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Почему самогонщики не спиваются

Почему самогонщики не спиваются

Продолжаем цикл публикаций об алкоголе, и его влиянии на организм, и нашу жизнь. В рамках данного цикла я уже рассказал о том, как пить, и не пьянеть, о том, как избавиться от алкогольных вертолетов, и сделал подборку алкогольных напитков по степени скорости "опьянения".

А сегодня я решил затронуть, на мой взгляд, недостаточно рассмотренную тему, а именно самогоноварение, причем в разрезе влияния самогона на мастера - самогонщика. Потому устраивайтесь по-удобнее, текст будет интересный, и полезный, мы начинаем!

Для начала напомню, что не пропагандирую употребление алкоголя, алкоголь наш враг, а самогон я вообще рекомендую гнать!)

О самогоне

В нашей стране самогоноварение известно с 15-16 веков, пик его популярности пришел на царские времена 19 века, в то время одной из царских наград был серебряный ковш, он был именным, и позволял его обладателю бесплатно, и в любом кабаке выпивать самогон в неограниченном количестве!

Источник: http://award.armor.kiev.ua/introduction/intro_01.jpg

Источник: Почему самогонщики не спиваются

 

Сейчас же самогон вновь набирает популярность. Виной всему рынок, высокие цены, и огромное количество поддельного алкоголя на полках магазинов.

На протяжении всей истории одно осталось неизменным, самогон был, и остается напитком "из народа".

Почему самогонщики не спиваются

Почему самогонщики не спиваются

Казалось бы - самогонщик имеет практически неограниченный доступ к алкоголю, причем не какому-то алкоголю, а собственному, высочайшего класса напитку!

Дело в отношении. Мастер-самогонщик, он как художник, художник не любит "потреблять", и смотреть на картины, он любит картины показывать, и писать, конечно же. Точно также и тут, все известные мне самогонщики свой продукт чаще всего просто "пробуют", а больше всего любят угощать им всех своих знакомых.

В этом часть секрета, почему самогонщик не спивается, самогон не является средством "пития" и пьянства, а результатом физического, и умственного труда, фантазии, технологии, и творчества.

Кроме того "спивание" является результатом привыкания к алкоголю, а привыкание в абсолютном большинстве вызывает низкокачественный алкоголь. И конечно же качество алкоголя напрямую зависит от нескольких факторов. Первый - мастерство, и опыт творца - самогонщика.

О вреде, и пользе самогона

Собственно отсюда следуют выводы.

Вред самогона , в первую очередь в том, что это алкоголь, как ни крути, безалкогольный самогон еще не изобрели, кстати, было бы забавно попробовать сей напиток... Идея для самогонщиков!) Наверняка идея бесполезная, но ради опыта, можно было бы попробовать.

Безусловным минусом самогона является прямая зависимость "от прямоты рук" самогонщика. Я всегда говорил, и буду говорить, что самогонщик - он как свободный художник. И если художник начинающий, результат его трудов будет соответствующий, и качества в нем будет не очень много.

Ну а польза самогона в том, что для самогонщика он является продуктом его личного прогресса, больше самогона - лучше мастерство.

Лучше мастерство - лучше продукция, а лучшая продукция только у лучших самогонщиков! Я всегда говорю, самогонщик - он свободный художник, а художнику самое главное - не мешать творить!

Источник : https://pulse.mail.ru/

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