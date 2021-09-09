6 привычек, которые вредят отношениям

Мы сами не замечаем, как говорим или делаем это. Привычные слова или действия, которым мы не придаем значения, могут ранить партнера и разрушать связь с ним. Возможно, пора изменить что-то в себе, чтобы и отношения изменились к лучшему?

Есть ли ключ к «вечной любви», к тому самому «жили долго и счастливо», о котором мы в детстве читали в книжках? Об этом написаны, наверное, десятки тысяч статей, сотни книг, этому посвящены тысячи научных исследований. Но вопрос слишком сложен, чтобы на него мог найтись простой ответ. Все мы люди, все мы иногда устаем и раздражаем друг друга, да и не бывает так, чтобы мы были совместимы на 100%.

И все же есть ряд особенностей поведения, от которых мы могли бы попробовать отказаться — во имя наших отношений. В книге «Атомные привычки» Джеймс Клир говорит о том, что «успех — продукт ежедневных привычек, а не масштабных изменений, совершаемых один раз в жизни», а привычка, в свою очередь, «это поведение или действие, которое регулярно повторяется, причем в большинстве случаев — автоматически».

Чтобы избавиться от негативных привычек, для начала стоит научиться их замечать.

Что вредит нашим отношениям

1. Вести себя, как будто вы не в отношениях

Все мы не раз слышали о том, как важно сохранять независимость в паре, помнить о себе, своих желаниях и чувствах.

Но с этим можно и переборщить. Задумайтесь вот о чем: не отнимают ли работа и увлечения все ваше время — так, что партнеру совсем ничего не достается? Каждый из нас хочет чувствовать связь, чувствовать, что его видят, ценят и любят, общением с ним дорожат. И в отношениях именно это должно стать приоритетом.

2. Всегда «сидеть на пассажирском сидении»

Другая крайность — быть чересчур пассивным, постоянно нуждаться в направлении, инструкциях и напоминаниях: не забудь вынести мусор, завтра у тебя стоматолог, в субботу едем в гости... Вы не ребенок, который нуждается в постоянном присмотре. А если вам сложно запоминать информацию, начните записывать ее в блокнот, а лучше — в онлайн-планировщик, чтобы получать уведомления. Это в ваших же интересах: активный партнер всегда более привлекателен, чем пассивный.

3. Пропускать возможность выбраться куда-то только вдвоем

Специалисты по отношениям в один голос твердят о том, как важно, даже если вы много лет вместе, регулярно устраивать себе свидания. Если партнер напоминает, что на сегодня у вас запланирован романтический вечер, а вам больше всего на свете хочется остаться дома, поваляться на диване с книжкой или сериалом, значит, вы что-то делаете не так и пора взять инициативу в свои руки. Отойдите от привычного сценария, придумайте иной формат и сделайте ставку на качественное общение — уж точно не о детях, домашних обязанностях и рабочих делах.

4. Фокусировать внимание на вредных привычках партнера

Даже у любимого человека, скорее всего, найдутся привычки, которые вас раздражают: то, что он(а) оставляет на кровати мокрые полотенца или разбрасывает носки. Но вы же знаете, что ваш близкий слишком занятой или рассеянный. Да и, в конце концов, это не признак нелюбви к вам. Но хватает ли вам терпения спокойно указывать на это? Делаете ли вы замечания дружелюбно и только по делу? Не достаете ли его или ее нравоучениями и критикой?

5. Потребность всегда быть правым

Стремление к тому, чтобы последнее слово всегда было за вами, необходимость доказывать свою правоту (даже если вы действительно правы) раздражает окружающих и вредит отношениям. К тому же это признак не слишком развитого эмоционального и социального интеллекта.

6. Чрезмерное увлечение собственным телефоном

Вам случалось сидеть рядом с партнером и наблюдать за тем, как он хихикает, глядя в экран, улыбается чужим шуткам, не делясь ими с вами? Тогда вы наверняка понимаете, как это раздражает. Старайтесь не делать так же. А если поняли, что с большей готовностью провели бы вечер наедине со своим смартфоном, чем с партнером, это повод насторожиться. В конце концов, подумайте о том, что телефон не обнимет вас вечером после сложного дня и не нальет кофе поутру, он не будет вашей опорой «и в горе, и в радости». Так что отложите его и уделите внимание человеку, который на все это готов.

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