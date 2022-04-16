20 шокирующих фактов о Китае, о которых знают не все

Китайцы смеются над идеей обеда из полукилограммового гамбургера, когда таким количеством мяса можно накормить целую семью.

Они смеются над европейской и американской системами образования, и не понимают, как в первом классе дети не умеют умножать.

Но он тоже может удивить, поразить и ошеломить, и не всегда с приятной стороны.

20. Миллионы китайцев живут в пещерах

Миллионы китайцев живут в пещерах

В провинции 30 миллионов китайцев живут в пещерах. Многие пещерные дома передаются по наследству уже многие поколения, а другие арендуются за 30 долларов в месяц. Когда они выставляются на продажу, то цена может достигать 45 000 долларов. Все пещерные дома не похожи друг на друга – одни лучше, другие хуже. Не все дома оснащены электричеством и водопроводом. Благодаря природной энергии в них прохладно летом и тепло зимой. Даже лидер Китая Си Цзиньпин когда-то жил в пещерном доме.

19. Тысячи казней

Тысячи казней

В Китае часто казнят преступников, существуют также мобильные фургоны для осуществлений казней по тюрьмам. Точное число приговоренных к смерти неизвестно, так как это засекреченная статистика, но считается, что их количество в 2015 году составило несколько тысяч – это в несколько раз больше, чем во всех странах мира вместе.

18. Смог

Скорее всего, это количество объясняется количеством проживающих людей во всей стране. К смерти приговаривают наркоторговцев, коррупционеров и тех, кого обвинили в супружеской измене. В основном приговор приводят в исполнение с помощью смертельной инъекции.

Смог

Во многих мегаполисах Китая без маски гулять по улицам некомфортно. Многие китайцы без масок не выходят на улицу. Многие носят маску как профилактическое средство против инфекционных болезней, но, в основном, потому что дышать загрязненным воздухом очень вредно. Вред от выкуренной в день пачки сигарет равносилен вреду от прогулки по улицам Пекина без маски. Смог, как и Великую китайскую стену, видно из космоса. В Китае загрязнен не только воздух, но и вода – 90% всей питьевой воды в Китае загрязнена!

17. Самые длинные дорожные пробки

Самые длинные дорожные пробки

В Китае живет огромное количество людей, а значит, на китайские дороги выезжает огромное количество автомобилей. В августе 2010 года в Пекине на трассе в сторону Тибета образовалась самая большая в мире автомобильная пробка. Длина её составила 100 км и просуществовала она в течение 10 дней. В Китае можно быстрее доехать на мотоцикле, которому выделена отдельная полоса движения. В нём есть даже отдельная часть тротуара для пользователей смартфонами, чтобы они не создавали пробки среди пешеходов.

16. В Китае существует гусиная полиция

В Китае существует гусиная полиция

В год Китай тратит на армию 200 миллиардов долларов, в то время как в США – 600 миллиардов. При обучении военных используют старые методы, включая и старую форму. До сих пор военные пришивают белые воротнички к гимнастерке. Кроме того, в горловине гимнастерке находятся специальные булавки, которые колют в шею и не дают солдату заснуть на посту. Кроме собак, в армии служат и гуси, которые выполняют патрулирование территории. В китайской армии также есть голубиные войска, в которых насчитывают более 10 000 почтовых голубей. Все это придет на помощь, если высокие технологии выйдут из строя.

15. Реинкарнация вне закона

Реинкарнация вне закона

Китай оккупировал Тибет в 1950 году и продолжает искоренять тибетскую культуру и выгнал тибетского Ламу в Индию. Коммунистические лидеры запретили говорить и верить в реинкарнацию тибетских монахов. После съемок в Тибете фильма «7 лет в Тибете» Бреду Питту запретили въезжать в Китай на 15 лет. Кроме запрета реинкарнации, в Китае появился закон, принуждающий посещать членов своей семьи, которым исполнилось более 60 лет.

14. Подружки невесты в аренду

Подружки невесты в аренду

В онлайн-магазинах можно взять в аренду дешевый китайский свадебный наряд. Оригинальное платье можно приобрести здесь за 150 долларов. К нему в комплекте можно подобрать и подружек невесты за 30 долларов в неделю.

13. В Китае больше христиан, чем в Европе

В Китае больше христиан, чем в Европе

В стране больше христиан чем в Европе и США. 10 % китайцев относит себя к государственной религии, а 6% считают себя атеистами. Другие китайцы практикуют такие религии как даосизм, буддизм, конфуцианство и ислам.

12. Степень в бюстгальтерных науках

Степень в бюстгальтерных науках

Никто не подумает, что можно получить степень кандидата наук в бюстгальтерных науках. В Гонконгском политехническом университете можно получить научную степень в вопросах, связанных с экспортом текстильных товаров, так как Китай является самым большим в мире экспортером. В Китае есть целые города, которые специализируются на производстве носков или бюстгальтеров.

