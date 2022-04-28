Как завышенные ожидания убивают отношения: 5 ошибок

Мы ждем любви до гроба, а получаем разочарование. Мы готовы дать партнеру все, но требуем от него того же. Многие даже не подозревают, что их ожидания от отношений и есть причина, по которой они умирают.

Ожидания от отношений основываются на нашем раннем опыте. Дети ждут, что родители будут кормить, защищать и поддерживать их. Но некоторые родители не заботятся о ребенке должным образом: подолгу оставляют его одного, не реагируют на его просьбы, холодны с ним. Если ребенку не удается добиться от родителей внимания, он чувствует себя брошенным и ненужным. Он проникается убеждением, что не заслуживает любви.

Взрослея, мы переносим на других людей жажду любви и внимания, которой не могли добиться от родителей

Мы ждем от друзей и любимых, что они восполнят то, чего нам не хватало в детстве. Если кто-то проявляет к нам доброту, мы готовы полностью довериться ему. Мы верим (как и детстве): если вести себя «хорошо», наш избранник обязательно оценит и полюбит нас. Но если он не готов принять эту роль, мы теряем к нему интерес и разрываем отношения, не давая им развиться.

5 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОЖИДАНИЙ, КОТОРЫЕ ВРЕДЯТ ОТНОШЕНИЯМ

1. В счастливых отношениях партнеры угадывают мысли и предвосхищают желания друг друга

«Он понимает меня с полуслова. Я чувствую его даже на расстоянии.

Между нами словно телепатическая связь». Когда партнеры увлечены друг другом или долго живут вместе, они действительно настраиваются друг на друга. Но мысль о том, что кто-то должен угадывать смысл наших слов и поступков, ведет к разочарованию и отрыву от реальности.

Неслучайно вера в то, что другой человек знает наши тайные мысли и общается с нами с помощью тайных знаков, часто сопровождает психические расстройства. Например, люди, которые страдают шизофренией, могут выстраивать воображаемые отношения с малознакомыми людьми: ждать от них посланий, указаний и защиты.

2. В счастливых отношениях не бывает конфликтов

Моменты недопонимания случаются у всех. Как бы вы ни ладили друг с другом, все равно случаются казусы. Некоторые пары настолько верят в то, что счастье несовместимо со ссорами, что пытаются под любым предлогом избежать их. В результате «в тихом омуте» накапливаются претензии, которые рано или поздно прорываются наружу.

3. Счастливые отношения всегда остаются такими же, как в медовый месяц

Чтобы быть здоровыми и крепкими, отношения должны развиваться. Каждый из нас в течение жизни переживает внутренние перемены, кризисы, меняет свои взгляды и приоритеты. Считать, что отношения должны всегда оставаться такими, как в самом начале, — значит отрицать саму изменчивость нашей натуры.

4. Счастливые пары проводят все время вместе. Влюбленным не надоедает общество друг друга

Партнерам важно проводить время вместе, чтобы лучше понимать друг друга, поддерживать теплоту и привязанность. Но в то же время у каждого из нас есть свои интересы; каждому нужно время для себя. Стремление во что бы то ни стало делить все на двоих может привести к взаимному раздражению и отдалению.

5. Если над отношениями нужно работать, значит, с ними что-то не так

Одно из самых распространенных заблуждений — гармоничные отношения должны развиваться гладко. Как только в паре возникают ссоры и обиды, это якобы говорит о том, что партнеры изначально сделали неправильный выбор. Но никакие отношения не могут с самого начала быть идеальными. Как и в жизни в целом, в отношениях мы идем методом проб и ошибок. Если первое же серьезное разногласие заставляет одного из партнеров сомневаться в своем выборе, ему стоит задуматься о том, готов ли он к серьезным отношениям вообще.

Выстроить доверительные и взрослые отношения помогут памятные подарки близким. Присмотритесь к минималистичным парным браслетам, которые всегда будут напоминать вам о важности партнерства.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2466805775652096229/

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