Волшебный кошелек из СССР

У моих родителей на чердаке пылился старенький чемоданчик, в который мне всегда очень хотелось заглянуть. В детстве мне нравилось перебирать его содержимое. И вот недавно, приехав в родительский домик, я снова захотел попасть в «прошлое», поднялся на чердак и извлек любимый чемоданчик.

Среди старых писем и бумаг с какими-то счетами я обнаружил вещицу, которая уже давно не попадается в руки обывателей. Это был кошелек времен СССР, на котором был изображен значок доллара. Конечно, денег в нем не было. Но вещица оказалась очень занятной, таких сейчас не делают.

Естественно, я и раньше видел кошелек, но как-то не задумывался над тем, для чего он вообще предназначен. Вещица выглядела довольно потрепанно, видать, родители им много пользовались. Я взял кошелек с собой. Отец поведал, что это тот самый «волшебный кошелек» - мечта каждого советского ребенка.

Как он функционирует? Да просто! Нужно положить бумажную купюру в кошелек над резинкой, перевернуть и деньги оказываются уже хорошенько закрепленными под резинкой. А потом уже, как не открывай кошелек – деньги будут спокойно лежать, скрепленные резиночкой и никуда не денутся.

Такую штуковину дети делали самостоятельно. Нужно просто знать схему крепления этих резинок, которые, собственно, были и основой всего «прикола».

Родители хранили кошелек, как воспоминание о своем детстве, а я любил просто подержать вго в руках и вспоминать, "как это было".

Источник

А вы знали об этом?

К началу XIX века сложилось так, что армия в столь обширной империи была не постоянной, в случае нужды основная масса солдат призывалась из мирного населения. Однако война с Наполеоном (в том числе ранние бои) наглядно показала, что при таком подходе быстро мобилизовать большое число солдат просто невозможно. Систему нужно было срочно менять.У Александра I возникла мысль о создании крупных военных поселений. Строго говоря, идея была не нова. Еще за сто лет до этого, Петр I организовывал подобные поселения на территории Украины. В 1810 году император поручил своему фавориту, военному министру А.А. Аракчееву, провести преобразования всей армейской системы. Монарх преследовал две важнейшие цели – усиление боеспособности войск и сокращение расходов на их содержание. раф Аракчеев, хоть и не разделал оптимизма Александра, с присущей ему неумолимой строгостью, взялся за выполнение поставленной задачи. Аракчеев железной рукой ломал многовековые устои простых крестьян, сгоняя их в поселения, что вызвало ряд восстаний, которые жестоко были подавлены. Кровавые стычки были не редкостью. Именно после этого в обиход вошло понятие «Аракчеевщина», означающее политику жесточайшего военного произвола. Однако граф Аракчеев, использовал тактику не только кнута, но и пряника.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Как Николай II потерял поезд забитый золотом? https://otari.mirtesen.ru/blog/43515835357

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!