"Были вынуждены танцевать балетные па в чем мать родила". Любовные похождения советских вождей

Несмотря на все потуги советской пропаганды, слухи, а затем и достоверная информация о внебрачных связях лидеров советского государства всё-таки выплыла из небытия, и сейчас любой может убедиться, что лидерам Коммунистической партии ничто человеческое не было чуждо. Правда, иногда это самое человеческое переходило человеческие же границы.

Иосиф Сталин

После смерти своей последней жены, Светланы Аллилуевой, Сталин больше не связывал себя узами брака, однако это не значило, что вождь народов потерял интерес к женскому полу.

Иосифа Виссарионовича интересовали советские выдающиеся женщины. Так, одной из любовниц стала 28-летняя оперная певица Вера Давыдова, которая приглянулась уже 54-летнему Сталину. Взамен за благосклонность к вождю певица никогда не имела нужды в денежных средствах.

Вера Давыдова

Еще одной любовницей была балерина Ольга Лепешинская, которая получила от вождя квартиру в Москве. Были и другие избранницы: также оперная певица Валерия Барсова, прима Большого театра Наталья Шпиллер, балерина Марина Семенова, летчица Рузадан Пачкория. Сколько всего было «любимиц» у вождя народов, доподлинно неизвестно. Однако ни одна из этих женщин не была обделена ни деньгами, ни милостью властей, ни статусами.

Всесоюзный староста и председатель Всесоюзного центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Михаил Калинин.

Калинина всегда интересовали молоденькие балерины, поэтому всесоюзный староста лично шефствовал над Большим театром. Там же он и выбирал себе приглянувшихся девушек, которых затем привозили в к нему в кабинет.

Там красавицы были вынуждены танцевать балетные па голышом, а затем удовлетворять потребности Михаила Калинина. За оказанные услуги девушек всегда награждали очень щедро деньгами, одеждой и дорогими подарками.

А вот отказа добрый дедушка не терпел.

Один из самых грандиозных проколов Калинина случился в 1938 году, когда на свою дачу он привез 17-летнюю девушку, которая оказалась дочерью маршала Егорова. Чтобы умерить пыл ретивого старосты Сталин даже осудил официальную жену Калинина, не удержавшую чресла дедушки в узде.

Кстати, за любовные похождения Сталин называл Калинина «всесоюзным похотливым козлом». Сам Михаил Калинин в своих воспоминаниях, на удивление, даже гордился полученной кличкой.

«Сначала я не знал, как к этому отнестись, хотел даже обидеться. А потом пришел домой, посмотрел в зеркало и понял: прав товарищ Сталин! И ведь как заметил? Вот что значит гениальность! Даже Владимир Ильич не был столь прозорлив».

Хрущёв Никита Сергеевич

Кроме полуфантастических слухов (которые могли быть и не слухами) о загулах Никиты Сергеевича во время войны (например, во время Сталинградской битвы, находясь в тылу в 40-ка километрах от города), минимум один установленный факт внебрачной связи у Хрущева есть.

Кстати, по поводу внебрачной связи тоже не совсем корректно. Со своей официальной супругой, Ниной Кухарчук, Никита Сергеевич жил с 1924 года. Правда, молодые просто забыли расписаться. Ошибку исправили только в 1965 году, после сорока лет совместной жизни.

Но в тоже примерно время Хрущев не на шутку увлекся красивой и яркой пионерской вожатой Бертой Котляровой. Чувства были настолько сильны, что Никита Сергеевич был готов бросить Нину, уговаривая Берту выйти за него замуж.

Но вмешался один из ухажеров Берты, который вызвал будущего Генерального секретаря на дуэль. Спасла ситуацию сама Берта, которая успела вовремя появиться и развести поклонников. Затем Хрущев уехал учиться в столицу, а берта вышла замуж за второго дуэлянта.

Леонид Ильич Брежнев

Один из немногих, кто не скрывал свои любовные похождения и даже гордился ими. Видный и статный мужчина, Брежнев всегда нравился женщинам и пользовался среди них популярностью.

Брежнев в молодости

Еще во время войны Леонид Ильич жил с «походно-полевой женой», военврачом Тамарой Лаверченко. Будущий генеральный секретарь после войны даже хотел развестись со своей официально женой, но, по слухам, та ему пригрозила скандалом в партийных верхах, и Брежнев был вынужден расстаться со своей фронтовой любовью.

