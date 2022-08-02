10 причин, почему нам не нужно бессмертие

Вечность — это всё-таки слишком много.

1. Эволюция превратит вас в пережиток прошлого

Что бы там ни говорили некоторые индивидуумы, отрицающие теорию эволюции, она всё же действует и люди продолжают развиваться. Ваши дети будут похожи на вас, но не станут идеальными копиями: они получат и ряд эволюционных изменений, станут пусть не намного, но лучше, чем вы.

Посмотрите на реконструированные облики людей прошлого. Даже в сравнительно недавнем XIX веке они были куда ниже ростом, чем мы. И если акселерация продолжится, вам придётся комплексовать, глядя на своих высоких потомков. Кто знает, какими станут люди через пару тысяч лет? Возможно, бессмертный предок покажется им чем-то вроде нелепой говорящей обезьяны.

Но эволюция повлияет не только на внешность. Сможет ли ваш иммунитет нормально противодействовать вирусам и бактериям, которые тоже эволюционируют за тысячелетия? Сможете ли вы завести с людьми будущего потомство? Сумеете ли нормально переваривать пищу, которой пока даже не существует? Далеко не факт. В конце концов будущие поколения так отдалятся от вас по эволюционной лестнице, что вы превратитесь в неандертальца.

2. Время будет восприниматься совсем не так

Вы когда-нибудь замечали, как с возрастом изменяется восприятие времени?

3. Вы можете продолжить стареть ментально

Ребёнку кажется, что дни тянутся долго, а день рождения всё никак не наступит. Взрослые же смотрят на время по-другому — для них оно летит как бешеное. Кажется, 2014-й закончился совсем недавно… Что значит пять лет назад?!Чем старше человек становится, тем быстрее на его субъективный взгляд течёт время.В 10 лет год — десятая часть вашей жизни, а в 100 лет — уже сотая часть, и потому он кажется более коротким. Учёные спорят, есть ли предел этому феномену, и иногда приходят к весьма забавным выводам.Например, математик Лен Фриман создал так называемую концепцию эффективного возраста и даже нашёл формулу, с которой можно высчитать, насколько быстро течёт для вас время. Статья была опубликована в юмористическом журнале The Journal of Irreproducible Results, но в каждой шутке есть доля правды.Вполне возможно, что для человека, которому уже 10 тысяч лет, время будет лететь так быстро, что он даже не будет замечать, как сменяются поколения-однодневки.

Если вы читали Джонатана Свифта, то должны помнить таких персонажей, как струльбурги. Эти бессмертные существа, которых встречает Гулливер во время своих путешествий, никогда не умирают, но и не прекращают стареть. В результате они выглядят как живые мумии с разумом маразматиков.



Вечная жизнь — это вечная старость, вечная дряхлость и немощность, жалкое существование, что влачат струльбурги.

Джонатан Свифт

Органические конструкции имеют тенденцию изнашиваться. И пусть даже технологии будущего смогут удержать от старения тело, не факт, что они заставят вечно функционировать ваш мозг так, будто он по-прежнему молод.

Вам может начать изменять память. Сейчас вы часто не можете вспомнить, куда ключи от машины дели, а каково будет воскрешать в памяти события, которые произошли 1 000 лет назад? К тому же даже самые крепкие разумом люди не застрахованы от болезни Альцгеймера и прочих возрастных сбоев.

И если такие заболевания не научатся полностью исцелять, мы получим множество несчастных представителей человечества, обречённых вечно страдать старческим безумием.

4. Социальное неравенство будет расти

Почему я постоянно употребляю местоимение «вы»? Вы-то уж точно не будете бессмертным, ведь это удовольствие не для всех. В первую очередь долгую жизнь получат богатенькие парни вроде Джеффа Безоса, у которых есть лишний миллиард на редактирование генома и пересадку мозга в новое тело.

У вас случайно нет миллиарда? Так я и думал.С изобретением бессмертия будет всё сильнее и сильнее расти классовое неравенство. Обеспеченные люди будут аккумулировать богатства у себя, а бедные всё нищать, и это станет очередным поводом для социальных разногласий — вплоть до войн. Бесклассовое общество же спорная и весьма утопичная концепция, реализовать которую будет едва ли не труднее, чем саму технологию бессмертия.

5. Рассчитывать на пенсию не придётся

Надеюсь, что вы любите свою работу, потому что вам придётся заниматься ею вечно. Пусть за свою бесконечную жизнь вам и удастся переучиться и сменить профессию хоть миллион раз, шансов отдохнуть от труда всё равно не будет.

Платить пенсию бессмертному гражданину — слишком тяжёлая ноша для государства, и поэтому её наверняка отменят.

Отсутствие смертности также приведёт к стагнации почти во всех отраслях, а также к падению производительности труда. Если ваш начальник и вы бессмертны и занимаете свои должности вот уже несколько столетий, то каковы ваши шансы получить повышение?

