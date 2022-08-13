Какую роль сыграл Ленин в расстреле царской семьи?

Расстрел царской семьи Романовых - это историческое событие, вызывающее множество вопросов и порождающее разные дискуссии.

До сих пор существует несколько точек зрения на участие Владимира Ленина в расстреле. Сегодня мы постараемся разобраться в данной теме.

Официальной считается точка зрения о том, что большевистское руководство (а именно Ленин и Свердлов) оказало значительное влияние на расстрел семьи Романовых и их прислуги. Современные историки, которые изучают эту тему, не согласны с этим в виду того, что отсутствуют документы, которые бы подтверждали это.

Советский журналист и писатель Иван Попов близко знал Ленина и утверждал, что расстрел Романовых вполне мог быть личной инициативой Владимира Ильича. Дело в том, что брат Ленина, Александр Ульянов, был казнен по решению царского руководства в 1887-м году. Он и его единомышленники планировали покушение на Александра III, но оно так и не состоялось, а все его участники были казнены. Попов говорил, что в связи с этим расстрел царской семьи мог быть личной местью Ильича.

Александр Ульянов

А теперь перейдем к фактам. Начнем с того, что Романовых изначально планировалось расстрелять, а не держать в тюрьме. Историки Буранов и Хрусталев выяснили, что Ленин поддерживал эту идею, причем выступал за так называемый “открытый суд” над царем, за показательное выступление, но этого так и не произошло.

Исходя из записей в дневниках Льва Троцкого, незадолго до расстрела Ленин Свердлов и Голощекин встречались для того, чтобы решить судьбу Романовых. Исследователи же поставили под сомнения все утверждения Троцкого, поэтому неизвестно, было ли так на самом деле.

За день до расстрела Ленину пришло письмо из Копенгагена из редакции одной из газет. В письме было сказано, что ходят слухи, будто бы Николай II был убит. Редакция попросила Владимира Ильича объяснить, что происходит. Политик, в свою очередь, ответил, что с царем все в порядке, что все эти слухи - неправда, исходящая от “капиталистической прессы”.

За несколько часов до расстрела Ленину была отправлена телеграмма от Зиновьева, в которой было сказано, что суд откладывать нельзя. Специалисты считают, что слово “суд” здесь имеет прямое значение и трактуется как суд над царем. Жена Владимира Ильича, Надежда Крупская, вспоминала, что в ту самую роковую ночь расстрела ее супруга дома не было, что он был на работе.

На следующий день Ленину пришла телеграмма из Екатеринбурга, в которой рассказывалось о том, что Николай II был расстрелян, а его семья - эвакуирована. Несколько историков, в частности Хрусталев, утверждало, что в тот же день вечером Владимир Ильич получил еще одну шифрованную телеграмму. В ней было написано о том, что на самом деле расстреляна была вся царская семья, а не только Николай, но по официальной версии будет сказано, что все члены семьи погибли при эвакуации. Однако эта телеграмма так и не была обнаружена, а вопрос о ее существовании и отправке остался открытым.

Современное следствие постановило, что документов, доказывающих вмешательство Ленина в расстрел семьи Романовых, нет. Некоторые историки утверждают, что Владимир Ильич и его коллеги не стали бы отдавать такие распоряжения в письменном виде, поэтому выводы по данному вопросу являются некорректными.

А какой точки зрения придерживаетесь вы?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Сегодня только слабоумные люди, которых коммуняки развели как обыкновенных лохов, могут верить в непричастность Ленина к расстрелу царской семьи(можно подумать, что речь идет о расстреле обыкновенного преступника)!Разве можно простить кровожадным нехристям большевикам изуверское уничтожение российской царской династии, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство для россиян , когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя?

И разве можно считать человеком , мразь и садиста Петра Ермакова , который не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе с Войковым добивали штыками еще живых Романовых! Ермаков в последние годы купался в лучах своего «славного» прошлого. В родном Свердловске он считался героем.

Любопытно, что в 1951 году Ермаков, встретившись с маршалом Победы Жуковым , подошел к нему и, представившись, протянул руку. Убийца царской семьи был уверен, что Жуков начнет его расспрашивать о «знаменитом подвиге» прошлых лет. Но реакция маршала была совершенно иной. Георгий Константинович брезгливо отдернул свою руку и сказал, по-жуковски твердо выговаривая слова: «Палачам руки не подаю».





И разве не кощунство , когда подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!

А ведь Николаю II не отличался особой жестокостью к кровожадным и подлым большевикам! Например, Ленин, западный агент и провокатор, в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 8 рубляейв месяц от царя, на которые тогда можно было купить корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе, подхватив к тому же сифилис )! Кроме того, после отречения царь фактически ничем большевикам не угрожал!

К сожалению, лживые и бездарные коммуняки до их пор разводят доверчивых россиян как лохов , скрывая от них , что именно заокеанские западные хозяева кровожадных большевиков во главе с Ротшильдами, которые и устроили октябрьский переворот , используя продажных большевиков, потребовали от В.И. Ленина жестоко и варварски ликвидировать Николая Романова и всю его семью!

Это требование в первую очередь было обусловлено тем обстоятельством, что, как известно, именно последний российский царь был основателем Федеральной резервной системы (ФРС) США и владельцем большей части ее активов, поскольку доллар США с самого начала был подкреплен именно российским царским золотом! Уничтожение же царской семьи Романовых позволяло Ротшильдам безвозмездно присвоить 1000 тон, ранее вывезенного российского царского золота и не платить российской царской династии огромные годовые проценты за предоставленное золото (http://otari.mirtesen.ru/blog/43536872423/)!

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как , на самом деле, Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, устроенного главным агентом империализма – Лениным и его соратниками. Зомбировав граждан огромной страны, Ленин «спокойно лег» в Мавзолей и погрузился в вечный сон, не осознавая, что его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма со временем рухнут и его детище СССР полностью разрушится.Его же почитателям следует запомнить пророческие высказывания в трагедии «Борис Годунов" А.С. Пушкина"Живая власть для черни (народа) ненавистна, она умеет любить только мёртвых »!

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей. Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями.

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.).В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

Вот вся чудовищная правда о злодейском и варварском уничтожении российской царской династии , которая однозначно является трагедией для российского народа и если сегодня российские власти официально не признают это и другие , содеянные большевиками убийства, преступлением века , то Россия никогда не станет демократической страной и весь мир вновь будет противостоять ей!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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