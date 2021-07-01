10 интересных фактов из жизни

Ежедневно на просторах Интернета мы то и дело сталкиваемся с уймой интересных и познавательных фактов, призванных не только развивать наш мозг, но и поражать воображение.

А вы задумывались, почему у бананов изогнутая форма плода? А вы знали, что комары чаще кусают беременных женщин? А вы могли себе представить, что ваниль, та самая пряность, которую вы привыкли добавлять в выпечку, не что иное, как семена орхидеи? А хотите наконец узнать, почему глаза на фото получаются красными? И что пока вы едите ананас – он ест вас!

Сегодня мы отыскали для вас ответы на эти и многие другие не менее интересные вопросы из жизни

Вы будете удивлены, когда узнаете об 11 фактах из жизни, о которых, возможно, даже не догадывались!

Факты о растениях

Факт первый – о форме банана

Отвечая на вопрос о форме бананов, следует отметить, что во время роста и созревания плодов бананового куста происходит отрицательный геотропизм. Что же это такое? В переводе с греческого – “поворачиваю к земле”.

С научной точки зрения геотропизм – это способность органов растения расти в определённом направлении от центра земли вверх. В случае с бананом наблюдается так называемый отрицательный геотропизм. Это значит, что после сбрасывания цветка, плоды бананового куста, которые росли до этого вниз, поворачиваются и растут навстречу солнцу.

Такая причудливая форма и является результатом такого кардинального изменения положения плода на кусте в процессе созревания.

Факт второй – о товарном соседстве лука и картофеля

Этим фактом делятся опытные хозяйки, которые знают, что лук нужно хранить отдельно от картофеля. Дело в том, что слезоточивый овощ выделяет газ этилен, который способен пагубно влиять на клубни картофеля, в результате чего они быстрее портятся и гниют. Вот и весь секрет. А вы знали об этом?

Факт третий – некоторые растения издают звуки

Да, их не услышишь невооружённым ухом, но на самом деле это чистая правда! Так учёные доказали, что саженцы томатов и табака могут визжать и издавать ультразвуковые крики во время обрезания стеблей растений и при нехватке воды. Им удалось это выяснить с помощью установленных около растений микрофонов.

Так срезанные стебли растений производят от 15 до 35 звуков в час, а их источником является кавитация жидкости в стеблях.

Факт четвёртый – об ананасах

А вам ананас тоже щиплет язык? А порой от чрезмерного употребления этого фрукта в уголках рта образуются трещины и раны. Этому есть своё объяснение. В составе ананаса есть так называемый фермент бромелайн, способный расщеплять мясо. Поэтому если вы подержите кусочек этого экзотического фрукта на языке, то почувствуете довольно неприятные ощущения жжения и пощипывания. Пока вы едите ананас – он ест вас!

Факт пятый – о плодоносных орхидеях

Да, да, есть один особый вид орхидей, которые не только радуют глаз своим цветением, но ещё и производят ту самую пряность, обладающую неповторимым сладковатым запахом, известную всем нам как ваниль.

Факт шестой – виноград – источник мелатонина

Виноград – единственный плод, в состав которого входит гормон мелатонин, известный как гормон сна. Высокая концентрация этого гормона в организме ускоряет процесс расслабления, что способствует быстрому погружению в сон. Поэтому, если вы страдаете бессонницей, то съедайте на ночь немного винограда, и будете спать, как младенец.

Факты о человеке

Факт седьмой – об употреблении кофе

Как показали исследования 2015 года, проведённые в Инсбрукском университете, большинство людей, которые употребляют чёрный кофе на постоянной основе, являются психопатами.