11. Регулирование рождаемости

Регулирование рождаемости

С 1980 по 2015 года существовал закон, который разрешал иметь одного ребенка в семье. С учетом старения нации и в связи с экономическими перспективами позже было разрешено рожать двух детей. Многие китайские семьи стараются рожать мальчиков чаще, чем девочек. В год в Китае проводят более 9 миллионов абортов, за 35 лет здесь произвели 400 миллионов абортов. До сих пор китайцы должны получить официальное разрешение на рождение ребенка.

10. Часовые зоны

Часовые зоны

Территория Китая похожа на территорию США. Разница в том, что Китай находится в 5 часовых зонах, но официально принята одна. Это очень удобно для путешественников. Неудобно самим жителям, так как солнце встает и садится в разных зонах по-разному, а время на часах одинаковое. Есть такие провинции, где солнце еще не успело подняться, а на часах уже 10 утра.

9. Варить яйца в моче

Варить яйца в моче

Ежегодно в стране уничтожается 20 миллионов деревьев на изготовление 45 миллиардов палочек, которыми китайцы едят. Прежде всего, необходимо отметить, что нормальную еду тоже едят в Китае. Более половины мирового поголовья свиней идет на приготовление блюд именно здесь. Можно попробовать не только свинину, но и яйца, сваренные в моче невинных мальчиков и мужчин. Это считается деликатесом. Китайцы также едят больших тараканов, мышат, утиные эмбрионы.

8. Декоративный окрас собак

Декоративный окрас собак

Собак в Китае не только едят. Сотни собак в Китае окрашивают под тигра, зебру, панду и радугу. У одних шерсть окрашена абстрактными узорами, у других –на мордах красуются большие брови и усы. В 2013 году разукрашенного подо льва мастифа демонстрировали в зоопарке и обманывали посетителей несколько дней. Коты избежали этой участи.

7. Унизительное отношение к женщинам

Унизительное отношение к женщинам

В связи с ограничение рождаемости и страстью китайцев к рождению мальчиков, продолжателей рода, отношение к девочкам и женщинам в Китае оставляет желать лучшего. На 100 женщин в Китае приходится 143 мужчины. Женщины стали объектом контроля и собственности, а их профессиональная принадлежность оспаривается и высмеивается в мужском обществе. Несмотря на глобализацию и мировой феминизм, в Китае отношение к женщинам не улучшилось. До замужества девушка должна сохранять девственность, даже, если ей уже далеко за 25. Если девственность утрачена, то обязательно необходимо сделать операцию, стоимость которой составляет более 700 долларов.

6. Рост строительства

Рост строительства

Если в стране живет огромное количество людей, то необходимо много жилья, но в Китае перестарались. За три года, в период с 2011 до 2013, в стране построили больше жилых домов, чем в США за весь 20 век. Каждые пять лет появляются новые небоскребы – и так уже на протяжении 70 лет. В Китае 15 мегаполисов. В каждом живут более 10 миллионов людей. В Китае пустует 64 миллиона домов, включая целые города.

5. Угрожающий рост патологий новорожденных

Угрожающий рост патологий новорожденных

В Китае каждые 30 секунд рождается один ребенок с дефектами. Ежегодно количество новорождённых с патологиями насчитывает 900 000 детей, что составляет 20% населения. Это очень печально, но не удивительно в связи с катастрофическим загрязнением воздуха и воды химикатами. Кроме того, необходимо обратить внимание и на рацион.

4. Геймеры проходят принудительную реабилитацию

Геймеры проходят принудительную реабилитацию

Коммунистический Китай запретил населению пользоваться Facebook и Twitter. В Китае запрещены игровые приставки, в связи с тем что население страны становится зависимым от киберпространства. По всей стране построены лагеря, где геймеры проходят физическую реабилитацию. Участники проектов проходят интенсивный курс физической подготовки, носят униформу и спят за решетками. Несмотря на запрет и блокировку многих сайтов 95 миллионов китайцев все же пользуются социальными сетями.

3. Китай – король подделок

Китай – король подделок

В Китае производят практически все то, что производят в разных странах мира. Китайское правительство борется с подделками, но их количество не уменьшается. В 2011 году правительство закрыло 13 000 фабрик и арестовало 3 000 человек. 67% всех мировых подделок делают в здесь и это никогда не прекратится, так как такой бизнес приносит ежегодно 250 миллиардов долларов.

2. Покупка места в тюрьме

Покупка места в тюрьме

Ежегодно в Китае от изнурительного труда умирают 600 000 человек. Уровень самоубийств в тоже высокий. Если какой-нибудь богач не хочет сидеть в тюрьме, он может заплатить, и кто-то отсидит за него. Все начинается еще с момента судебного заседания, когда вместо настоящего преступника появляется другой человек, а власти закрывают на это глаза. Если же богач попал в тюрьму, то есть и другой способ. Если заключенный создаст высоко технологическое изобретение, то срок могут уменьшить. Это тоже коррупционная схема, так как изобретение могли сделать на воле, приобрести за деньги родственниками заключенного и выдать за его изобретение.

1.Ежегодный фестиваль собачьего мяса

Ежегодный фестиваль собачьего мяса

Летом в день солнцестояния в Китае проходит фестиваль собачьего мяса, где продают и съедают блюда из 10-15 тысяч собак. Кроме того, здесь ежегодно съедают 4 миллиона котов.

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