Загадка на внимательность: кто из этих людей врет?

Внимательность и наблюдательность - замечательные черты, которые помогают быть заботливыми людьми, реагировать на нужны родных и близких, даже если они не озвучили свои желания вслух. А также подскажут, если человек хочет вас обмануть, говорит неправду. Пара моментов могут вывести врунишку на чистую воду.

Для проверки вашей наблюдательности хотим предложить загадку. Надо определить, кто из этих двоих неправ и нет ли здесь обмана. Посмотрите внимательно на картинку, прочувствуйте атмосферу. Хватит 3 минут?

А вот и правильный ответ: врет мальчик, на его штанах есть шерсть, на руке царапина. Вы заметили эти нюансы?

Если ваш ответ был такой же, то похвалите себя за внимательность и наблюдательность. Вы - молодец!

Хотим предложить еще пару загадок, в которых ответы не сразу очевидны. Не всякий взрослый решает с ходу, но дети справляются быстрее. Видимо, мыслят они по-другому.

Вопросы:

1. По какому пути никто никогда не ездил и не ходил?

2. У реки стоят два человека, оба хотят переправиться на другой берег. Лодка может выдержать только одного из них. Но они переправились. Как?

Подумали? А вот и правильные ответы:

1. По Млечному Пути

2. Два человека были на разных берегах.

Уверены, вы справились с задачей.

Можете предложить друзьям поиграть, когда соберетесь вместе.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2353883089275717770/

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