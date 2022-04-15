Самые распространенные преступления в Древней Руси - по Русской Правде

...И запомни, Шарапов, наказания без вины - не бывает!

Г. Жеглов

Человек совершал преступления всегда. В любой нации, в любую эпоху всегда были правонарушения и связанные с этим конфликты интересов.

А на любое преступление должно быть наказание. Но вот сама типология преступлений со временем меняется. Одни их виды исчезают, другие появляются: развитие криминала тоже не стоит на месте. Например, в XIX веке часто крали... Дрова.

Потому что топили в России практически исключительно дровами, не углем и не торфом. Дрова были платные. Горожане их покупали и складывали во дворе (а где еще?). Вот их и тырили тогдашние ханурики без зазрения совести, как сейчас цветмет тырят. Если каждое полено личным знаком не пометить, ты ни в жисть не докажешь, что это именно твои дрова у соседа в поленнице лежат...)

В ответ на преступления появляются и наказания. Писаные своды законов. Салическая правда древних франков, законы Хаммурапи... и Русская Правда 1016 года.

По этим источникам очень удобно анализировать, какие именно преступления были наиболее "популярны" в означенную эпоху. Потому что правители выдумывали санкции в ответ именно на те нарушения общественного порядка, которые имели самый массовый характер.

Русская Правда принадлежит перу не одного лишь Ярослава Мудрого. Ее дополнили его потомки и наследники, в том числе, например, Владимир Мономах. Ее Пространная редакция содержит 121 статью. Итак, посмотрим, что же там интересного...)

Правда Ярослава

Порядка 20 статей Правды Ярослава посвящены наказаниям за убийство. Обычное наказание - вира, штраф. Причем четко расписано разделение по социальным статусам - за "княжего мужа" либо 80 гривен с верви (общины), либо 40 - с конкретного убийцы, буде он свободный человек, за "тиуна огнищного" (княжеского чиновника) - тоже 80, за княжеского отрока, конюха или повара - 40, за рядовича, смерда или холопа - 5, и т.п. Причем действовало правило круговой поруки. За преступление, совершенное в верви (общине), отвечала вся вервь. Она вскладчину платила виру либо пыталась доказать, что ни один из ее членов этого прегрешения не совершал.

Грубо говоря, если убьют крестьяне княжеского сборщика податей - "предъяву выкатят" всей деревне разом, особо не разбираясь, кто конкретно его топором приложил.

Если доказать факт убийства невозможно, то - испытание железом. Это когда тебе в руки дают раскаленный брусок металла, и держи. Потом смотрят: если легко заживает - невиновен, если заживает плохо - клади голову на плаху. Образно, в Русской Правде нет смертной казни как наказания. Изначально, по некоторым сведениям, была, потом сыновья Ярослава убрали. Свели все к деньгам.

Кстати, испытание железом активно практиковалось и в Европе.

Далее идут преступления, касающиеся нанесения телесных повреждений. Если кто-то кого-то ударил мечом, но не насмерть - просто что-то отрубил, либо удар пришелся небоевой частью оружия, либо вовсе "батогом, или чашей, или рогом". То есть - драки с причинением увечий от легкой до тяжелой степени тяжести. Наказание - тоже вира.

Причем, что интересно:

Если же, вынув меч, не ударит, то гривна кун.

В том смысле - нефиг махать мечом. Штраф - одна гривна кун (разновидность денежной единицы, по стоимости - выше обычной гривны). Нельзя угрожать оружием. В приличном обществе держи меч в ножнах. Во всех смыслах )))

Следующая большая группа статей - о воровстве. Судя по проработанности текста, воровство в Древней Руси было самым обычным делом. Крали все - от челядина (раба, холопа) до зерна из гумна. При этом, что интересно, украденный и найденный челядин не имел права утверждать, что не знает, кто его украл. Он обязан был дать показания на вора.

И да - это не беглый челядин. Это именно что украденный. Пришли, приставили меч к горлу и увели. О беглых - другая группа статей.

37. О воровстве. Если <кто> купил что-либо ворованное на торгу, или коня, или одежду, или скотину, то пусть он выведет свидетелями двух свободных человек или сборщика торговых пошлин; если же он не знает, у кого купил, то пусть те свидетели идут на судебную клятву в его пользу, а истцу взять свое украденное; а что вместе с этим пропало, то о том ему лишь сожалеть, а ответчику сожалеть о своих деньгах, поскольку не знает, у кого купил краденое; если позднее ответчик опознает, у кого это купил, то пусть возьмет у него свои деньги, а тому платить <за все>, что у него <ответчика> пропало, а князю штраф.

38. Если кто опознает <свою> челядь. Если кто опознает своего украденного челядина и вернет его, то он должен вести его по денежным сделкам до третьего свода и взять у третьего ответчика челядина вместо своего, а тому дать опознанного: пусть идет до последнего свода, потому что он не скот, нельзя ему говорить: «Не знаю, у кого я куплен», но идти по показаниям челядина до конца; а когда будет выявлен истинный вор, то опять вернуть господину украденного челядина, а третьему ответчику взять своего, и за ущерб <истцу> тому же вору платить, а князю 12 гривен штрафа за кражу челядина.

