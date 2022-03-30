Интересные факты на различные темы

1.

Вулканизация, в сущности, означает объединение всех молекул резины в одну. Другими словами, как ни сложно это вообразить, подошва спортивного ботинка состоит из одной-единственной молекулы.



2.

В Британской Колумбии существует популяция необычных волков, известных как «морские волки». Около 90 процентов своей пищи они добывают из моря. У них особая ДНК, которая отличает их от прочих собратьев, и они абсолютно адаптированы к морской жизни. Эти удивительные животные проплывают каждый день по несколько километров в поисках «морепродуктов».



3.

Существуют люди, обладающие редчайшей способностью к полифоническому пению, то есть они могут издавать своим голосом звук, содержащий одновременно две ноты или даже более.



4.

В соответствии с концепцией «неприятия потери», авторами которой являются Амос Тверски и Даниэль Канеман, боль утраты психологически более сильна, чем радость обретения. Люди испытывают более сильное желание избежать потери, чем приобрести эквивалентную прибыль. Проще говоря, лучше не потерять имеющиеся пять долларов, чем найти пять долларов.



5.

Выселение последних четырех жильцов жилого дома на Манхэттене с целью его ремонта обошлось в 20 миллионов долларов. Последний арендатор был настолько упрям и хитер, что получил 17 миллионов долларов плюс право на пожизненное использование апартаментов за 2 миллиона долларов.

6.

Исследователи из Гарварда и Колумбийского университета пришли к выводу, что сарказм способствует творческому мышлению, поскольку, как самим авторам саркастических выражений, так и тем, кто их слушает, приходится каждый раз преодолевать противоречие между буквальным и фактическим значением сказанного.



7.

Когда самый большой в мире алмаз Куллинан весом 621,35 грамма должен был отправиться из Южной Африки в Великобританию в подарок королю, из-за его баснословной стоимости было решено инсценировать перевозку на пароходе с огромным количеством охраны. Между тем, настоящий камень был просто отправлен по почте.



8.

В Европейской комиссии работает полиглот по имени Иоаннис Иконому, который может говорить на 47 языках, включая 21 из 24 официальных языков Евросоюза. Этот уникальный греческий переводчик владеет также несколькими мертвыми языками, в том числе и церковнославянским.



9.

При температуре -20 °C и ниже императорские пингвины сбиваются в плотную массу (как игроки в регби), чтобы не замерзнуть. Температура внутри этой толпы иногда становится настолько высокой (около 37°C), что некоторые пингвины выходят наружу и едят лед, чтобы немного остыть.



10.

Древнегреческий историк Полибий изобрел циклическую теорию правления (анациклоз). Ее суть в том, что такие формы правления как монархия неизбежно распадаются, проходят фазы аристократии и демократии, а заканчивается все охлократией, то есть властью толпы, когда демократия фактически вырождается в хаос. А затем цикл начинается снова.

