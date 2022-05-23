"Ты станешь собственностью барина" :как дочь генерала в 18 веке добровольно стала крепостной, и чем все это обернулось                                                                                                                                                           

Жизнь крепостных была незавидной, они не имели права голоса, и полностью зависели от милости своего барина. Поэтому мечтой любого крепостного была вольная, ради которой люди были готовы на многое. Но в этом случае произошло совершенно иначе: названая генеральская дочь добровольно пошла в крепостные, отказавшись от всех земных благ ради любви.

Однажды солдаты обнаружили неподалеку от казарм маленький сверток, в котором лежала девочка, надрываясь от плача. Не зная, что с ней делать они отнесли ребенка к своему командиру - князю Орбелиани. Пожалев сиротку он нанял ей нянюшку и отвез к батюшке на крещение. Там девочку нарекли Еленой, а князь стал ее крестным дядей.

Он понимал, что девочке нужна полноценная семья и хорошее воспитание, поэтому вскоре отправил ее к своим родителям в Моздок. Именно там и прошло ее счастливое и безмятежное детство. Елена оказалась весьма смышленым ребенком с красивым голосом. Она всегда с нетерпением ждала приезда любимого дядюшки, радуя его своими песнями. Все было прекрасно, пока он не надумал жениться.

Устав от холостой жизни князь решил остепениться и нашел себе достойную партию в лице Саломеи Герасимовны. Разумеется она не готова была воспитывать чужого ребенка, да и объяснить его происхождение в обществе было бы весьма затруднительно.

Появились бы различные слухи и домыслы, которые могли негативно сказаться на репутации четы Орбелиани.

В результате на помощь пришел дальний родственник - князь Салагов. Он был мужчиной в летах и его супруга Марфа оказалась не против на старости лет понянчить девочку. Вещи сиротки собрали за 1 день, и вскоре она переехала к Салаговым.

Княжна оказалась женщиной суровой, ее мучили постоянные мигрени, и появление ребенка не скрасило ее жизнь. Резвый ребенок и в новом доме оказался не нужен и супружеская чета решила, что не справится с сей непосильной ношей, отправив Елену в третий дом. На сей раз опеку над ребенком согласился взять генерал-майор Антон Чаликов. Он проявил больше заботы о малышке, согласившись ей дать свою фамилию.

Отчество Чаликов менять ей не стал, оставив от первого опекуна - Дмитрия Орбелиани. В результате она стала Еленой Дмитриевной Чаликовой. Генерал-майор проявил настоящую отеческую заботу и девочка быстро его полюбила, почитая его как родного отца. Когда Елене исполнилось 18 лет, она впервые испытала чувство настоящей любви.

Увидев на сцене талантливого актера Михаила Щепкина она сразу полюбила его, и он тоже ответил взаимностью прекрасной незнакомке. Но, их счастье казалось невозможным, он был крепостным, а она дочь генерал-майора.

Елена Чаликова и Михаил Щепкин

Они встречались несколько лет, но понимали, что им не суждено быть вместе. Устав от неопределенности Елена решила поговорить с нареченным отцом о своем положении, и разговор был не из приятных:

“Ты можешь стать его женой, только если добровольно согласишься быть крепостной. Тогда ты перейдешь в собственность его барина, и участь твоя будет весьма незавидна”. Генерал-Майор Чаликов

Ей было все равно, ведь это был выход из положения! В итоге супруги поженились и стали жить на скромное жалованье Щепкина, из которого большая часть уходила в счет уплаты оброка своему барину. Михаил оказался действительно талантлив, и каждое его появление на сцене вызывало бурные овации. В результате один из его поклонников - князь Репнин согласился их выкупить, в долг.

Чтобы его вернуть Щепкин давал несколько благотворительных спектаклей и спустя 2 года смог освободить всю свою семью. Свобода позволила ему в полной мере раскрыть свой потенциал, а верная и преданная жена всегда поддерживала его во всех начинаниях, смиренно перенося все тяготы бедности и неопределенности.

В 1822 год пара переехала в Москву, где Михаил устроился на работу в малый театр. После этого у пары появилось 5 детей, и супруги прожили много лет в счастливом браке. Михаил всегда оставался верен своей Елене, и признавался в том, что все его успехи являются и ее заслугой, ведь она в него верила, а он ради нее стремился к большему.

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А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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