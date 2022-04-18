Некоторые странные факты о разговорах

Разговоры – это не только про общение. Они влияют на то, как мы воспринимает цвета и насколько хорошо наш мозг способен справиться с кризисом.





Способность говорить может быть сопряжена с загадочными моментами. Почему авторы слышат, как говорят их вымышленные персонажи? Действительно ли по манере общения можно определить, что отношения закончатся через три месяца?

1.

Большинство людей слишком много болтают





Люди запрограммированы считывать социальные сигналы. Но когда дело доходит до момента, когда нужно помолчать, многие испытывают с этим проблемы. Иными словами, они не могут понять, что разговор окончен.

Исследование такого бестолкового поведения дало интересные результаты. Несколько пар добровольцев попросили поговорить друг с другом. В ходе последующего опроса около 70% участников признались, что, по их мнению, партнёр слишком долго затягивал разговор.

Причина стала ясна, когда добровольцев попросили угадать, когда их партнёр хотел прекратить разговор. Большинство из них переоценили количество времени, которое другой человек хотел с ними провести.

2.

Разговаривать с самим собой полезно для здоровья





Исследование, проведённое в 2017 году, показало, что те, кто любит беседовать с самими собой, способны лучше справиться с чем-либо, чем остальные.

Учёные из Университета штата Мичиган подключили 89 добровольцев к устройствам для считывания информации с мозга, а затем вызвали у них тревожные образы или воспоминания. Согласно инструкции, слегка травмированные участники должны были затем поговорить сами с собой. Одни задавали себе вопросы от первого лица (почему я расстроен), в то время как другие использовали третье лицо. Например, человек по имени Джон Смит мог спросить: «Почему Джон Смит расстроен?»

Те, кто утешал себя в третьем лице, переживали нечто удивительное. Их мозг избавлялся от перегрузки эмоциями в течение секунды.

По-видимому, разговоры с самим собой, как если бы вы были другим человеком, создают небольшое расстояние между вами и проблемой. Это позволяет мозгу стать более устойчивым к стрессовым эмоциям, что приводит к эффективному урегулированию трудной ситуации.

3.

Лёгкая беседа бесполезна, но необходима





Случайная беседа не позволяет вам получить стоящей информации. В этом смысле она бесполезна. Но, как оказалось, неловкие разговоры с незнакомым человеком о погоде играют важную роль в отношениях между людьми.

Неважно, кем является другой человек: незнакомцем, коллегой или членом семьи. Лёгкая беседа усиливает связь с ним. Эти связи определяют социальные роли и укрепляют дружбу. С точки зрения выживания – в древние времена и, возможно, даже сегодня – лёгкая беседа необходима, чтобы установить положительный контакт с другими. Она помогает избежать нового врага или плохой ситуации.

4.

Любители подслушивать находят подслушивание раздражающим





В 2013 году исследователи решили обмануть добровольцев. Последние полагали, что были частью эксперимента по расшифровке анаграмм. Но настоящим испытанием был человек, который «случайно» стоял рядом и разговаривал по мобильному телефону.

Добровольцы слышали половину разговора. Это отвлекало их в два раза сильнее, чем когда два человека «случайно» разговаривали рядом. Полный разговор не привлёк к себе такого внимания.

Оказывается, когда мозг слышит лишь часть разговора, он расстраивается. Он отчаянно хочет понять смысл. Неспособность проследить разговор сильно отвлекает мозг, поэтому подслушивание в данном случае может быть как гипнотическим, так и раздражающим.

5.

«А?» для восстановления разговора





«А?» говорит о том, что слушатель пребывает в замешательстве и нуждается в большей ясности от говорящего. Этот процесс называется восстановлением разговора. Один человек говорит что-то непонятное. Другой произносит «А?», и после объяснения беседа продолжается.

Восстановление разговора практикуют почти во всех культурах мира.

6.

У пожилых людей меньше воспоминаний





Хотя причина не ясна, некоторые люди с возрастом менее склонны говорить о прошлом опыте. Когда пожилые люди делятся воспоминаниями, они описывают их с меньшим количеством деталей по сравнению с более молодыми.

