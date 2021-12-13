Как побороть любовную зависимость к мужчине или женщине самостоятельно

Мы все мечтаем влюбиться и быть счастливыми, но часто вместо любви к нам приходит сильнейшая страсть и навязчивая эмоциональная привязка на предмете обожания. Такое чувство приносит боль и разочарование, оно буквально убивает человека, как личность. В психологии это состояние получило название «аддикция».

Что такое любовная зависимость

Это сильнейшая страсть, но не любовь. Психологи сравнивают ее с другими видами человеческой зависимости, такими, как алкогольная, наркотическая или зависимость от азартных игр. Любовная зависимость – это психологическая проблема, от которой часто не удается вылечиться без помощи специалиста. Однако большинство людей принимают это чувство за любовь и продолжают страдать, не зная, как побороть эмоциональную зависимость от человека.

Любовь и любовная зависимость

Сравнивая два чувства, которые, на первый взгляд, кажутся похожими, психологи выделяют целый ряд различий:

Если первое характеризуется доверием к любимому человеку, то второе вызывает страстное желание постоянно контролировать свою вторую половинку. Почти всегда такая зависимость сопровождается чувством ревности.

Любовь и любовная зависимость различаются целью. Во втором случае у человека есть одна цель – проживать не свою жизнь, а жизнь объекта страсти. Свои ценности уходят на второй план, в приоритете оказываются желания партнера.

Свои ценности уходят на второй план, в приоритете оказываются желания партнера. Со временем женщина видит множество недостатков в своем мужчине, но отказаться от него не может.

Зависимость от предмета страсти почти всегда сопровождается неуверенностью в себе.

Если в любви партнеры являются индивидуальностями, то в отношениях зависимости друг от друга они живут по сценарию: ты должен стать таким, как я хочу.

В состоянии любви люди проводят время вместе, потому, что им так комфортно, но и в разлуке они не страдают. В отношениях зависимости – партнеры страдают даже при расставании на несколько дней.

Любовь развивает личность, заставляет ее самосовершенствоваться. В зависимости - все наоборот. Человек теряет себя, он печалится, испытывает страдание, становится злым и растерянным. Это состояние необходимо лечить.

Состояние зависимости в большинстве случаев возникает при безответной, невзаимной любви.

Страсть и любовь

Об этих двух чувствах пишут книги и сочиняют песни, но если второе приносит счастье и не поддается времени, то первое - быстро проходит. Кроме этого, в безумной страсти и любви можно выделить и другие различия. Человек в пылкой страсти не подчиняется разуму и способен на самые непредсказуемые поступки. В нем кипит буря эмоций, появляются новые желания, например, заняться спортом, начать рисовать. Ему хочется совершать добрые поступки для окружающих.

Можно назвать следующие физические признаки страсти:

рассеянность и невнимательность;

учащенный пульс;

«мурашки» по телу;

расширенные зрачки;

повышенное сексуальное влечение;

дрожь в руках.

Чем отличается любовь от влюбленности

Влюбленность, как гипноз, она представляет собой навязчивую идею всегда быть рядом с партнером, пусть даже без взаимности. Настоящее чувство всегда взаимно, возникает при полном доверии и уважении друг к другу. Отличается любовь от влюбленности тем, что первая приходит незаметно и уходит медленно или не уходит вовсе, а вторая прилетает, как ураган и быстро исчезает. Влюбленность – это счастье, но когда она переходит в зависимость, жизнь превращается в пытку. Человек, не знающий, как вылечить себя, как выйти из любовной зависимости, постепенно теряет свою индивидуальность.

Симптомы любовной зависимости

Как понять, любите ли вы или находитесь в любовной зависимости от отношений? Чтобы понять это, не нужно изучать психологию. Зависимость характеризуется конкретными признаками:

Уверения знакомых о том, что этот человек вам не пара, вызывает раздражение.

Симптомом любовной зависимости можно назвать и тот факт, что вы постоянно думаете о предмете страсти.

Вы уверены, что самое главное в жизни – любовь.

Даже сама мысль об одиночестве сводит с ума.

Расстаться с ним равносильно концу света.

Зависимость всегда сопровождается ревностью, возможно, желанием отомстить за безответность.

Пожертвование собственными интересами ради интересов партнера.

Чтобы не потерять предмет страсти, вы готовы прощать ему все, что угодно.

