Православие за весь период своего становления неоднократно переживало моменты, когда человек позволял себе усомниться в истинности христианской веры. И тогда Господь являл чудеса миру в доказательство своей милости и единой веры православной. Таким чудесным образом отмечено явление миру иконы, чтимой в народе как Казанская икона Божьей Матери. Молитва самая сильная считается возле этого святого лика, энергетика самая позитивная отмечается вокруг этого святого образа.

Чудесное обретение святыни

В конце 16-го века страшное бедствие обрушилось на Казань. Жестокий пожар, начавшийся в церкви, перекинулся на дома и Кремль, сгорели многие постройки и дома людские. Осталась без крова не одна семья казанская, что и стало поводом для поругания веры христианской иноверцами: «Где же Бог-то ваш был? Почему позволил домам сгореть?» И действительно, многие в ту страшную летнюю ночь усомнились в вере православной и едином Боге. Однако пока летняя пора стояла на дворе, срочно стали отстраивать сгоревшие дома. В одну такую ночь, в разгар восстановительных работ дочь стрельца Матрона во сне увидала образ Богоматери, которая повелела ей икону со святым ликом из-под земли достать, и место во сне показала.

Чудеса от святого образа

Чудотворная икона и в самом деле была обретена в том месте, извлечена на свет, день её обретения стал почитаться в народе как праздник иконы Казанской Божьей Матери.

О том, что явившийся неожиданно миру образ Богоматери чудотворный, стало понятно сразу после извлечения иконы. Святой лик торжественно с Крестным ходом перенесли в Храм, во время перенесения этой иконы прозрели два слепых человека, которым очень хотелось посмотреть на явившееся миру чудо. С того момента даже те, кто насмехался и глумился над истинной верой, поспешили к иконе с просьбами об исцелении и вразумлении. Молитвы Казанской иконе Божьей Матери с того памятного дня стали творить истинные чудеса по вере просящих. В месте обретения иконы воздвигнут был женский монастырь, в котором приняли постриг много истинно верующих православных девушек и женщин и послужили Господу и миру молитвами и жертвами.

Путеводительница странника русского

Лик Казанской Божьей Матери относится к разряду икон-путеводительниц, указывающих верный путь заблудшим душам, а также всем нуждающимся. Особенно прославилась известная икона в периоды смутных времён. Как правило, защитникам земли русской эта святыня указывала верный путь к победе, тем самым поддерживая дух русского воина. Не одно сражение было выиграно с молитвенной и святой поддержкой, которую оказала Казанская икона Божьей Матери. Молитва самая сильная этой иконе звучала перед важными сражениями и войнами, и всегда она была услышана Небесной Покровительницейрусского православия. Не только воинам и солдатам указывала правильный путь эта икона, в народе давно пошёл обычай благословлять молодых под венец именно этим святым образом.

Древние списки святого образа

В начале 20-го века чудотворная икона, обретённая в Казани, была похищена грабителями, драгоценный оклад был разграблен, сама святыня исчезла без следа. За весь период поклонения святому лику с него было сделано немало списков, которые также прославились как чудотворные. После страшной революционной смуты 1917 года эти списки разошлись по всему миру, и уже весь мир уверовал в чудеса, которые творит молитва перед иконой Казанской Божьей Матери. Сегодня Русская Православная Церковь прилагает максимум усилий для возвращения святынь на землю русскую, самый древний список с Казанской иконы можно увидеть в Третьяковской галерее. Особенно прославились списки с чудесной иконы исцелениями от слепоты и глазных болезней. Незаменимой помощницей эта икона считается также в тяжёлые и военные времена.

Осеннее празднование иконы

Второй праздник иконы Казанской Божьей Матери православный мир отмечает осенью, 4 ноября. В начале 17-го века в этот день Москва была освобождена от поляков, немалой заслугой в этой победе считалось заступничество Казанского лика Пресвятой Богоматери. Благодарный православный мир к тому моменту насчитывал уже не одну небесную помощь этой прославленной святой иконы, потому и установлен был ещё один день празднования. Знаменательно также то, что в период возрождения православия и духовности в обществе, в начале девяностых годов 20-го века в Москве, именно 4 ноября, был открыт восстановленный Казанский Собор. На сегодняшний день этот образ продолжает считаться одним из самых почитаемых Русской Православной Церковью, при этом чудеса по молитвам верующих продолжают свершаться. В смутное время военных событий на украинском Донбассе верующие, которые совершали Крестный ход в защиту православия и православных христиан, одной из главных икон несли икону Казанской Божьей Матери.

