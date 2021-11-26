Загадка на внимательность: кто из этих людей врет?

Внимательность и наблюдательность - замечательные черты, которые помогают быть заботливыми людьми, реагировать на нужны родных и близких, даже если они не озвучили свои желания вслух. А также подскажут, если человек хочет вас обмануть, говорит неправду. Пара моментов могут вывести врунишку на чистую воду.

Загадка на внимательность: кто из этих людей врет?Загадка на внимательность: кто из этих людей врет?Загадка на внимательность: кто из этих людей врет?

Для проверки вашей наблюдательности хотим предложить загадку. Надо определить, кто из этих двоих неправ и нет ли здесь обмана. Посмотрите внимательно на картинку, прочувствуйте атмосферу. Хватит 3 минут?

Загадка на внимательность: кто из этих людей врет?Загадка на внимательность: кто из этих людей врет?

А вот и правильный ответ: врет мальчик, на его штанах есть шерсть, на руке царапина. Вы заметили эти нюансы?

Загадка на внимательность: кто из этих людей врет?Загадка на внимательность: кто из этих людей врет?

Если ваш ответ был такой же, то похвалите себя за внимательность и наблюдательность. Вы - молодец!

Хотим предложить еще пару загадок, в которых ответы не сразу очевидны. Не всякий взрослый решает с ходу, но дети справляются быстрее. Видимо, мыслят они по-другому.

Вопросы:

1. По какому пути никто никогда не ездил и не ходил?

2. У реки стоят два человека, оба хотят переправиться на другой берег. Лодка может выдержать только одного из них. Но они переправились. Как?

Подумали? А вот и правильные ответы:

1. По Млечному Пути

2. Два человека были на разных берегах.

Уверены, вы справились с задачей.

Можете предложить друзьям поиграть, когда соберетесь вместе.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2353883089275717770/

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