Как избавиться от зависимости

В данном случае помогут знания из психологии отношений. Для решения проблемы предлагаются разные методы, например, такая несложная практика как «визуализация»:

Вы понимаете, что зависите от человека и хотите с этим бороться. Мысленно представьте его и хорошенько рассмотрите. Чтобы избавиться от зависимости, представьте, как между вами протянулась веревка. Одним концом она привязана к вам, другим – к нему. Отметьте, в каком месте она привязана, насколько прочна, как ощущается и выглядит. Попробуйте на минутку разорвать эту веревку. Большинство людей при этом ощущают дискомфорт, потому что эта связь долгое время была целью. Ответьте на вопрос: «Чего вы ждете от партнера?». И тут же подумайте: «Какую пользу это мне принесет?». Не спешите, найдите глубокую мотивацию. Представьте, что справа стоите вы, но уже с разрешенными проблемами. Как вы выглядите, как двигаетесь. Прикоснитесь к себе в мыслях. Повернитесь к предмету своей зависимости и снова представьте сильную связь между вами. Разрежьте веревку и привяжите ее второй конец к себе, стоящей справа. Вновь посмотрите на человека, связь с которым вы разрезали. Представьте, что порванный конец его связи снова присоединился к нему. Вернитесь к себе обновленной. Подумайте, насколько легко вам будет общаться с другими людьми. Вот и все, отныне вы знаете, как убить в себе любовь к мужчине, поэтому начинайте действовать. Выполняйте упражнение по мере необходимости.

Как избавиться от любовной зависимости к мужчине

Описанная выше техника психотерапии дает лишь временное облегчение. Проблема в том, что отношения созависимости закладываются еще в детстве и часто решить их самостоятельно не получается. Чтобы любовная зависимость от мужчины ушла из вашей жизни, сделайте следующее:

Избавьтесь от всех его подарков.

Напишите ему письмо с благодарностью и попрощайтесь.

Не звоните, временно не общайтесь с общими знакомыми.

Не жалуйтесь подружкам - они скорее навредят, чем помогут.

Съездите на отдых.

Позвольте себе быть несовершенной и займитесь самообразованием.

Не спешите вступать в новые отношения, какое-то время нужно побыть в одиночестве.

Думайте о себе и не вспоминайте прошлое.

Как побороть зависимость от человека? Свободное время – ваш враг, заполните его по максимуму.

Записывайте в блокнот, что вы чувствуете. Спустя какое-то время будет интересно перечитать и понять, как все поменялось.

Как избавиться от любовной зависимости к женатому мужчине

Чтобы справиться с бедой, православная церковь предлагает обратиться к православию, молиться и просить у бога избавления от наваждения. Психологи советуют отправиться в долгое путешествие. Новые встречи, природа, впечатления не позволят скучать. Как побороть любовную зависимость? Необходимо отвлечься. Для этого выберите экстремальный спорт или обучение чему-то новому. Кто-то осваивает парашют, кто-то гончарное искусство - все методы хороши.

Если вы не знаете , как избавиться от любовной зависимости к женатому мужчине, запомните самое главное - вам необходимо расширить круг своих интересов, ведь сейчас он сузился до одного человека. Необходим новый смысл жизни. Можно заняться волонтерством или поискать то место, где вы сможете принести пользу. Избавление от любовной зависимости пройдет легче, если родные и близкие люди будут вас поддерживать.

Как избавиться от любовной зависимости к женщине

Существует ошибочное мнение, что в отношения зависимости может попасть только женщина. Девушка тоже способна бросить мужчину на пике отношений. Разница в том, что парень не будет афишировать свою депрессию, считая это проявлением слабости. Мужчина предпочитает все переживать внутри себя и самостоятельно справляться с тоской и болью, поэтому окружающие зачастую не подозревают, насколько он несчастен. Как преодолеть любовную зависимость мужчине?

Когда женщине плохо, она идет на прием к специалисту. Мужчина старается самостоятельно освободиться от привязанности. Если вернуть любовь не получается, он может окунуться в алкоголизм или плотские утехи, совершить суицид. По статистике, каждый восьмой самоубийца идет на это из-за эмоционального опустошения. Зависимость у мужчин вызывается заниженной самооценкой и лечение должно заключаться в ее повышении. Начните заниматься любимым делом или саморазвитием. Если такая терапия не даст результатов, стоит задуматься о смене места жительства на какое-то время.

Как избавиться от психологической зависимости от человека

Для начала нужно понять, что проблема существует и постараться докопаться до причины такого состояния. Если ребенок рос в дефиците родительской любви, то всю свою жизнь он будет искать это чувство в других людях. Чтобы избавиться от психологической зависимости от человека , придется научиться любить себя самому. Если самостоятельно это сделать не получится, нужно обратиться к специалисту.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2365495640393517075/

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