Молитвы творят чудеса…

Чудотворной силой обладает именно молитва иконе Казанской Божьей Матери. Текст молитвенного обращения, произносимый в летний праздник Казанской Божьей Матери, идентичен тому, который читается в Казанскую осеннюю. Разницу составляет только то, что в летний праздник произносится кроме тропаря, кондака и величания ещё молитва Божией Матери перед иконой её Казанской. Истинно верующие, молящиеся святому образу, неоднократно отмечали, что «по молитвам нашим дано нам было…». Святой образ предпочитают иметь в доме многие православные, так как считается, что Казанская Путеводительница наставляет на путь истинный и безопасную дорогу каждого верующего в её силу и мудрость христианина.

Прозрение слепых по молитвам перед образом

Многими чудесами удивила Святая Казанская, но большинство из них насчитывается именно при исцелении от слепоты. Слухами полнилась земля русская об обретении чудесного образа, о том, что загадочным образом явилась миру Казанская икона Божьей Матери. Чем помогает молитва перед этим образом, стало понятно после прозрения первых двух слепцов во время Крестного хода. Вскоре отчаявшаяся мать слепого младенца принесла малыша в храм к этой иконе, стала горячо молиться Святой Казанской Богоматери. Вместе с ней молитвы возносили прихожане храма и священник, через некоторое время после начала молитв малыш начал ручками трогать лицо матери.

Все присутствующие в храме смогли убедиться в том, что ребёнок исцелился от слепоты по молитвам верующих. Прозрел от чудесной иконы и незрячий инок. После горячей молитвы образу Казанской Богородицы облегчения ему не наступило, разочарованный монах отправился в свой монастырь. Вскоре во сне к нему явилась Богородица и повелела продолжить вознесение молитв, затем утереться пеленою. Исполнив в точности повеление, инок прозрел.

Исцеление расслабленных телом и умом

Чудесное исцеление молодого отрока от расслабления было зафиксировано в городе Казани. Юноша не становился на ноги около двух лет, родители не переставали верить в милость Господнюю, усердно молились. Молитва Казанской иконе Божьей Матери о помощи возносилась одновременно матерью молодого человека и самим юношей. Мать его молилась в храме перед образом, сам парень слёзно просил, лёжа в своей постели. В какой-то момент молодой человек почувствовал облегчение настолько, что смог подняться на ноги и пришёл в храм, опираясь на два посоха. Горячие молитвы матери и юноши свершили чудо, как считается, потому, что оба они искренне верили в силу и мощь святого образа. Недуг слабоумия также врачуют молитвы Казанской иконе Божьей Матери. Известен случай исцеления слабоумного человека в Казанском Соборе от образа Пречистой Девы. Молодой юноша искренне хотел получить помощь и излечиться, молился усердно, отслужил молебен и отправился домой абсолютно здоровым.

Исцеление болящих

Известен случай молитвенного излечения от иконы Казанской Богородицы от тяжёлой болезни ног. Молодая женщина, которая уже не могла даже ходить, услыхав о чудотворном лике, попросила отвезти себя к нему. В храме она усердно и со слезами возносила молитвы Казанской иконе Божьей Матери, прося небесную владычицу о милости. Женщина исцелилась на месте, сразу во время молебна, домой отправилась своими ногами, благодаря Господа и Богоматерь за милость и всемогущество их.

Многие больные отмечали значительное уменьшение симптомов заболевания ног после обращения к этой Небесной Святой, немало также зафиксировано случаев полного исцеления. Много исцелений от онкологических заболеваний зафиксировано по молитвам этому образу Богоматери. Так как эта икона считается помощницей в войнах и сражениях, в битве со страшным заболеванием она также будет неоценимой помощницей. Онкологические опухоли – страшный враг человечества, истребляющий людей не меньше, чем войны и сражения. Именно поэтому обращение за исцелением от тяжкого недуга к Казанской Богоматери имеет особый смысл.

Помощь в обретении семьи

Не случайно матери молодых девушек, вступающих в брак, благословляют дочерей иконой Казанской Богоматери. Считается, что молитва иконе Казанской Божьей Матери о замужестве является одной из самых сильных православных молитвенных обращений. Тем, кто искренне верит в силу святого образа и желает вступить в православный брак, этот образ оказывает помощь в обретении семьи. Девушкам, которых матери благословили к венцу Казанским образом Богоматери, следует обязательно эту икону держать в своём доме. Эта святыня считается своеобразным оберегом семьи, молитвы Казанской иконе Божьей Матери будут хранить семейный очаг и детей, рождённых в этом браке. Святая путеводительница укажет верный путь молодой девушке, желающей вступить в брак. Не откажет в поддержке святая икона и тем, кто испытывает трудности в семейной жизни и желает сохранить мир и покой в семье. Пути выхода из семейного кризиса также может указать Казанская Одигитрия по молитвенному обращению к ней за помощью.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2371838428162295873/

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