не кололся. Меры предосторожности были соблюдены, но все же, как отмечали очевидцы, к концу мероприятия у Романова уже была припухшая щека.

2. Перед Великим постом. Еще одна православная традиция. Великий пост – это время, когда верующие как бы временно уходят из жизни. А значит, нужно попрощаться со всеми.

3. Царский поцелуй. На Руси он заменял подпись. Правители не ставили подписи под документом, за них это делали дьяки. Царь же, если то или иное предложение ему нравилось, целовал крест и своего контрагента.

И выше уже было указано, что целовались воины перед боем. Это еще не все случаи.

На свадьбе жених целовал в плечо тестя. Таким образом молодой человек показывал свое почтение, то, что у него теперь появился в жизни еще один мужчина, которого он будет уважать, с которым он будет советоваться и так далее.

На поминках люди тоже целовались, утешали друг друга и показывали, что они еще живы, что их черед еще не настал. Это усопшего следует хорошо помянуть. А им еще жить да жить.

Что можно отметить в качестве вывода? Поцелуи – это прекрасно. Даже если не придавать им особого значения, их оценит ваше подсознание.

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А вы знали об этом?

Синглы – люди, которые осознанно выбирают жизнь вне брака. Приверженцы этого образа жизни могут иметь какой-то негативный опыт за спиной, а могут просто оставаться довольными холостой жизнью, имея полную свободу выбора.Важно понимать, что синглы не отказываются от идеи романтических отношений, они просто не хотят превращать увлечения в постоянный роман и, тем более, брак. Таким людям необходимо личное пространство и им максимально комфортно жить с самим собой.Кстати, некоторые синглы даже выступают за заключение брака с самим собой – такой тип отношений называется сологамия. Люди, которые выходят замуж за самих себя, считают, что такой союз снимает напряжение и помогает противостоять ожиданиям и давлению со стороны общества.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43103810061/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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