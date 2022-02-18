Был ли когда-либо социализм в Советском Союзе

Можно услышать разные точки зрения. Сперва часто называли это общественное устройство социализмом: государственным, тоталитарным, феодальным или бюрократическим. Даже говорили о специальной «Сталинской модели социализма».

Уже позже можно было услышать, что в СССР был государственный капитализм, авторитарно-бюрократический феодализм, даже тоталитарный-феодализм.

Если объединить эти мнения, то одни склоняются к социализму с дополнениями, а другие к капитализму с дополнениями.

Что такое социализм по Марксу и Ленину

Чтобы понимать, что такое социализм, необходимо обратиться к классикам Марксизма-Ленинизма.

Карл Маркс не выделял социализм, как отдельную общественно-экономическую формацию. Ленин же говорил, что социализм - собственность народа на средства производства и прямое участие народа в управлении государством. Подразумевалось, что все фабрики, заводы, колхозы находятся в собственности рабочих. Большевики выдвигали именно этот лозунг «Фабрики рабочим, земли крестьянам». Условиями социализма ещё отмечались народовластие и демократия. Был ли социализм в СССР Говоря объективно, фабрики никогда не принадлежали рабочим, они принадлежали непосредственно государству. Рабочим государство выплачивало зарплату, как и нанимало рабочих, задирало продукцию и прибавочную стоимость. Земля крестьянам также не принадлежала, она была государственной, как и все, что на ней выращивалось. На заводах и фабриках государство представляли директоры, чиновники, которых назначали на эти должности другие чиновники. Директоры несли ответственность перед вышестоящими чиновниками, а не перед народом. О демократии и народовластии - вопрос относительный. Так, в конституции СССР была закреплена руководящая и направляющая роль КППС. Выборы были безальтернативные. Выводы В рамках этой темы можно говорить о разделении общества в СССР, на две группы людей: те, кто владел средствами производства и те, кто был их лишён. Таким образом, можно сделать вывод, что в СССР не было социализма. Скорее всего, лучше отметить, что Советский Союз был страной государственного капитализма.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Совершенно согласен с автором статьи,что в СССР не было социализма, а был обыкновенный государственный капитализм!

Разве это можно было назвать образцовым социализмом, когда государство эксплуатировало своих граждан, заставляя их работать на гроши или вовсе бесплатно – на трудодни, которые были злостным порождением сталинской эпохи! Фактически с начала 30-х годов на протяжении трех десятилетий крестьянин был вынужден бесплатно трудиться в колхозе лишь за право пользоваться своим приусадебным участком, получая зерно и сельхозпродукты, которых едва хватало, чтобы выжить. Именно с введением Сталиным трудодней отток из деревень в город многократно увеличился. В попытке убежать от тяжелейшей жизни многие колхозники, не имея паспортов, всеми правдами и неправдами «выбивали» в правлении колхоза справку с места жительства! В связи с этим весь мир осуждал этот «гениальный» сталинский законопроект , называя трудодни самой бесполезной «валютой» в мире !

И разве можно было назвать образцовым социализмом, когда в государстве не должно было быть ни одного человека , думающего иначе, чем необразованный вождь, в котором не было ни одной газеты вне партии, откуда простых людей не выпускали за границу и свободно не впускали иностранцев(любопытно также, что в заграничные командировки и туристические поездки не посылали инвалидов и людей с различными увечьями, поскольку , по мнению Сталина, это могло якобы дискредитировать советский строй!). Кто бы ,например, посмел бы перечить кровавому диктатору Сталину, без которого невозможно было что-то изменить даже в русской грамматике (как не парадоксально, но именно Сталин запретил использовать букву «е» вместо буквы «ё» в русской письменности).

Разве в цивилизованном обществе возможно принятия постановления , когда 15 февраля 1947 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами».И что еще более поразительно , так это дополнительное постановление правительства признать уже давно заключенные браки с иностранцами недействительными, что стало причиной разрушения семей и судеб многих людей! Согласитесь, что подобное позорное деяние не характерно было даже для многих тиранов Средневековья !

Разве не Сталин и его соратники намеревались христианскую религию полностью заменить большевистской, разрушив христианские церкви? Разве можно простить нехристю Сталину его приказ на заседании правительства 5 декабря 1931 г. снести храм Христа Спасителя для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов. Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины» , согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Энгельсина, Марксина и т.д.)?

Разве можно простить «царю Сосо Великому », так называли Сталина в Грузии, как и большевикам в целом, распродажу за бесценок достояния и богатств Российской империи. По оценкам экспертов, ущерб советской казны от проданных за рубеж ценностей составил 50 миллиардов золотых рублей. За бесценок в Европу и США утекали бесценные произведения искусства, иконы и книги .Дело дошло даже до того, что большая часть редких украшений разбиралась на части и варварским образом оптом продавались в прямом смысле «в развес».Например, 9 килограмм купил английский антиквар Норман Вейс, потратив на них всего лишь 50 тысяч фунтов стерлингов. Антиквар сразу же перепродал их аукционному дому Кристи, выручив миллионы. Распродажу же шедевров Эрмитажа не иначе как разграблением национального достояния России сложно назвать. Бесценные полотна Рембранта, Ботичелли, Ван Гога утекали за границу по бросовым ценам. Безусловно , Сталин не смог бы за столь короткий период осуществить на костях советских людей индустриализацию страны, если бы не накопленные русскими царями богатства Российской империи и что самое главное богатейшие природные ресурсы Матушки-России?

Разве можно простить палачу народов Сталину продажу Синайского кодекса (Codex Sinaiticus) – древнейшего рукописного кодекса Библии и самого древнего полного текста Нового Завета, написанного христианскими монахами на пергамене в IV веке н.э.! Ведь эта древнейшая реликвия, которая оказалась в руках российских монархов 170 лет назад, практически бесценна !

Разве можно простить Cталину грандиозную аферу века, когда он для зарубежных банковских оплат организовал в Ленинграде тайную чеканка фальшивых царских золотых червонцев, которые продолжали высоко котироваться в мире, даже после смерти царя? Подобную аферу он совершил потому, что в 1923 г. из-за неконвертируемости советских дензнаков большевики были вынуждены начеканить советские золотые червонцы, однако из-за нецивилизованной и агрессивной внутренней и внешней политики «красных», их также упорно не желали принимать на Западе!

Сегодня мы независимо от социального положения, вероисповедания и политических убеждений имеем одни и те же права. Однако в довоенном СССР во многих правах была ущемлена едва ли пятая часть жителей страны. В 1921 году был принят декрет, согласно которому ущемлению в правах подлежали : бывшие дворяне, белые офицеры, жандармы, священнослужители, члены небольшевистских партий и даже душевнобольные люди и т. д.. .Под ущемлением в гражданских правах новое законодательство подразумевало: лишение отмеченной категории лиц пассивного либо активного избирательного права, запрет занимать ответственные должности, заседать в народном суде, носить почетные звания, получать пенсию и пособие по безработице.

Многих лишали продовольственных карточек, а вот налогообложение для них ,как ни странно, было существенно выше, чем для обычных граждан. В 20-е годы «лишенцев» стали даже массово выселять из коммунальных квартир, мотивируя тем, что жилплощадь нужна рабочему классу. Кроме того, многих работников интеллектуального труда выгоняли с работы .Так возникла особая категория советских «образованных нищих» людей «побирушек», которые просили милостыню у иностранных туристов на чистом французском, английском и немецком языках. Вплоть до 1961 года часть населения страны все еще могла быть лишена отдельных гражданских и политических прав! Вот она хваленная сталинская «демократия» !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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