39. О своде же. А из своего города в чужую землю свода нет, но также представить <ответчику> свидетелей или сборщика пошлин, перед которым была совершена покупка, а истцу взять наличное, а об остальном, что с ним пропало, только сожалеть, а тому, кто купил краденое, сожалеть о своих деньгах.

40. О воровстве. Если убьют кого-либо у клети или во время какого иного воровства, то его можно убить как собаку; если продержат его до рассвета, то вести на княжеский двор; если же убьют его, а люди видели его уже связанным, то платить за него 12 гривен.

41. Если кто крадет скот в хлеве или клеть, то если один <крал>, то платить ему 3 гривны и 30 кун; если же их много <крало>, то всем платить по 3 гривны и по 30 кун.

42. О воровстве же. Если крадет скот в поле, или овец, или коз, или свиней, то 60 кун; если воров будет много, то всем по 60 кун.

43. Если крадет на гумне или зерно в яме, то сколько их крало, всем по 3 гривны и по 30 кун.

Как говорится, без комментариев. А то встретил я давеча в одном "славянском" паблике статеечку, где на голубом глазу утверждалось, что у славян не было воровства. Потому что они были ведическими русами. О таки дела.

Да там на самом деле даже про "автоугон" есть - "Если кто сядет на чужого коня. Если кто сядет на чужого коня без спросу, то 3 гривны".

- Тятенька, я только покататься хотел!

- Щас тебе княжеский мечник покажет "покататься"!

Следующая группа статей - по сути, о мошенничестве. О преступлениях в купеческой среде - кто у кого в долг взял, да не отдал, да какие кому проценты положены, да еще о складских услугах, между прочим. Да, нашим предкам уже тысячу лет назад прекрасно было известно понятие "давать деньги в долг под проценты", в рост. Называлось другими словами, но суть - та же самая. Никакие злые евреи, никакие рептилоиды нас этому не учили - сами с усами!

47. Если кто денег взыщет <на ком-либо>. Если кто взыщет на другом денег, а тот станет отказываться, то если <истец> выставит против него свидетелей, а те пойдут на судебную клятву, то пусть он возьмет свои деньги; а поскольку <ответчик> не отдавал ему деньги в течение многих лет, то заплатить ему за ущерб 3 гривны.

48. Если какой-либо купец даст другому купцу денег для местных торговых сделок или для дальней торговли, то купцу не нужно предъявлять деньги перед свидетелями, свидетели ему <на суде> не нужны, но идти ему самому на судебную клятву, если <ответчик> станет запираться.

49. О товаре, данном на хранение. Если кто кладет товар на хранение у кого-либо, то здесь свидетель не нужен, но если <положивший товар на хранение> станет необоснованно требовать большего, то идти на судебную клятву тому, у кого товар лежал, <и пусть скажет>: «Ты у меня положил именно столько, <но не более>», ведь он его благодетель и хранил товар его.

50. О проценте. Если кто дает деньги под проценты, или мед с возвратом в увеличенном количестве, или зерно с возвратом с надбавкой, то следует ему представить свидетелей: как договаривались, так ему и получить.

51. О месячном проценте. А месячный процент брать ему <кредитору>, если <договорились> о малом <сроке>; если же деньги не будут выплачены в срок, то дают ему деньги в треть, а от месячного процента отказаться.

52. Если свидетелей не будет, а <долг> составит 3 гривны кун, то идти ему на судебную клятву <с иском> на свои деньги; если же <долг составил > большую сумму, то сказать ему так: «Сам виноват, что давал в долг без свидетелей».

53. Устав Владимира Всеволодовича. А это постановил Владимир Всеволодович после смерти Святополка, созвав свою дружину в Берестове: Ратибора, киевского тысяцкого, Прокопия, белгородского тысяцкого, Станислава, переяславского тысяцкого, Нажира, Мирослава, Иванко Чудиновича, мужа Олега, и постановили, что <долг> взимают из процента на два третий, если <должник> берет деньги в треть; если кто возьмет проценты дважды, то тогда ему взять сам долг; если он возьмет проценты трижды, то <самого> долга ему не брать.

Если кто взимает по 10 кун на гривну за год, то этого не запрещать.

Кстати, судебная клятва - это очень серьезно. Могут заставить пройти испытание железом.

Еще одна группа статей описывает порядок наследования имущества в сложных случаях. Ее уже не Ярослав придумал, а его наследники, расширившие и дополнившие основной закон государства. Нам это сейчас неинтересно, в конце статьи будет ссылка на переведенный текст - кому надо, изучайте ))

И наконец, блок статей о холопах. Что будет и как должно поступать, если холоп у тебя сбежал, или ты нашел беглого, или твой холоп (в том числе беглый) что-то натворил... Почитайте сами, чего я пересказываю? Преинтереснейшее чтение!))

Подводя итоги: самыми распространенными преступлениями тысячу лет назад у наших предков были:

убийства;

побои;

воровство;

мошенничества, связанные с инвестициями и с "банковским делом" - т.е. с дачей денег в долг под проценты. Можно сказать, десять веков прошло - а ничего особенно и не изменилось...))

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