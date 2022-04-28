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Как завышенные ожидания убивают отношения: 5 ошибок

Мы ждем любви до гроба, а получаем разочарование. Мы готовы дать партнеру все, но требуем от него того же. Многие даже не подозревают, что их ожидания от отношений и есть причина, по которой они умирают.

Ожидания от отношений основываются на нашем раннем опыте. Дети ждут, что родители будут кормить, защищать и поддерживать их. Но некоторые родители не заботятся о ребенке должным образом: подолгу оставляют его одного, не реагируют на его просьбы, холодны с ним. Если ребенку не удается добиться от родителей внимания, он чувствует себя брошенным и ненужным. Он проникается убеждением, что не заслуживает любви.

Взрослея, мы переносим на других людей жажду любви и внимания, которой не могли добиться от родителей

Мы ждем от друзей и любимых, что они восполнят то, чего нам не хватало в детстве. Если кто-то проявляет к нам доброту, мы готовы полностью довериться ему. Мы верим (как и детстве): если вести себя «хорошо», наш избранник обязательно оценит и полюбит нас. Но если он не готов принять эту роль, мы теряем к нему интерес и разрываем отношения, не давая им развиться.

Как нереалистичные ожидания убивают отношения

5 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОЖИДАНИЙ, КОТОРЫЕ ВРЕДЯТ ОТНОШЕНИЯМ

1. В счастливых отношениях партнеры угадывают мысли и предвосхищают желания друг друга

«Он понимает меня с полуслова. Я чувствую его даже на расстоянии.

Между нами словно телепатическая связь». Когда партнеры увлечены друг другом или долго живут вместе, они действительно настраиваются друг на друга. Но мысль о том, что кто-то должен угадывать смысл наших слов и поступков, ведет к разочарованию и отрыву от реальности.

Неслучайно вера в то, что другой человек знает наши тайные мысли и общается с нами с помощью тайных знаков, часто сопровождает психические расстройства. Например, люди, которые страдают шизофренией, могут выстраивать воображаемые отношения с малознакомыми людьми: ждать от них посланий, указаний и защиты.

Как завышенные ожидания убивают отношения: 5 ошибок

2. В счастливых отношениях не бывает конфликтов

Моменты недопонимания случаются у всех. Как бы вы ни ладили друг с другом, все равно случаются казусы. Некоторые пары настолько верят в то, что счастье несовместимо со ссорами, что пытаются под любым предлогом избежать их. В результате «в тихом омуте» накапливаются претензии, которые рано или поздно прорываются наружу.

3. Счастливые отношения всегда остаются такими же, как в медовый месяц

Чтобы быть здоровыми и крепкими, отношения должны развиваться. Каждый из нас в течение жизни переживает внутренние перемены, кризисы, меняет свои взгляды и приоритеты. Считать, что отношения должны всегда оставаться такими, как в самом начале, — значит отрицать саму изменчивость нашей натуры.

Как завышенные ожидания убивают отношения: 5 ошибок

4. Счастливые пары проводят все время вместе. Влюбленным не надоедает общество друг друга

Партнерам важно проводить время вместе, чтобы лучше понимать друг друга, поддерживать теплоту и привязанность. Но в то же время у каждого из нас есть свои интересы; каждому нужно время для себя. Стремление во что бы то ни стало делить все на двоих может привести к взаимному раздражению и отдалению.

5. Если над отношениями нужно работать, значит, с ними что-то не так

Одно из самых распространенных заблуждений — гармоничные отношения должны развиваться гладко. Как только в паре возникают ссоры и обиды, это якобы говорит о том, что партнеры изначально сделали неправильный выбор. Но никакие отношения не могут с самого начала быть идеальными. Как и в жизни в целом, в отношениях мы идем методом проб и ошибок. Если первое же серьезное разногласие заставляет одного из партнеров сомневаться в своем выборе, ему стоит задуматься о том, готов ли он к серьезным отношениям вообще.

Выстроить доверительные и взрослые отношения помогут памятные подарки близким. Присмотритесь к минималистичным парным браслетам, которые всегда будут напоминать вам о важности партнерства.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2466805775652096229/

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