Это было обнаружено, когда учёные подслушивали 102 пожилых горожанина. Контрольная группа знала, что за ними следят через телефонное приложение. Однако им не сказали, в какое именно время учёные будут подслушивать. Им также не сказали, о чём на самом деле было исследование (чтобы понять, как часто добровольцы спонтанно говорят о своём прошлом).

Возраст добровольцев колебался от 65 до 90 лет. После четырёх дней слежки учёные начали замечать тенденцию. Пожилые люди в группе меньше говорили о своих воспоминаниях, а когда они это делали, они предоставляли меньше подробностей, чем молодые участники. Вполне вероятно, что причиной могут быть возрастные изменения в мозге. Однако на данный момент нет никаких реальных доказательств, подтверждающих эту теорию.

7.

Язык определяет восприятие цвета





Глаз может видеть миллионы оттенков, но то, как люди воспринимают эти цвета, зависит от языка, на котором они говорят. Это происходит потому, что мозг рассматривает вещи таким образом, который имеет смысл или значимость. Смысл и значимость, в свою очередь, зависят от культуры, в которой воспитывался человек.

В то время как у большинства народов есть много слов для обозначения цветов, у некоторых их всего несколько. У других, таких как австралийский народ варлпири, их нет. Вместо этого они воспринимают цвета на своём языке, описывая их с помощью текстур, целей и физических ощущений. Дани из Папуа – Новой Гвинеи просто описывают цвета как тёмные и светлые (а иногда как холодные и тёплые).

8.

Разговоры во сне носят преимущественно негативный характер





В 2018 году учёные убаюкивали пациентов в лаборатории, чтобы послушать, о чём они разговаривают во сне. Были получены следующие результаты.

Большая часть разговоров во сне была чепухой, которая ничего не значила. Некоторые даже смеялись во сне. Но были и те, чьи разговоры во сне имели смысл.

Любопытно, что большинство высказываний были отрицательными. По сравнению со статистикой, связанной с разговорами людей наяву, спящие говорили «нет» в четыре раза чаще. Некоторые даже становились агрессивными или использовали оскорбительные выражения. Матерные слова, похоже, были их любимыми. Они употребляли их в 800 раз чаще, чем в мире бодрствования.

Такое поведение вызывает недоумение, однако, согласно одной теории, сны – это естественные симуляции, которые готовят людей к реальным столкновениям, страхам и опасностям.

9.

Употребление определённых слов может предсказать расставание





Исследователи изучили миллион онлайн-постов, чтобы найти слова, которые могли бы указывать на близкий конец отношений.

Примечательно, что посты содержали намёки на изменения в отношениях пар. Они были опубликованы за три месяца до разрыва, и даже человек, которого в итоге бросили, тоже проявлял некоторые признаки. Наиболее распространённый пример связан с местоимениями. Люди стали отказываться от употребления парных слов, таких как «мы» и «наш», в пользу «я» и «мой». Не имело значения, на какую тему они писали. Смена местоимений наблюдалась во всех постах.

10.

Авторы слышат голоса своих героев





Писатели часто глубоко погружаются в вымышленный мир своего романа. Однако в 2020 году исследователями был обнаружен удивительный факт: авторы слышат голоса своих героев.

Опрос показал, что более 60% писателей могут «слышать» разговоры своих персонажей, а 15% могут присоединиться к разговору так же естественно, как если бы они разговаривали с реальными людьми. Писатели могли даже различать речевые обороты, уникальные для каждого героя. Но настоящим сюрпризом было то, как вела себя вымышленная толпа.

Большинство авторов сталкивались с тем, что персонажи вели себя так, словно у них была свобода воли. Они делали и говорили то, чего писатель не планировал. Исследование исключало галлюцинации и воображаемых друзей. Учёные подозревают, что это как-то связано с неизвестным процессом, вовлекающим подсознание писателей.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2459657437596354710/

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