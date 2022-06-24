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Пять исторических загадок, которые никогда не будут раскрыты

В мировой истории существуют вопросы, на которые нельзя ответить при всём желании. Причины разные: материалы раскопок утеряны, место раскопок разрушено или сохранившееся свидетельства слишком расплывчаты, а добыть новые уже не получится.

Пять исторических загадок, которые никогда не будут раскрыты


Фрагмент картины «Смерть скупца» нидерландского художника Иеронима Босха.

В нашем материале — пять как раз таких интересных вопросов.

1.

Существовал ли настоящий Король Артур
История короля Артура рассказывалась и пересказывалась множество раз на протяжении более чем 1000 лет. Камелот, рыцари Круглого стола, волшебник Мерлин и меч Экскалибур — все это известные составляющие артуровских сказаний.

Пять исторических загадок, которые никогда не будут раскрыты


Однако, если король Артур действительно существовал, реальность, скорее всего, была не столь волшебной. Самые ранние сохранившиеся рассказы относятся к девятому веку и повествуют о вожде (возможно, даже не короле), который сражался в нескольких битвах с саксами. Даже точность этих рассказов вызывает споры.

В Британии есть несколько мест, которые легенды связывают с королем Артуром. Например Тинтагель, прибрежное место, которое предположительно было домом короля Артура.

Раскопки не подтвердили, жил ли там Артур. В конечном итоге, кажется маловероятным, что ученые когда-либо узнают наверняка, существовал ли реальный король Артур или этот человек был чисто вымышленным.

2.

Где находится гробница Клеопатры

Пять исторических загадок, которые никогда не будут раскрыты


Древние авторы утверждают, что Клеопатра и ее любовник Марк Антоний были похоронены вместе в гробнице после их смерти в 30 году до н.э. Писатель Плутарх (45-120 гг. н.э.) писал, что гробница находилась рядом с храмом египетской богини Исиды. Гробница представляла собой «возвышенный и прекрасный» памятник, содержащий сокровища из золота, серебра, изумрудов, жемчуга, черного дерева и слоновой кости.

Местонахождение гробницы остается загадкой. В 2010 году Захи Хавасс, бывший министр по делам древностей Египта, провел раскопки под Александрией. Это место сейчас называется Тапосирис Магна, где находится ряд гробниц, относящихся к эпохе Клеопатры.

Хотя было сделано много интересных археологических открытий, гробницы Клеопатры среди них не оказалось. Археологи отмечают, что даже если гробница Клеопатры и сохранилась до наших дней, она может быть сильно разграблена и ее уже невозможно идентифицировать.

3.

Денежная шахта на острове Оук
Более двух столетий ходили рассказы о том, что на острове Оук, расположенном у берегов Новой Шотландии (Канада), находится денежная шахта с зарытыми сокровищами. Их якобы оставил пират капитан Уильям Кидд (1645-1701). За это время многочисленные экспедиции стоимостью в миллионы долларов отправлялись на остров в поисках потерянных сокровищ. Увы, безрезультатно.

Нашли только одну медную испанскую монету.

Пять исторических загадок, которые никогда не будут раскрыты


Тем не менее, это не останавливает людей от попыток найти денежную яму. В честь новой экспедиции на канале History Channel даже есть шоу под названием «Проклятие острова Оук», где можно узнать обо всех фактах и неудачах в поисках клада.

4.

Существует ли город Атлантида

Пять исторических загадок, которые никогда не будут раскрыты


В четвертом веке до нашей эры греческий философ Платон рассказал историю о земле под названием Атлантида, которая существовала в Атлантическом океане и якобы завоевала большую часть Европы и Африки в доисторические времена. В этой истории древние афиняне наносят ответный удар по Атлантиде в конфликте, который заканчивается тем, что Атлантида исчезла под волнами.

Хотя ни один серьезный ученый не считает, что эта история буквальна, но в ее основе могли лежать реальные события.

К примеру, минойская цивилизация, которая процветала на острове Крит примерно до 1400 года до нашей эры, а затем исчезла, вполне могла вдохновить греков на историю об Атлантиде. Хотя Крит находится в Средиземном море, а не в Атлантике, минойские поселения понесли значительный ущерб во время извержения вулкана Санторин.

Впрочем, некоторые греческие города, расположенные на побережье, тоже уходили под воду во время природных катастроф. Поэтому у греков было много потенциальной фактуры, способной вдохновить на историю об Атлантиде. Но что это было точно — увы, загадка и, скорее всего, она уже не будет разгадана.

5.

Где находится Святой Грааль

Пять исторических загадок, которые никогда не будут раскрыты


Святой Грааль — чаша, из которой Иисус пил на последнем ужине со своими учениками перед распятием, никогда не был найден. И почти наверняка никогда не будет найден.

Интерес к нему возник только в Средние века, после того как авторы историй о короле Артуре описали поиски Святого Грааля как важный поход. Король Артур и его рыцари посвятили немало поискам святой чаши. Но ведь мы даже не особо уверены, что Артур существовал.

В наши дни серьезных научных попыток найти Святой Грааль не существует и эта чаша скорее является частью художественных произведений, чем реальной целью археологов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2508176763751500736/

А вы знали об  этом? 

В Индии, а также в некоторых соседних государствах, таких как Пакистан, Шри-Ланка, Бутан, Бангладеш и прочих, входящих в так называемый Индийский субконтинент, имеет весьма широкое распространение уникальный напиток – чай Масала. И это действительно чай, точнее напиток, созданный на основе чая, чаще всего чёрного и желательно крупнолистового, иногда используют также красные сорта чая, но это уже для мастеров. Чайный лист заваривается и настаивается на смеси воды (около половины объёма) и молока (около четверти). Неповторимый аромат чай приобретает благодаря смеси специй. Попробовать уникальный чай Масала действительно стоит – это кладезь здоровья и бодрости.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43483410807)  

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