6. Перенаселение планеты станет реальностью

Земля может поддерживать жизнь ограниченного количества людей. Уже сейчас огромное их число страдает от нехватки пищи и воды, и, если остановить естественную убыль населения, дефицит будет только расти. Ресурсы планеты рано или поздно истощатся, и это может спровоцировать не только голод и страдания, но и массовые войны.

7. Общество перестанет прогрессировать

Представьте, что в Средневековье алхимики исполнили бы свою мечту и нашли философский камень. Люди, населявшие Землю тогда, стали бы бессмертными и дожили бы до наших дней. И в результате мы бы до сих пор жгли ведьм, занимались расовой сегрегацией и практиковали ограничение женских прав.

Как вам перспектива жить в неизменном обществе тысячелетиями? Немного напоминает романы Джорджа Мартина с его Средневековьем, которое длится уже 8 000 лет.

Чем старше становятся люди, тем тяжелее им приспособиться к меняющемуся обществу — в том числе в моральном и этическом плане. Человеку нелегко отказаться от своих убеждений, с которыми он прожил всю жизнь.

Поэтому, чтобы общество менялось, необходима преемственность поколений. Люди с чрезмерно консервативными взглядами должны рано или поздно умирать от старости, иначе они затормозят развитие человечества.

8. Уголовные наказания станут бесполезными

Если люди станут бессмертными, мы наверняка столкнёмся с проблемой контроля преступности. Представьте сами: если за столетия жизни человеку приестся однообразное существование и он захочет развлечься не совсем законными способами — например, массовыми убийствами и жестокими изнасилованиями — какие меры смогут его сдержать? 30, 40 и даже 100 лет тюремного заключения вряд ли станут адекватным сдерживающим фактором для того, кто намерен прожить десятки тысяч лет.

А пожизненные приговоры общество наверняка признает аморальными: быть запертым в камере на вечный срок можно считать заточением в персональный ад.

Можно, конечно, задействовать смертную казнь, но даже сегодня это весьма спорная с этической точки зрения вещь. Жизнь — ценная штука, а бесконечная жизнь ещё более ценна. Моральные установки будут соответственно пересмотрены обществом, и люди будущего вряд ли решатся убить бессмертного, если есть хоть малейшая вероятность, что приговор ошибочен.

9. Смысл жизни будет потерян

Люди довольно ленивые существа, и, если у них есть возможность ничего не делать, они ничего и не делают. Иногда только знание о том, что время человеческой жизни ограниченно, подстёгивает их на осуществление своих мечтаний, будь то путешествия по всему миру, создание шедевров искусства или воспитание детей.

А если вы будете знать, что у вас впереди вечность, — зачем куда-то торопиться? Или напротив, за тысячелетия можно перепробовать всё что угодно, а затем понять, что больше заняться уже нечем.

И рано или поздно станет просто скучно.

Это не особенно способствует появлению жизнеутверждающих мыслей. Даже перелёты на другие планеты и кардинальные изменения условий жизни и сферы деятельности приедаются, и в итоге самые удивительные занятия станут монотонной рутиной.

Будучи бессмертными полубогами, люди рискуют либо веками заниматься экстремальными формами гедонизма, либо прозябать в вечной прокрастинации. И то, и другое когда-нибудь надоест.

10. Вы переживете всё, что вам дорого

Вы стали бессмертным. Потом завели семью и детей. Будут ли они бессмертными тоже? Если да, поздравляю: вы поспособствовали грядущему перенаселению планеты. Если нет, вам придётся рано или поздно увидеть, как умирают ваши дети, а затем дети их детей и так далее. Впрочем, возможно, из-за каких-нибудь ментальных отклонений, проявившихся вследствие бессмертия (помните же об индивидуальном восприятии времени?), вас не особенно заденет гибель потомков.

Однако вы можете пережить не только свою семью и правнуков, но и весь привычный вам мир.

Когда-нибудь исчезнет страна, в которой вы родились. Уйдёт под воду континент, который вы исколесили вдоль и поперёк во время своих путешествий. Облик планеты изменится до неузнаваемости, а вы будете жить.

А если и умрёте, то точно не в своей постели от старости. Скорее всего, ваша смерть будет неестественной — вас может кто-нибудь убить, вы погибнете во время какой-нибудь очередной войны или от несчастного случая. И вряд ли перед уходом в мир иной кто-то будет держать вас за руку.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2536567822607190350/

А вы знали об этом?

Суммы денег($ 1,467 трлн), потраченной на войны в Ираке и Афганистане, могло бы хватить американцам на то, чтобы установить ОФП (объединение фотоэлектрических преобразователей) на крыше каждого дома в США.Если разделить $ 1,467 трлн на 132 миллионами домашних хозяйств, то получится $ 11 000 на одно домохозяйство. Панели 2,5 кВт стоят примерно $ 10 000.

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