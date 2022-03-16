Как Первая русская революция 1905 года стала «началом конца» для огромной Российской империи

Российская монархия была на грани краха еще до 1917 года. Именно 1905 год стал началом конца для императорской семьи.

В стране росло социальное напряжение из-за запоздалого перехода к индустриальному обществу. Но это только предвестник революции, причины ее были следующими: неравномерное развитие экономики, политическая бесправность новых классов (пролетариат буржуазия), поражение в русско-японской войне.

Николай Второй не принимал решительных мер для решения всех этих проблем. Рабочему классу приходилось выживать из-за маленькой оплаты труда и ужасающих трудовых условий. Чтобы их жалобы были услышаны, рабочие вместе с детьми соберутся на мирное шествие с иконами и Петицией о рабочих нуждах. Во время приближения толпы к Зимнему дворцу, начнется стрельба со стороны государственных служащих. Событие получит название «Кровавое воскресение». Оно и послужит катализатором первой демократической революции. Вера в царя навсегда будет подорвана.

И. Владимиров. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года

Начались стихийные волнения во всех частях государства, которые будут жестоко подавлены. Но процесс перестройки общества уже будет начат. События 1905-1907 годов действительно можно назвать революцией. Единоличную власть Николая Второго ограничила Государственная Дума, к императору стали относиться без доверия и уважения, о Конституции заговорили даже рабочие.

Проблема последнего правителя Российской Империи состояла в том, что он не сделал никаких выводов и не прислушался к народу. От него требовали радикальных реформ. Николай Второй их не предоставил, это его и погубило.

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