История Мелитона Кантария: он стал героем ВОВ, водрузив флаг над Берлином, а умер в поезде, спасаясь от другой войны

30 апреля 1945 года на крыше берлинского Рейхстага появилось Знамы Победы – после ожесточенных боев на крышу смогли прорваться бойцы Красной Армии. Мелитон Кантария и Михаил Егоров смогли водрузить флаг над терпящим поражение Берлином. В ту ночь было установлено несколько флагов Красной Армии, но только один смог пережить обстрелы противников.

Генерал Василий Шатилов в своей книге «Знамя над Рейхстагом» рассказывал, что Егоров был ранен, и Кантария помогал раненному товарищу карабкаться наверх. Двигались они медленно, и уже на крыше возникла другая проблема – никак не удавалось закрепить полотно. Тогда Кантария придумал использовать свой ремень, с помощью которого и зафиксировал знамя. В Москве на тот момент уже наступило 1 мая.

После войны Кантария не стал оставаться в армии, он вернулся домой, в Грузию. Вся Грузия его знала, любила и очень уважала. На момент окончания войны ему было всего 25 лет, но какой страшный опыт был за плечами! Без него в Грузии не проходило ни одно торжественное мероприятие, посвященное Победе, ему довелось пронести Знамя Победы во время парада на Красной площади в Москве в 1965 году.

Жизнь после войны

Но жизнь после войны оказалась не такой радужной, какой она должна была быть у человека, подарившего нам Победу, мирное небо над головой. Мелитон Кантария был родом из Самегрело, из села Джвари, что недалеко от Абхазии. После войны он с семьей перебрался в село Агубедия в Абхазии, к нему в гости туда приезжал даже маршал Жуков.

В 1990-е, во время Абхазской войны, село оказалось разрушено, дом героя войны – сгорел. Кантария был вынужден спасаться от другой войны, только был он уже не молодым солдатом, а ветераном, определенно заслужившем почтенную старость. В Тбилиси ему на всю его большую семью выделили однокомнатную квартиру – как простому беженцу.

Шок от братской войны подорвал его здоровье. Человек, сражавшийся за мир, против фашизма, не понимал смысла кровопролития. Война началась в 1992-м, а в 1993-м Кантария вместе с семьей отправился в Москву – просить убежища. Но по дороге в российскую столицу, в поезде, он скончался.

Дом Мелитона Кантария в Абхазии

Инга Казарова

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