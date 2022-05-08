Что стоит за загадочными исчезновениями людей в треугольнике Беннингтона?

Вершинами этого зловещего места в штате Вермонт, США, стали холм Глэстенбери, город Беннингтон и перекресток двух проселочных дорог, в двадцати километрах от города Беннингтона. Именно в этом загадочном «треугольнике Беннингтона» с 1920 по 1950 год, т. е. в течение тридцати лет, пропали не менее сорока человек.



Они исчезали из своих машин, дворов, прямо из постелей. Машины находили пустыми, перевернувшимися или врезавшимися в дерево в таком положении, будто их внезапно покинул водитель.

Первый достоверный случай исчезновения людей в Беннингтонском треугольнике произошел 12 ноября 1945 года, когда в горах между туристической тропой Лонг-Трэйл и автодорогой US 9 пропал без вести 74-летний Мидди Риверс, возглавлявший группу из 4-х охотников.



Когда группа возвращалась из гор, Риверс вышел вперед остальных охотников, и больше его не видели. Поисковым группам не удалось обнаружить каких-либо его следов, кроме ружейного патрона в одном из ручьев (предполагалось, что Риверс наклонился зачерпнуть воду из ручья, и в это время патрон выпал у него из кармана).



Риверс был опытным охотником и рыбаком, и хорошо знал окрестности места, в котором он пропал без вести.



Последней исчезнувшей стала молодая женщина Фрида Лэнгер — кстати, единственная, чей труп нашли.

28 октября 1950 года Фрида и ее двоюродный брат Оливер отправились на прогулку в район пустоши вблизи холма Глэстенбери. Осень раскрасила небо в пронзительно-синие тона, воздух имел острый привкус, предупреждавший о приближении зимы. Фрида захотела отдохнуть на поваленном дереве рядом с тропинкой.Ее спутник отошел на несколько метров от бревна. Когда же он обернулся, оказалось, что сестра исчезла. Девушка не могла уйти: Оливер отвернулся всего на несколько мгновений. Создавалось впечатление, что она просто растворилась в воздухе. Оливер звал и искал сестру между редкими деревьями, хотя спрятаться за тонкими стволами не было никакой возможности.На следующий день муниципальные власти организовали поиски, пустошь прочесали метр за метром, но ничего так и не нашли. Через семь месяцев тело исчезнувшей появилось на том самом месте, где она пропала, возле поваленного бревна. Труп нашел отец, приходивший к бревну каждый день.Девушка была в одежде, которую надела в злополучный день 28 октября. Тело сильно разложилось. Когда провели вскрытие, патологоанатом не смог определить причину ее смерти.



Точками указаны официальные случаи пропажи людей в Треугольнике Беннингтона

1 декабря 1947 года на глазах изумленных пассажиров странным образом исчез из автобуса некто Джеймс Тэтфорд, один из жителей Беннингтона.



Тэтфорд, в отличие от большинства местных жителей, не верил в сверхъестественную природу исчезновения людей, считая это делом рук преступников. Мистер Тэтфорд возвращался рейсовым автобусом в Беннигтон после визита к своим родственникам, живущим в соседнем штате.



Четырнадцать пассажиров видели престарелого Джеймса, дремлющего на заднем сиденье. Однако по прибытии к месту назначения старика в автобусе не оказалось. Благодаря колоритной внешности — пышным усам и бороде — все пассажиры его запомнили. Автобус не делал в пути остановок, так что сойти Тэтфорд не мог.



Момента исчезновения никто из свидетелей не заметил, так как пропавший сидел позади всех. Его вещи остались лежать на багажной сетке, расписание автобусов было брошено на сиденье. С тех пор Джеймса больше не видели.



В 1940 году недалеко от того места, где исчезла Фрида Лэнгер, так же сверхъестественно пропала восемнадцатилетняя Паола Велден.



Она шла по тропинке через пустошь в сторону холма Глэстенбери. Метрах в ста позади от нее в том же направлении двигалась пожилая супружеская пара Джойсов.



Объявление о розыске Паолы Велден

Тропинка огибала выступ скальной породы. Завернув за этот выступ, Паола скрылась из вида. Когда через несколько минут супруги достигли этого места, оказалось, что юная особа исчезла.



Спрятаться было негде, так как пустошь представляла собой ровное пространство, поросшее невысокой травой. Впоследствии никто больше не видел девушку, пополнившую список жертв зловещего «треугольника».



Самой юной жертвой аномальной зоны оказался пятилетний Поль Джепсон, чье исчезновение произошло на 16 дней раньше аналогичного несчастья, случившегося с Фридой Лэнгер. Мать Поля оставила ребенка играющим во дворе, а сама пошла в свинарник.



Когда через несколько минут женщина вышла, Поль исчез. Уйти он не мог, так как двор окружал высокий забор, а калитка была заперта. В доме ребенка тоже не оказалось. Несмотря на то что дитя не могло уйти самостоятельно, были начаты интенсивные поиски, не давшие, к сожалению, никакого результата.



Почему этот район вблизи канадской границы был в течение тридцати лет центром зловещих событий — сказать трудно. Известно лишь то, что еще в XVIII—XIX столетиях индейцы избегали Глэстенберийской пустоши, веря, что там обитают злые духи.



Поэтому индейцы использовали эту местность только для захоронений, считая, что если злым силам отдать покойника, это спасет от их агрессии живых. Что же на самом деле происходит в «треугольнике Беннингтона» — пока остается загадкой.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2474256971467852220/

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