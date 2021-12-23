Почему иранцы перестали верить в бога, несмотря на религиозное правительство?

Для начала нужно напомнить: в 1979-м году в Иране случилась революция, всеми презираемый шах был свергнут, править государством стало правительство, возглавляемое религиозными лидерами, которое остается и сейчас.

Чтобы было понятнее, скажу иными словами: 40 лет власти Путина…

Т.е., в этой стране сейчас примерно российский уровень лицемерия и коррупции. Просто муллы и имамы заняли место прежней знати, которую, вообще-то, в Иране повсеместно нeнaвидят. Теперь они сами и их дети ведут образ жизни, не имеющий ничего общего с исламом. Простой иранец может идти пешком, а мимо будет проезжать внук высокопоставленного священнослужителя на Порше. Мало того, что машина стоит тысяч сто евро, так еще и должна быть куплена за твердую валюту, что из-за иностранных санкций не так легко в Иране. А рядом с молодым мажором сидит юная девушка, которая не является его родственницей, что в настоящее время тут запрещено.

Я не придумал эту ситуацию из головы, о ней знает каждый иранец. Внук имама со своей дамой сердца попал в аварию и пoгиб, что стало известно всей стране. При этом были нарушены и государственные законы, и традиции общества. Поэтому неудивительно, что никто, кроме их ближайших родственников, не горевал, когда эта пара оказалась на том свете.

Но это я отклонился от темы. Это чисто социальные причины для недоверия исламской вере. Но есть и другие.

Я бы сказал, что Иран исторически не очень религиозен. Он был таким до принятия мусульманства и остался таким после. Если прочитать стихи великих поэтов средних веков, можно увидеть, что они больше думали о вине, пирах и любви, чем о поклонении богу. Всем известный Омар Хайям был атеистом.

И такая ситуация очень похожа на современный Иран.

По моим наблюдениям:

- жители крупных городов, вроде Тегерана и Тебриза менее религиозны, по сравнению с провинциальными городами и деревнями. Но это не удивительно – такая ситуация по всему миру;

- те части страны, в которых численно преобладают азербайджанцы – менее религиозны по сравнению с местами, где живут персы и особенно белуджи;

- интеллигенция менее религиозна, чем люди, которые занимаются физическим трудом и представители низшего среднего класса.

Впрочем, нельзя сказать, что иранцы не верующие вообще. Они, скорее, напоминают исламские постсоветские страны, которые привыкли к светскому правлению, но вынуждены мириться с религиозной властью. К тому же, они один из самых упрямых народов, которые я знаю. Скажите им: каждая женщина должна носить хиджаб! И они будут снимать его при первой возможности. Скажите им: имамы не должны стоять у власти! И они мигом пойдут просить совета у муллы.

В реальности они, видимо, умеренно религиозны. Старшее поколение чуть более консервативно, младшее – чуть менее. Я знаю множество иранцев, которые несмотря на запрет, употребляют алкоголь, но при этом они достаточно усердно молятся и посещают мечеть.

Многие люди, наверное, видели фотографии с закрытых вечеринок иранской золотой молодежи. Ну да, есть такое. Но эти богатые детки не составляют даже одного процента населения страны. Остальные имеют более-менее крепкие исламские убеждения и так поступать не будут.

Тут возникает один вопрос. Если все это так, почему об этом нельзя говорить открыто?

Потому что страна управляется религиозным правительством, которое легко может отложить пряник в сторону и взяться за кнут. А то и ударить самим пряником))).

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