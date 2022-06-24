Пять исторических загадок, которые никогда не будут раскрыты

В мировой истории существуют вопросы, на которые нельзя ответить при всём желании. Причины разные: материалы раскопок утеряны, место раскопок разрушено или сохранившееся свидетельства слишком расплывчаты, а добыть новые уже не получится.



Фрагмент картины «Смерть скупца» нидерландского художника Иеронима Босха.

В нашем материале — пять как раз таких интересных вопросов.

1.

Существовал ли настоящий Король Артур

История короля Артура рассказывалась и пересказывалась множество раз на протяжении более чем 1000 лет. Камелот, рыцари Круглого стола, волшебник Мерлин и меч Экскалибур — все это известные составляющие артуровских сказаний.



Однако, если король Артур действительно существовал, реальность, скорее всего, была не столь волшебной. Самые ранние сохранившиеся рассказы относятся к девятому веку и повествуют о вожде (возможно, даже не короле), который сражался в нескольких битвах с саксами. Даже точность этих рассказов вызывает споры.

В Британии есть несколько мест, которые легенды связывают с королем Артуром. Например Тинтагель, прибрежное место, которое предположительно было домом короля Артура.

Раскопки не подтвердили, жил ли там Артур. В конечном итоге, кажется маловероятным, что ученые когда-либо узнают наверняка, существовал ли реальный король Артур или этот человек был чисто вымышленным.

2.

Где находится гробница Клеопатры



Древние авторы утверждают, что Клеопатра и ее любовник Марк Антоний были похоронены вместе в гробнице после их смерти в 30 году до н.э. Писатель Плутарх (45-120 гг. н.э.) писал, что гробница находилась рядом с храмом египетской богини Исиды. Гробница представляла собой «возвышенный и прекрасный» памятник, содержащий сокровища из золота, серебра, изумрудов, жемчуга, черного дерева и слоновой кости.

Местонахождение гробницы остается загадкой. В 2010 году Захи Хавасс, бывший министр по делам древностей Египта, провел раскопки под Александрией. Это место сейчас называется Тапосирис Магна, где находится ряд гробниц, относящихся к эпохе Клеопатры.

Хотя было сделано много интересных археологических открытий, гробницы Клеопатры среди них не оказалось. Археологи отмечают, что даже если гробница Клеопатры и сохранилась до наших дней, она может быть сильно разграблена и ее уже невозможно идентифицировать.

3.

Денежная шахта на острове Оук

Более двух столетий ходили рассказы о том, что на острове Оук, расположенном у берегов Новой Шотландии (Канада), находится денежная шахта с зарытыми сокровищами. Их якобы оставил пират капитан Уильям Кидд (1645-1701). За это время многочисленные экспедиции стоимостью в миллионы долларов отправлялись на остров в поисках потерянных сокровищ. Увы, безрезультатно.

Нашли только одну медную испанскую монету.



Тем не менее, это не останавливает людей от попыток найти денежную яму. В честь новой экспедиции на канале History Channel даже есть шоу под названием «Проклятие острова Оук», где можно узнать обо всех фактах и неудачах в поисках клада.

4.

Существует ли город Атлантида



В четвертом веке до нашей эры греческий философ Платон рассказал историю о земле под названием Атлантида, которая существовала в Атлантическом океане и якобы завоевала большую часть Европы и Африки в доисторические времена. В этой истории древние афиняне наносят ответный удар по Атлантиде в конфликте, который заканчивается тем, что Атлантида исчезла под волнами.

Хотя ни один серьезный ученый не считает, что эта история буквальна, но в ее основе могли лежать реальные события.

К примеру, минойская цивилизация, которая процветала на острове Крит примерно до 1400 года до нашей эры, а затем исчезла, вполне могла вдохновить греков на историю об Атлантиде. Хотя Крит находится в Средиземном море, а не в Атлантике, минойские поселения понесли значительный ущерб во время извержения вулкана Санторин.

Впрочем, некоторые греческие города, расположенные на побережье, тоже уходили под воду во время природных катастроф. Поэтому у греков было много потенциальной фактуры, способной вдохновить на историю об Атлантиде. Но что это было точно — увы, загадка и, скорее всего, она уже не будет разгадана.

5.

Где находится Святой Грааль



Святой Грааль — чаша, из которой Иисус пил на последнем ужине со своими учениками перед распятием, никогда не был найден. И почти наверняка никогда не будет найден.

Интерес к нему возник только в Средние века, после того как авторы историй о короле Артуре описали поиски Святого Грааля как важный поход. Король Артур и его рыцари посвятили немало поискам святой чаши. Но ведь мы даже не особо уверены, что Артур существовал.

В наши дни серьезных научных попыток найти Святой Грааль не существует и эта чаша скорее является частью художественных произведений, чем реальной целью археологов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2508176763751500736/

А вы знали об этом?

В Индии, а также в некоторых соседних государствах, таких как Пакистан, Шри-Ланка, Бутан, Бангладеш и прочих, входящих в так называемый Индийский субконтинент, имеет весьма широкое распространение уникальный напиток – чай Масала. И это действительно чай, точнее напиток, созданный на основе чая, чаще всего чёрного и желательно крупнолистового, иногда используют также красные сорта чая, но это уже для мастеров. Чайный лист заваривается и настаивается на смеси воды (около половины объёма) и молока (около четверти). Неповторимый аромат чай приобретает благодаря смеси специй. Попробовать уникальный чай Масала действительно стоит – это кладезь здоровья и бодрости.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43483410807)

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