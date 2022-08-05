Протоиерей Андрей Ткачев о молитве для тех, кто не успевает молиться.

Верующий должен молиться, ничего тут нового. Он должен хотеть молиться, что уже сложнее, ибо не каждый и хочет. Нужно понуждать себя на молитву. А правило длинное, времени мало, и мы устаем, и мы мучаемся, и совесть наша обличает нас, что мы плохо молимся.

Были такие Оптинские старцы. Целый монастырь, населенный людьми, среди которых раз за разом целую эпоху возникали, как протуберанцы, вспыхивали яркие святые личности. Вот они, эти старцы последние Оптинские, под Калугой в Свято-Введенском монастыре, в Оптиной пустыне, составили некую молитву для человека последних времен, к которым, в общем-то, мы и относимся. Пусть мы еще проживем лет 200, допустим, или 300, но это ничего не значит, потому что времена все равно последние.

В этой молитве Оптинские старцы как бы советуют человеку быть внимательным к каждому дню и полагаться на Бога – это главный лейтмотив всего там сказанного. Они вообще были внимательны к жизни человеческой. Они говорили, что будет время, когда придется молиться при шипящем граммофоне. То есть будет шипеть граммофон, и будет петь из него «Я встретил вас, и все былое…», – а ты будешь молиться.

Это время уже наступило, потому что везде музыка. В маршрутку зашел – музыка, в магазин зашел – музыка. Кругом музыка. А ты молись.

Вот молитва Оптинских старцев. Вы найдете ее, потому что я для того вам и даю наводку, чтобы вы нашли ее и освоили как руководство к жизни. Она руководствует человека по прожитому дню, по проживаемому дню. С утра до вечера.

«Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.

Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой.

Во всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.

Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все Твоя Святая воля.

Во всех моих словах и делах руководи моими мыслями и чувствами.

Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.

Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая.

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.

Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить.

Аминь».

Текст, рожденный опытом, текст, обращенный к суетно живущему человеку. К человеку, который много молиться не может, не успевает. Вскочил, зубы чистит и думает: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. То есть не оставь меня, не забудь меня. Научи меня прямо и разумно, это уже завязывая галстук, действовать с каждым из ближних моих, никого не огорчая, никого не смущая. Уже выбегая из подъезда, садясь в метро: научи меня верить, что за всем святая воля Твоя. Это молитва доверия к Богу. Это молитва памяти о Боге. Это молитва, которая читается взамен длинных молитвословий или в дополнение к ним, или так, или так, это уж как у вас получится.

Это молитва, настраивающая сердце на то, чтобы не забыть Господа, не забыть, что Он всегда с нами. Даже когда нам худо, тошно и что-то не клеится, по жизни как-то не клеится. А Он с нами, и слава Ему.

Найдите этот текст. Он в легком доступе, в интернете. Молитва последних Оптинских старцев. И настройте сердце на эту волну. Потому что это вас от многого убережет, и много принесет к вашим берегам. Таких кораблей, с таким товаром, о котором вы даже не подозреваете.

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А вы знали об этом?

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