Но вскоре появилась солистка сочинской филармонии Анна Шалфеева. Ее Брежнев заметил еще во время войны во время концерта. По его приказу девушку даже закрыли в толовой, но она смогла бежать, чем очень раззадорила будущего генерального секретаря. Сменила гнев на милость Шалфеева уже после войны. Против ожидания, бывшей любовнице Брежнев не помог никак, в отличие от Лаверченко, которая получила от Леонида Ильича квартиру в Москве.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается Сталина, то разве не постыдно, когда выдающимся деятелем всех времён и народов выбирают обыкновенного вора и бандита, а что еще хуже человека, уличенного в изнасиловании несовершеннолетней! Последний довольно позорный факт произошел в Туруханском крае в деревне Курейка, где будущий вождь угнетенных народов, находясь в ссылке, поселился в доме сирот – Ионы и Лидии Перепрыгиных. Именно там молодой и «горячий» Иосиф изнасиловал и стал сожительствовать с несовершеннолетней (14-летней) сироткой Лидией. Чтобы его не наказали за совращение малолетней, будущий «отец народов» пообещал жениться на уже беременной Лидии, но так этого и не сделал, предательски сбежав из ссылки и не признав даже родившегося сына !

Вообще, Сталин страдал педофилией, точнее, ее разновидностью, эфебофилией - половым влечением в зрелом возрасте к девочкам-подросткам. Любопытно , что даже со своей второй женой Надеждой Аллилуевой он сожительствовал, когда ей было всего 15лет. Не отказался любвеобильный Иосиф от пристрастия к несовершеннолетним и после прихода к власти. В этом отношении заслуживает внимания книга доктора исторических наук Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках». В этой книге речь идет о том, что «юных особ» Сталину «поставлял» старый холостяк и главный извращенец Кремля его друг и соратник Авель Енукидзе. Правда, со временем сексуально озабоченный Сталин расстрелял «кремлевского педофила» как опасного свидетеля его связи с несовершеннолетними, а вовсе не за якобы поддержку Зиновьева и Каменева в сфабрикованном деле .

Безусловно, главный «кремлевский завхоз» и крестный отец Надежды Аллилуевой Енукидзе однозначно не мог быть врагом народа, т.к. никогда не лез в большую политику и был по натуре обыкновенным трусливым педофилом!Что же касается «баб», то, начиная с 1932 года, президент АН СССР Александр Богомолец делал Сталину инъекции уникального препарата, изготовляемого из клеток овечьей плаценты. У Сталина под действием этих инъекций значительно усилилась мужская функция и он уже не довольствовался половой жизнью со своей тайной женой Валентиной Истоминой, служившей на его ближней даче горничной, и в 1933 году завел молодую любовницу – Веру Александровну Давыдову, солистку Большого театра, женщину редкой красоты. Правда, вождь мирового пролетариата этим нарушал «12 половых заповедях пролетариата» Залкинда (1924 г.) ,повествующие ,что сознательный пролетарий не имеет права растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения !

Еще более позорным и необузданным сексуальным маньяком был Калинин !Однажды Калинин увлекся шестнадцатилетней балериной Беллой Уваровой, но взаимности не дождался. После этого щедрый благодетель артисток превратился в кровожадного тирана, повсюду преследовавшего несчастную девушку. Между тем Уваровой прочили блестящую карьеру: танцами она занималась с четырех лет, затем начала учиться хореографии и сама занималась постановкой балетных этюдов. Директор балетного училища делала все, чтобы оградить девушку от навязчивого внимания Калинина, но тот не унимался. После двух недель знакомства со «всесоюзным старостой» Белла Уварова исчезла. Поиски балерины продолжались больше месяца. Затем в подмосковном лесу был найден ее труп. Началось следствие, которое установило, что в день ее исчезновения неизвестные насильно посадили Беллу в автомобиль после спектакля и скрылись. Близкие балерины были уверены, что девушку отвезли на дачу Калинина. После трагедии дирекция Большого театра обратилась за помощью напрямую к Сталину. По его распоряжению была создана комиссия в составе Маленкова, Ежова, Поскребышева и Мехлиса.

В ходе расследования Калинину изрядно потрепали нервы, но все же избавили от наказания. Чтобы замять дело, Михаила Калинина на две недели отправили в отпуск. Согласно официальным документам – «на лечение». А вот родители Беллы Уваровой куда сильнее пострадали за тщетные попытки добиться справедливости. Вскоре после гибели балерины они были осуждены как шпионы и репрессированы. Вот она – подлая и извращенная сущность большевистских нехристей , которая усиленно скрывалась лживой советской пропагандой и которую нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этих сексуальных маньяков и убийц !Вот оно -- истинное лицо большевистских извращенцев и холуев!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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