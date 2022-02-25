Как понять, что вас разлюбили?

Будьте внимательнее к деталям, именно в них таится ответ на этот вопрос, считает коуч Леонид Кроль. И делится с нами двенадцатью признаками, которые укажут на то, что вас разлюбили. Или что вы утратили интерес к партнеру.

В любви встречается все: и постоянное тихое горение, и спады, и всплески, и яркость, и жар под углями (особенно когда подует ветер)… Но в ситуациях, о которых речь пойдет ниже, слишком явно, постоянно и отчетливо ощущается налет бездыханности.

1. Анну Каренину в одноименном романе Льва Толстого стали раздражать уши мужа. Если с вами происходит нечто подобное: раньше что-то не вызывало реакции, а теперь все время бросается в глаза, или то, что нравилось, сейчас отталкивает, скорее всего, в отношениях произошли большие изменения.

2. На вас мало смотрят, чаще отворачиваются. Или вы стали замечать за собой такое отношение к партнеру.

3. Разговоры в основном касаются формальных вещей, они начинаются просто для того, чтобы занять время и сохранить подобие контакта.

4. Часто, по незначительным поводам или без них, вы разговариваете друг с другом раздраженным тоном.

5. С вами постоянно спорят или молчат, как бы зажимая ответ или реплику в себе.

6. Вы замечаете, что вам становится неинтересно почти все, что говорит или может сказать партнер.

Общение с ним как будто отнимает энергию.

7. Вам реже улыбаются. Если вы приглядитесь, то заметите, что в вашем присутствии задерживают дыхание.

8. Партнер не продолжает предложенную тему, а стремится скорее ее закончить.

Появляется ощущение, что вы теряете время, во всем чувствуется скука и обреченность

9.Вы ловите себя на ощущении, что между вами все уже сказано, ничего нового не будет и «надо терпеть».

10. Вокруг человека, которого разлюбили, как будто образуется лакуна, «тень», граница, которую не хочется переступать. Это касается всего — тем для общения, занятий, людей вокруг...

11. Появляется ощущение, что вы теряете время, во всем чувствуется скука и обреченность.

12. Рядом с партнером перестают радовать привычные вещи. Все становится блеклым и неинтересным.

Конечно, можно сказать, что перечисленные признаки — всего лишь незначительные детали, но из них и состоит жизнь, ее незаметная, но влияющая на атмосферу и настроение часть.

Будьте внимательны к пропавшему любопытству, утраченной энергии, появившемуся душевному грузу там, где раньше были смысл и радость.

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