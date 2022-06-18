Почему Лев Толстой сравнил царя Николая II с ребёнком?

Начало правление Николая Второго уже началось с «краха надежд»: в январе 1895 года новый император заявил, что будет править по-старому. Опираясь на самодержавные традиции. В среде земств, интеллигенции, рассчитывавших на реформы людей, такое поведение царя вызвало разочарование.

Писатель Лев Николаевич Толстой вообще известен как довольно серьезный критик российского самодержавия. Потом (в 1902 году) он напишет Николаю Второму письмо, в котором призовет... к отмене права собственности на землю! И предречет дальнейшее нарастание напряженности в обществе.

Л. Н. Толстой в 1880-х годах. Вообще, человек своеобразный и я с ним не во всем согласен. Но порой он выражался метко именно как критик и общественный деятель.

В 1895 году Толстой тоже хотел обозначить свое мнение по «самодержавной речи» Николая Второго. Но такую статью всё равно бы никто не пустил в печать.

Так что опубликована она была только в 1917 году. Черновой вариант статьи Л.Н. Толстого появился в газете «Утро России», под названием «Бессмысленные мечтания». Николай II в свое время так окрестил надежды общества на перемены в стране.

Общество тогда эту речь «проглотило», стерпели слова Николая представители земских губерний. Земства разве что анонимные письма рассылали, да и только. «Гром грянет» позднее, достанется всем.

Толстому самодержавная идея, конечно же, казалась отсталой и сумасбродной. Он считал, что люди, в своей массе, уже давно не верят в сверхъестественные функции монарха. А сам монарх часто вообще не является подходящим для такой ответственности человеком. Ему не хватает опытов, таланта, кругозора, «команды».

Николай II и императрица Александра Фёдоровна в костюмах царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны. 1903 год.

«Положение дел ведь такое: существует огромное государство с населением свыше 100 миллионов людей, и государство это управляемо одним человеком. И человек этот назначается случайно, не то что избирается из самых лучших и опытных людей наиболее опытный и способный управлять, а назначается тот, который прежде родился от того человека, который прежде управлял государством...» (с) Л.Н. Толстой. Бессмысленные мечтания.

Именно такая ситуация и представлялась Льву Николаевичу живым воплощением каких-то «бессмысленных мечтаний», как раз. То, что было актуально в шестнадцатом веке, вряд ли может оставаться актуальным в двадцатом, верно?

Толстой провел отличное сравнение: ни один адекватный человек не станет пользоваться услугами работника, о профессионализме которого речи не идет. Просто дедушка данной личности был хорошим машинистом/кондитером/врачом/капитаном корабля/нужное подчеркнуть. И на этом основании надо довериться потомку «годного работника». Нет?

Портрет Николая II в офицерской тужурке Преображенского полка. Художник: Серов В. А., около 1900 года.

Тогда почему это работает с лидером государства? Вот и сравнил Толстой молодого тогда царя с маленьким ребенком, который гонит взрослых прочь, с криками «я сам, сам». Сам хочу управлять, без всяких земств и либеральных деятелей. А то, видите ли, реформы им подавай. Этого «капризного ребенка» окружили «льстивые няньки».

Сравнение Николая II с маленьким ребёнком, на самом деле, довольно беззлобно. Л.Н. Толстой полагал, что наивный и неопытный Николай — лишь «прикрытие» для бюрократов, истинных хозяев Империи. Вот для них Толстой «красивых слов» не пожалел:

«Кто же эти чиновники? Это люди, для достижения своих личных целей пролезающие во власть и руководимые только тем, чтобы им получать побольше денег... управляет в действительности стая жадных, пронырливых, безнравственных чиновников, пристроившихся к молодому, ничего не понимающему и не могущему понимать молодому мальчику, которому наговорили, что он может прекрасно управлять сам один...» (с) Л.Н. Толстой. Бессмысленные мечтания.

Портрет императора Николая II. Рис. Н. Я. Яш, 1896 год.

Толстой пришел к выводу, что самодержавие в идеале, без посредников в лице прослойки бюрократов, было бы гораздо более терпимым вариантом.

Но проблема в том, что это не так. Николай II был лишь орудием в руках дряхлой «вертикали власти», это не Иван Грозный и не Пётр Первый.

Общество, что «низы» в лице крестьянства и рабочих, что интеллигенция — от власти изолировано.

Более того, для дальнейшего удержания власти этой «элите», по мнению Толстого, необходимо было «одурять и развращать» народ, отвлекая его от анализа невесёлой ситуации...

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А вы знали об этом?

Павел I начал правление с ограничения прав дворянского сословия, чем вызвал откровенную ненависть последних. В дальнейшем, он "перешел дорогу" и лучшим умам России, запретив ввоз любых книг и газет из-за границы.Позднее, вспомнив, что ещё в юности он был посвящен в рыцари, Павел решил «защитить честь» женщин весьма необычным образом — издал указ о запрете вальса. По мнению императора, этот танец был не только крайне легкомысленным, но даже оскорбительным по отношению к дамам.Неказистый и невысокий царь Павел I , несмотря на полученное образование, плохо разбирался в искусстве и культуре, предпочитая светским развлечениям военные тренировки. Но настоящей причиной такой нелюбви к вальсу был один конфуз, произошедший с Павлом Петровичем. Танцуя однажды на балу, император упал в присутствии всего высшего света.Заметив откровенные ухмылки на лицах присутствующих, он пришел в ярость. Решив отомстить за обиду, он принял наиболее странный из всех существующих законов, запретив 1799 году самый любимый танец русских дворян.

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