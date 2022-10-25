Великобритании без фамилии и паспорта: куда ей запрещено входить без разрешения

На фото: королева Великобритании Елизавета II

«Passeport» дословно переводится с французского языка (от лат: passer – проходить; port – порт) - «выход из порта». Сегодня невозможно законно пересечь границу любого государства без наличия такого разрешения на «выход из порта». При этом существуют люди, к которым общемировые правила не относятся. Одним из таких исключений является королева Великобритании.

У Елизаветы II нет паспорта, который удостоверял бы её личность. Всё объясняется тем, что Глава Соединённого Королевства не может выдавать документы сама себе.

На фото: британский паспорт

Все британские паспорта выдаются от имени королевы, что указанно на первой странице:

- Государственный секретарь Её Величества королева Великобритании от имени Её Величества просит всех, кого это может касаться, обеспечить свободный и беспрепятственный проезд владельцу настоящего паспорта, а также оказать ему необходимую помощь и защиту.

В 2009 году появился исторический прецедент из-за изменений парламентом Великобритании иммиграционного законодательства. Представители Букингемского дворца получили уведомление, что больше не имеют право покидать Альбион, так как, согласно новым правилам, каждый британец должен предъявить паспорт и специальную анкету для пересечения границ. Никаких привилегий для королевской семьи не предусматривалось.

Однако выяснилось, что выдать паспорта королеве Великобритании не представляется возможным. У неё нет ни фамилии, ни свидетельства о рождении, хотя формально в 1917 году было решено, что престолонаследники будут носить фамилию Виндзор, а потомки без права на трон – Маунтбаттен-Виндзор.

На фото: Елизавета II в молодости

Поскольку выдать документ, удостоверяющий личность Её Величества, оказалось сложнее, чем принять поправки в существующее законодательство, вопрос решили на очередном заседании парламента.

Для общепринятой юридической системы отсутствие документов, удостоверяющих личность, даёт ряд преимуществ королеве Великобритании:

на неё нельзя завести уголовное дело, пригласить в суд в качестве свидетеля или посадить в тюрьму;

она освобождена от налоговых сборов, хотя с 1992 года Елизавета II добровольно платит налог на имущество по минимальной ставке;

к ней и её членам семьи не применим Закон о свободном доступе к информации. Все их дела имеют приватный характер.

Теоретически Елизавета II имеет возможность безнаказанно делать всё, что угодно. Единственное, чему неукоснительно следует королева в своей жизнедеятельности - неписанный правила, основанные на вековых традициях.

На фото: королева Великобритании Елизавета II

Вместе с тем, исходя из этих же вековых традиций, есть места, куда Её Величество не может войти без разрешения. К ним относятся церемониальные графства, имеющие особые исторические привилегии перед монархом. Например, лондонский Сити.

Сити является крупным деловым и мировым финансовым центром, наряду с Нью-Йорком. Он сформировался на основе древнеримского города Лондиниум, основанный римлянами как порт. Сегодня Сити хоть и является историческим центром Лондона, смешивать эти два территориальных образования некорректно, как Рим и Ватикан. С 1695 года Сити наделён правами отдельного города-графства. У него своё правительство. Даже несмотря на то, что на его территории находится королевская резиденция Тауэр, монарх не имеет права туда въехать без разрешения достопочтенного лорд-мэра Лондона (не стоит путать с мэром Лондона).

На фото: лондонский Сити

Именно невозможность королевы Великобритании посещать лондонский Сити без разрешения дала основания теории о существовании некой «избранной» категории людей, которые с давних времён демонстрируют свою обособленность и уникальность не только от народа, но и от королей. Как думаете, у них есть паспорта?

Источник

А вы знали об этом?

К половой жизни и всему, что с ним тесно связано, в Древней Руси относились с большой долей фантазии. При этом никакой табуированности этой темы не было. До конца X века славяне были язычниками со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Интимная жизнь ассоциировалась у них с праздником, радостью жизни и весельем. Половых запретов практически не существовало. Один мужчина мог иметь несколько жен (до четырех). Если женщине доставалось в супружестве мало ласки, она тут же находила себе утешение на стороне. Никто никакую девственность до свадьбы не хранил. Девушка совершенно спокойно могла искать подходящего полового партнера для будущего замужества, не ограничиваясь во время поисков одними только поцелуями.Девушку, находящуюся в таких поисках, называли блудницей от слова «блудить», что означало «искать», «находится в поисках».

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 89) https://otari.mirtesen.ru/blog/43979141483/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!