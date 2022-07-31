Тихий убийца отношений и два способа его победить

Что происходит с любимой песней, если мы слушаем ее снова и снова? Правильно: однажды она нам надоедает.

Это все та же отличная композиция, хит, только вот слушать его больше нет никакого желания.

То же самое может случиться и с отношениями, хотя на ранних стадиях поверить в это решительно невозможно. Как этого избежать?

«Ты помнишь, как все начиналось»

Все начинается с проблеска обоюдного интереса. Вы оба его замечаете. Из этой искорки вскоре разгорается пламя страсти. Сопротивляться взаимному притяжению уже невозможно, и вот в пятницу вечером вы отправляетесь на свидание. Пятница плавно перетекает в понедельник. От счастья кружится голова, а при разлуке всего на несколько часов вы оба теряете способность нормально функционировать. Все мысли — о том моменте, когда вы снова сможете заключить друг друга в объятиях и слиться в поцелуе.

Работа начинает страдать, начальник — волноваться, уложитесь ли вы в срок, но вам все равно. Сконцентрироваться не получается. Вы проводите максимум времени друг с другом, слушая бесконечные байки про коллегу из бухгалтерии, и кажется, что в жизни не слышали ничего смешнее. Неделя следует за неделей. Такое ощущение, что эти счастливые дни никогда не закончатся.

«Это она, — говорите вы себе. — Это любовь».

А потом страсть вдруг начинает угасать — совсем как любовь к той песенке, которую слушали слишком часто. Да, вы по-прежнему близки, но что-то безвозвратно ушло. Первое время вы не могли оторваться друг от друга и целыми выходными не вылезали из постели. Теперь не всегда можете вспомнить, когда в последний раз занимались сексом — вчера? Позавчера? На прошлой неделе?

Ее величество рутина

Пятничный вечер вы проводите вместе, а после ужина и фильма занимаетесь сексом. По субботам встречаетесь с друзьями, например, в Zoom. По воскресеньям убираете и вместе готовите обед. Понедельник и вторник — время сериалов. И так далее, и тому подобное. Вы точно знаете, что будете делать в тот или иной день. Это так удобно, так предсказуемо, но именно предсказуемость и рождает скуку. По вечерам вы расспрашиваете друг друга о том, как прошел день, но не потому, что действительно интересно, — просто так положено. Не то чтобы вам было совсем не важно, просто ответы не сильно меняются от вечера к вечеру.

В пятницу после сытного ужина уже не до занятий любовью, и «временем секса» становится вечер четверга. Чтобы вновь разжечь из тлеющих углей пламя страсти, вы планируете отпуск. И, кажется, все получается. Но потом вы возвращаетесь домой, к прежнему расписанию. Проходит неделя — отпуска как и не было вовсе. Приходит четверг — «вечер секса». Но ни вы, ни партнер не чувствуете возбуждения. Оба молча раздеваетесь и забираетесь под одеяло: «Ну, давай?» Это больше не занятия любовью, не секс — это еженедельная обязанность, супружеский долг.