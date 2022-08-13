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Какую роль сыграл Ленин в расстреле царской семьи?

Какую роль сыграл Ленин в расстреле царской семьи?

 

Расстрел царской семьи Романовых - это историческое событие, вызывающее множество вопросов и порождающее разные дискуссии.

До сих пор существует несколько точек зрения на участие Владимира Ленина в расстреле. Сегодня мы постараемся разобраться в данной теме.

Какую роль сыграл Ленин в расстреле царской семьи?

Официальной считается точка зрения о том, что большевистское руководство (а именно Ленин и Свердлов) оказало значительное влияние на расстрел семьи Романовых и их прислуги. Современные историки, которые изучают эту тему, не согласны с этим в виду того, что отсутствуют документы, которые бы подтверждали это.

Какую роль сыграл Ленин в расстреле царской семьи?

Советский журналист и писатель Иван Попов близко знал Ленина и утверждал, что расстрел Романовых вполне мог быть личной инициативой Владимира Ильича. Дело в том, что брат Ленина, Александр Ульянов, был казнен по решению царского руководства в 1887-м году. Он и его единомышленники планировали покушение на Александра III, но оно так и не состоялось, а все его участники были казнены. Попов говорил, что в связи с этим расстрел царской семьи мог быть личной местью Ильича.

Александр Ульянов

А теперь перейдем к фактам. Начнем с того, что Романовых изначально планировалось расстрелять, а не держать в тюрьме. Историки Буранов и Хрусталев выяснили, что Ленин поддерживал эту идею, причем выступал за так называемый “открытый суд” над царем, за показательное выступление, но этого так и не произошло.

Какую роль сыграл Ленин в расстреле царской семьи?

Исходя из записей в дневниках Льва Троцкого, незадолго до расстрела Ленин Свердлов и Голощекин встречались для того, чтобы решить судьбу Романовых. Исследователи же поставили под сомнения все утверждения Троцкого, поэтому неизвестно, было ли так на самом деле.

Какую роль сыграл Ленин в расстреле царской семьи?

За день до расстрела Ленину пришло письмо из Копенгагена из редакции одной из газет. В письме было сказано, что ходят слухи, будто бы Николай II был убит. Редакция попросила Владимира Ильича объяснить, что происходит. Политик, в свою очередь, ответил, что с царем все в порядке, что все эти слухи - неправда, исходящая от “капиталистической прессы”.

 

За несколько часов до расстрела Ленину была отправлена телеграмма от Зиновьева, в которой было сказано, что суд откладывать нельзя. Специалисты считают, что слово “суд” здесь имеет прямое значение и трактуется как суд над царем. Жена Владимира Ильича, Надежда Крупская, вспоминала, что в ту самую роковую ночь расстрела ее супруга дома не было, что он был на работе.

Какую роль сыграл Ленин в расстреле царской семьи?

На следующий день Ленину пришла телеграмма из Екатеринбурга, в которой рассказывалось о том, что Николай II был расстрелян, а его семья - эвакуирована. Несколько историков, в частности Хрусталев, утверждало, что в тот же день вечером Владимир Ильич получил еще одну шифрованную телеграмму. В ней было написано о том, что на самом деле расстреляна была вся царская семья, а не только Николай, но по официальной версии будет сказано, что все члены семьи погибли при эвакуации. Однако эта телеграмма так и не была обнаружена, а вопрос о ее существовании и отправке остался открытым.

Какую роль сыграл Ленин в расстреле царской семьи?

Современное следствие постановило, что документов, доказывающих вмешательство Ленина в расстрел семьи Романовых, нет. Некоторые историки утверждают, что Владимир Ильич и его коллеги не стали бы отдавать такие распоряжения в письменном виде, поэтому выводы по данному вопросу являются некорректными.

А какой точки зрения придерживаетесь вы?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Сегодня только слабоумные люди, которых коммуняки развели как обыкновенных лохов, могут верить в непричастность Ленина к расстрелу царской семьи(можно подумать, что речь идет о расстреле обыкновенного преступника)!Разве можно простить кровожадным нехристям  большевикам изуверское уничтожение  российской  царской  династии, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство для россиян , когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя?                          

И разве можно считать человеком , мразь и садиста Петра Ермакова , который  не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе  с Войковым  добивали  штыками еще живых Романовых! Ермаков в последние годы купался в лучах своего «славного» прошлого. В родном Свердловске он считался героем.    

Любопытно, что в 1951 году Ермаков, встретившись с маршалом Победы Жуковым , подошел к нему и, представившись, протянул руку. Убийца царской семьи был уверен, что Жуков начнет его расспрашивать о «знаменитом подвиге» прошлых лет. Но реакция маршала была совершенно иной. Георгий Константинович брезгливо отдернул свою руку и сказал, по-жуковски твердо выговаривая слова: «Палачам руки не подаю».

И разве не кощунство , когда  подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!

А ведь Николаю II не отличался особой жестокостью к кровожадным и подлым большевикам! Например, Ленин, западный  агент и провокатор,  в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 8 рубляейв месяц от царя, на которые тогда можно было купить  корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе, подхватив к тому же сифилис )! Кроме того, после отречения  царь фактически  ничем большевикам не угрожал!

К сожалению, лживые и бездарные коммуняки до их пор разводят доверчивых россиян как лохов , скрывая от них , что   именно заокеанские западные хозяева  кровожадных большевиков во главе с Ротшильдами, которые и устроили октябрьский переворот , используя продажных большевиков,  потребовали от В.И. Ленина жестоко и варварски ликвидировать Николая Романова и всю его семью!

Это требование в первую очередь было обусловлено тем обстоятельством, что, как известно, именно последний российский царь был основателем Федеральной резервной системы (ФРС) США и владельцем большей части ее активов, поскольку доллар США с самого начала был подкреплен именно  российским царским золотом! Уничтожение  же царской семьи Романовых позволяло Ротшильдам безвозмездно присвоить 1000 тон, ранее вывезенного российского царского золота и не платить российской царской династии огромные годовые проценты за предоставленное золото  (http://otari.mirtesen.ru/blog/43536872423/)!              

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как , на самом деле,  Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, устроенного главным агентом империализма – Лениным и его соратниками. Зомбировав граждан огромной страны, Ленин «спокойно лег» в Мавзолей и погрузился в вечный сон, не осознавая, что  его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма со временем рухнут и его детище СССР полностью разрушится.Его же почитателям следует запомнить пророческие высказывания в трагедии «Борис Годунов" А.С. Пушкина"Живая власть для черни (народа) ненавистна, она умеет любить только мёртвых »!

Нахождение  Ленина – творца и основоположника  социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался  даже христианскую религию  полностью заменить  ленинской ,  то  ,несомненно , сам бы зарылся  как можно глубже в землю  , чтобы не быть свидетелем своего позора и  краха своих утопических  идей. Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями.

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю  уничтожения  российской царской династии не место  не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно,  что Ленин не доверял и боялся  русских и именно  поэтому его охраняли латыши,  финны и т.д.).В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!   

Вот вся чудовищная правда о злодейском и варварском  уничтожении российской царской династии , которая однозначно является трагедией для российского народа и если сегодня российские власти официально не признают это и другие , содеянные   большевиками  убийства, преступлением века , то Россия никогда не станет демократической страной и весь мир  вновь будет  противостоять ей! 

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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