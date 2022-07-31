Тихий убийца отношений и два способа его победить

Что происходит с любимой песней, если мы слушаем ее снова и снова? Правильно: однажды она нам надоедает.
Это все та же отличная композиция, хит, только вот слушать его больше нет никакого желания.
То же самое может случиться и с отношениями, хотя на ранних стадиях поверить в это решительно невозможно. Как этого избежать?
«Ты помнишь, как все начиналось»
Все начинается с проблеска обоюдного интереса. Вы оба его замечаете. Из этой искорки вскоре разгорается пламя страсти. Сопротивляться взаимному притяжению уже невозможно, и вот в пятницу вечером вы отправляетесь на свидание. Пятница плавно перетекает в понедельник. От счастья кружится голова, а при разлуке всего на несколько часов вы оба теряете способность нормально функционировать. Все мысли — о том моменте, когда вы снова сможете заключить друг друга в объятиях и слиться в поцелуе.
Работа начинает страдать, начальник — волноваться, уложитесь ли вы в срок, но вам все равно. Сконцентрироваться не получается. Вы проводите максимум времени друг с другом, слушая бесконечные байки про коллегу из бухгалтерии, и кажется, что в жизни не слышали ничего смешнее. Неделя следует за неделей. Такое ощущение, что эти счастливые дни никогда не закончатся.«Это она, — говорите вы себе. — Это любовь».
А потом страсть вдруг начинает угасать — совсем как любовь к той песенке, которую слушали слишком часто. Да, вы по-прежнему близки, но что-то безвозвратно ушло. Первое время вы не могли оторваться друг от друга и целыми выходными не вылезали из постели. Теперь не всегда можете вспомнить, когда в последний раз занимались сексом — вчера? Позавчера? На прошлой неделе?
Ее величество рутина
Пятничный вечер вы проводите вместе, а после ужина и фильма занимаетесь сексом. По субботам встречаетесь с друзьями, например, в Zoom. По воскресеньям убираете и вместе готовите обед. Понедельник и вторник — время сериалов. И так далее, и тому подобное. Вы точно знаете, что будете делать в тот или иной день. Это так удобно, так предсказуемо, но именно предсказуемость и рождает скуку. По вечерам вы расспрашиваете друг друга о том, как прошел день, но не потому, что действительно интересно, — просто так положено. Не то чтобы вам было совсем не важно, просто ответы не сильно меняются от вечера к вечеру.
В пятницу после сытного ужина уже не до занятий любовью, и «временем секса» становится вечер четверга. Чтобы вновь разжечь из тлеющих углей пламя страсти, вы планируете отпуск. И, кажется, все получается. Но потом вы возвращаетесь домой, к прежнему расписанию. Проходит неделя — отпуска как и не было вовсе. Приходит четверг — «вечер секса». Но ни вы, ни партнер не чувствуете возбуждения. Оба молча раздеваетесь и забираетесь под одеяло: «Ну, давай?» Это больше не занятия любовью, не секс — это еженедельная обязанность, супружеский долг.
«И как мы до такого докатились?»
Помните про некогда любимую песню? Сначала она вам наскучила, но это еще не все. В один прекрасный день она начинает раздражать. Слушать ее больше нет никакой возможности.
За ужином вы думаете: «Если я еще раз услышу о той коллеге из бухгалтерии…» Наступает очередной четверг — «вечер секса». Но вы увлеченно смотрите сериал. «Ой, я и не заметил(а), что так поздно, — говорите вы друг другу. — Может, давай лучше спать?» — «Если ты не против, то и я не против». Оба облегченно вздыхаете, а потом вдруг с ужасом думаете: и как мы до такого докатились?
Вы никогда не ругались. Никто не скандалил, не уходил из дома, громко хлопнув дверью, не изменял. Так куда все делось? «Но я же тебя люблю! — говорите вы друг другу. — Ты же это знаешь, правда? Мы должны что-то придумать!»
Время действовать
И вы срываете со стены календарь. Больше никакой рутины! Никаких друзей и сериалов! В воскресенье рано утром вытаскиваете партнера на прогулку. Он, в свою очередь, заходит к вам в душ в понедельник перед работой — приятный сюрприз. За ужином вместо того, чтобы поинтересоваться, как прошел день, вы спрашиваете: «А чего бы тебе хотелось добиться в жизни?» Несколько недель спустя вы вместе записываетесь в танцевальную студию или на курсы актерской импровизации и после занятий несетесь домой, не в силах себя сдерживать. Вы вдруг вспоминаете, за что однажды полюбили ту песенку.
Как вовремя заметить надвигающуюся угрозу
Рутина — тот самый «тихий убийца отношений», которого мы замечаем слишком поздно. Чтобы понять, не подкрался ли он к вашей паре чересчур близко, спросите себя: какими были последние полгода? Не оказались ли эти 180 дней похожими друг на друга, как две капли воды? Не проживали ли вы «день сурка» 180 раз?
Рутина неминуемо приводит к скуке. Отношения медленно умирают, пока вы оба недоумеваете, как до такого вообще могло дойти. Но этой участи можно избежать — есть как минимум два простых способа. Даже если вы не раз слышали о них, то вряд ли применяли, и уж тем более правильно.
- Откажитесь от ожиданий и добавьте в жизнь спонтанности. Отказаться от рутины — еще не значит воскресить отношения. Иногда мы возлагаем на этот ход слишком много неоправданных ожиданий, так что первое и главное — от них отказаться. Чем меньше давления, тем лучше. Позвольте себе быть более спонтанными. Пробуйте новое и делайте это вместе. Чем интереснее будет вам обоим, тем выше шансы, что взаимное притяжение вернется.
- Занимайтесь тем, что интересно каждому из вас. Когда вы погрязли в рутине, кажется, что в голове играет одна и та же заезженная пластинка. А когда занимаетесь тем, что увлекает, жизнь наполняется смыслом. Исчезает ощущение, что отношения тянут назад. Более того — вы даете партнеру повод снова вами заинтересоваться. Дни перестают быть близнецами, ведь теперь вы оба делаете то, что интересно каждому и вызывает энтузиазм.
Чем больше вариаций любимой мелодии вам удастся изобрести, тем на дольше хватит альбома.
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2528407652555294759/
А вы знали об этом?
Исаак Ньютон оказался тем ученым, который окончательно перевёл науку из разряда средневековой схоластики в то состояние, под которым мы её сейчас понимаем. По оказанному влиянию его часто ставят вторым после Аристотеля. При этом был человеком глубоко верующим, утверждал, что наука ни в коей мере не отвергает наличие Бога или некоей высшей силы как минимум. Заодно увлекался всякого рода мистикой и серьёзно изучал алхимию.Искренняя вера в бога связана с тем, что Ньютон вообще чудом появился на свет и был недоношенным, хилым, все были уверены, что вот-вот помрёт, поэтому даже крестить не стали. Сделали это только, когда ко всеобщему изумлению выжил. Маленький Исаак рос нелюдимым – любым играм со сверстниками предпочитал в одиночку изучать окружающий мир. Ещё хуже обстояли дела с одноклассниками – отношения были настолько плохими, что однажды его просто изрядно отколошматили. Ответить силой он не мог, тогда решил взять умом. И превратился в первого ученика, к великой радости педагогов. Именно они впоследствии приложат все усилия, чтобы он поступил в Кембридж.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Иван Чика: почему его считают самым свирепым атаманом Емельяна Пугачева https://otari.mirtesen.ru/blog/43730858556/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии