10 интересных фактов из жизни

Ежедневно на просторах Интернета мы то и дело сталкиваемся с уймой интересных и познавательных фактов, призванных не только развивать наш мозг, но и поражать воображение.
А вы задумывались, почему у бананов изогнутая форма плода? А вы знали, что комары чаще кусают беременных женщин? А вы могли себе представить, что ваниль, та самая пряность, которую вы привыкли добавлять в выпечку, не что иное, как семена орхидеи? А хотите наконец узнать, почему глаза на фото получаются красными? И что пока вы едите ананас – он ест вас!
Сегодня мы отыскали для вас ответы на эти и многие другие не менее интересные вопросы из жизни
Вы будете удивлены, когда узнаете об 11 фактах из жизни, о которых, возможно, даже не догадывались!
Факты о растениях
Факт первый – о форме банана
Отвечая на вопрос о форме бананов, следует отметить, что во время роста и созревания плодов бананового куста происходит отрицательный геотропизм. Что же это такое? В переводе с греческого – “поворачиваю к земле”.
С научной точки зрения геотропизм – это способность органов растения расти в определённом направлении от центра земли вверх. В случае с бананом наблюдается так называемый отрицательный геотропизм. Это значит, что после сбрасывания цветка, плоды бананового куста, которые росли до этого вниз, поворачиваются и растут навстречу солнцу.
Такая причудливая форма и является результатом такого кардинального изменения положения плода на кусте в процессе созревания.
Факт второй – о товарном соседстве лука и картофеля
Этим фактом делятся опытные хозяйки, которые знают, что лук нужно хранить отдельно от картофеля. Дело в том, что слезоточивый овощ выделяет газ этилен, который способен пагубно влиять на клубни картофеля, в результате чего они быстрее портятся и гниют. Вот и весь секрет. А вы знали об этом?
Факт третий – некоторые растения издают звуки
Да, их не услышишь невооружённым ухом, но на самом деле это чистая правда! Так учёные доказали, что саженцы томатов и табака могут визжать и издавать ультразвуковые крики во время обрезания стеблей растений и при нехватке воды. Им удалось это выяснить с помощью установленных около растений микрофонов.
Так срезанные стебли растений производят от 15 до 35 звуков в час, а их источником является кавитация жидкости в стеблях.
Факт четвёртый – об ананасах
А вам ананас тоже щиплет язык? А порой от чрезмерного употребления этого фрукта в уголках рта образуются трещины и раны. Этому есть своё объяснение. В составе ананаса есть так называемый фермент бромелайн, способный расщеплять мясо. Поэтому если вы подержите кусочек этого экзотического фрукта на языке, то почувствуете довольно неприятные ощущения жжения и пощипывания. Пока вы едите ананас – он ест вас!
Факт пятый – о плодоносных орхидеях
Да, да, есть один особый вид орхидей, которые не только радуют глаз своим цветением, но ещё и производят ту самую пряность, обладающую неповторимым сладковатым запахом, известную всем нам как ваниль.
Факт шестой – виноград – источник мелатонина
Виноград – единственный плод, в состав которого входит гормон мелатонин, известный как гормон сна. Высокая концентрация этого гормона в организме ускоряет процесс расслабления, что способствует быстрому погружению в сон. Поэтому, если вы страдаете бессонницей, то съедайте на ночь немного винограда, и будете спать, как младенец.
Факты о человеке
Факт седьмой – об употреблении кофе
Как показали исследования 2015 года, проведённые в Инсбрукском университете, большинство людей, которые употребляют чёрный кофе на постоянной основе, являются психопатами.
Факт восьмой – о цвете глаз
Голубоглазые люди считаются более устойчивыми к воздействию на их организм алкоголя. А ещё цвет глаз может меняться в течение жизни под воздействием определённых обстоятельств. Так у одного пожарного, участвовавшего в ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС, цвет глаз изменился с карего на голубой.
Полезно знать: карие глаза на самом деле голубые, но под коричневым пигментом. Существует даже такая лазерная процедура, позволяющая навсегда изменить цвет глаз из карих в голубые.
Факт девятый – почему комары чаще кусают беременных
Это обусловлено тем, что в период пребывания в интересном положении, особенно на поздних сроках, женщины выдыхают на 21% больше углекислого газа. А самки комаров как раз быстрее реагируют на углекислый газ.
К тому же температура тела у беременных на несколько градусов выше нормы. Плюс к этому насекомые выбирают свою жертву по химическим веществам, которые выделяются кожей человека.
Факт десятый – секрет красных глаз на фото
Наверняка в вашем фотоальбоме найдутся любительские фото, испорченные эффектом красных глаз. Почему же так получается, и чем это обусловлено? Все дело в том, что зрачок считается отверстием. Попадая на него, свет вспышки отражает совокупность кровеносных сосудов, которые расположены на сетчатке глаза.
Факт одиннадцатый – магия числа 13
А вы боитесь этого числа? Например, композитор из Австрии, известный как Арнольд Шёнберг, настолько боялся этого числа, что всю жизнь старался сторониться его. Так он решил, что не проживёт дольше 76 лет, так как сумма чисел этого возраста равна 13. Шёнберг умер 13 числа за 13 минут до наступления полуночи.
И напоследок немного фактов о том, как относятся к числу 13 в разных странах мира
Франция и Германия
В этих странах нет домов под номером 13.
Англия
Корабли не ходят в море 13 числа. На кораблях нет кают под номером 13. В больницы отменяют все операции, припадающие на 13 число. Авиалинии отменили 13 ряды в самолетах, как и 13 ворота на выход на посадку в аэропортах.
Испания
Испанцы испытывают особый страх перед вторником 13 числа, так как само название этого дня “martes” связано с имеем бога войны Марсом. Поэтому они отменяют все запланированные важные дела на этот день. В формуле 1 отсутствует болид под номером 13.
США
В штате Индиана существует негласный закон надевать колокольчики в пятницу 13 на шеи своих чёрных котов.
Китай
Для китайцев число 13 наоборот приносит счастье. А вот боятся они больше числа 4. Потому что на китайском языке это число читается как смерть. Дома и квартиры под номером 4 хуже продаются здесь.
А какой из упомянутых выше фактов удивил вас больше всего?
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2246396832330025953/
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