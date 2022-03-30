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Интересные факты на различные темы

1.

Вулканизация, в сущности, означает объединение всех молекул резины в одну. Другими словами, как ни сложно это вообразить, подошва спортивного ботинка состоит из одной-единственной молекулы.

Интересные факты на различные темы

2.

В Британской Колумбии существует популяция необычных волков, известных как «морские волки». Около 90 процентов своей пищи они добывают из моря. У них особая ДНК, которая отличает их от прочих собратьев, и они абсолютно адаптированы к морской жизни. Эти удивительные животные проплывают каждый день по несколько километров в поисках «морепродуктов».

Интересные факты на различные темы

3.

Существуют люди, обладающие редчайшей способностью к полифоническому пению, то есть они могут издавать своим голосом звук, содержащий одновременно две ноты или даже более.

Интересные факты на различные темы

4.

В соответствии с концепцией «неприятия потери», авторами которой являются Амос Тверски и Даниэль Канеман, боль утраты психологически более сильна, чем радость обретения. Люди испытывают более сильное желание избежать потери, чем приобрести эквивалентную прибыль. Проще говоря, лучше не потерять имеющиеся пять долларов, чем найти пять долларов.

Интересные факты на различные темы

5.

Выселение последних четырех жильцов жилого дома на Манхэттене с целью его ремонта обошлось в 20 миллионов долларов. Последний арендатор был настолько упрям и хитер, что получил 17 миллионов долларов плюс право на пожизненное использование апартаментов за 2 миллиона долларов.


Интересные факты на различные темы

6.

Исследователи из Гарварда и Колумбийского университета пришли к выводу, что сарказм способствует творческому мышлению, поскольку, как самим авторам саркастических выражений, так и тем, кто их слушает, приходится каждый раз преодолевать противоречие между буквальным и фактическим значением сказанного.

Интересные факты на различные темы

7.

Когда самый большой в мире алмаз Куллинан весом 621,35 грамма должен был отправиться из Южной Африки в Великобританию в подарок королю, из-за его баснословной стоимости было решено инсценировать перевозку на пароходе с огромным количеством охраны. Между тем, настоящий камень был просто отправлен по почте.

Интересные факты на различные темы

8.

В Европейской комиссии работает полиглот по имени Иоаннис Иконому, который может говорить на 47 языках, включая 21 из 24 официальных языков Евросоюза. Этот уникальный греческий переводчик владеет также несколькими мертвыми языками, в том числе и церковнославянским.

Интересные факты на различные темы

9.

При температуре -20 °C и ниже императорские пингвины сбиваются в плотную массу (как игроки в регби), чтобы не замерзнуть. Температура внутри этой толпы иногда становится настолько высокой (около 37°C), что некоторые пингвины выходят наружу и едят лед, чтобы немного остыть.

Интересные факты на различные темы

10.

Древнегреческий историк Полибий изобрел циклическую теорию правления (анациклоз). Ее суть в том, что такие формы правления как монархия неизбежно распадаются, проходят фазы аристократии и демократии, а заканчивается все охлократией, то есть властью толпы, когда демократия фактически вырождается в хаос. А затем цикл начинается снова.

Интересные факты на различные темы

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