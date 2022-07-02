8 признаков, по которым можно отличить кризис в отношениях от окончательного разрыва

Часто после серьезной ссоры у многих из нас в голове мелькает: «А может, пора расстаться?» На самом деле безоблачные отношения бывают только в мультфильмах про диснеевских принцесс, а периодические разногласия между двумя любящими людьми — норма. Поэтому, вместо того чтобы необдуманно разрывать связь с любимым, стоит сначала понять, конец ли это отношений или всего лишь очередной нелегкий период, который скоро закончится.

1. Желание быть одному

Кризис: Желание иногда побыть одному в тишине или пойти погулять с друзьями без своей половинки абсолютно нормально, и это всегда идет на пользу отношениям. Психологи даже советуют парам, которые постоянно проводят время вместе или работают в одном офисе, делать небольшие паузы и посвящать время самому себе, успевая соскучиться.

Конец: Вы и так проводите много времени порознь, однако при мысли о скорой командировке партнера вы начинаете невольно улыбаться. И если вы с нетерпением ожидаете момента, когда он уедет на работу или пойдет на встречу с друзьями, чтобы не видеться еще несколько часов, несмотря на регулярные разлуки, то это верный признак конца.

2. Вы не скучаете по партнеру

Кризис: Пары сталкиваются с тем, что время от времени им начинает надоедать общество друг друга.

Рутина и быт без отдыха могут вывести из себя кого угодно. Часто только из-за усталости мы срываемся на близких и мечтаем спрятаться в лесу, чтобы нас никто не трогал. В такие периоды можно поймать себя на мысли, что партнер надоел, и начать видеть в нем сплошные недостатки. Однако в этих ситуациях помогает полноценный отдых, встречи с друзьями порознь или небольшое путешествие.

Конец: Вы кричите от радости, когда ваша половинка уехала, ведь вам так хорошо одной или с друзьями. А как только вы понимаете, что партнер скоро вернется, настроение портится. Вы забываете писать друг другу милые «Как дела?» или «Скучаю», так как есть дела или люди намного интереснее ваших отношений. Возможно, пришло время расстаться.

3. Нет совместных планов на будущее

Кризис: Всегда сложно найти компромисс, особенно если в отношениях две сильные личности и каждый настаивает на своем. Часто это приводит к ссорам. Однако споры из-за планов с целью найти решение проблемы или вариант, который устраивает обоих, говорят о том, что вы небезразличны друг другу. Именно общие мечты и идеи удерживают двух любящих людей вместе во время ссор или кризисов.

Конец: Партнер рассказывает друзьям: «Я планирую найти работу в другом городе через год и переехать», а вы впервые слышите об этом? Да и вы вряд ли можете представить себя с этим человеком через 10–15 лет. Возможно, вы даже перестали спорить из-за каких-то проектов или целей, так как обоим безразлично мнение друг друга, или никогда этих планов и не строили. Тогда имеет ли смысл продолжать эти отношения?

4. Ссор становится все больше

Кризис: Ссоры двух любящих людей — это нормально. Все мы испытываем эмоции, иногда у всех пар бывают конфликты. И даже если после серьезной ссоры вы хлопнули дверью или уехали к родителям, то стоит подождать некоторое время, успокоиться, затем обсудить проблему, найти решение и продолжить отношения с близким человеком. В некоторых парах разногласия случаются довольно часто просто потому, что оба партнера очень эмоциональные. Однако это не означает, что пришло время расстаться навсегда.

Конец: Если вы начали ссориться практически каждый день и без серьезных поводов, стоит задуматься. И если страстные выяснения отношений, заканчивающиеся бурным примирением, превратились в рутинные перебранки, а вы не реагируете на происходящее и у вас нет страха потерять человека, то, возможно, вам предстоит все обдумать и принять окончательное решение. Отношения — это в первую очередь радость, а не постоянные конфликты.

5. Хочется прожить день по-своему

Кризис: Есть мнение, что противоположности притягиваются. Действительно, людям из разных профессий может быть очень интересно друг с другом. Хотя могут возникать проблемы, как провести свободное время, если один хочет отоспаться, а второй — в ночной клуб. Однако рано или поздно любящие пары находят вариант, который нравится обоим, даже если им приходится повысить голос или разбить тарелку (в зависимости от эмоциональности партнеров).

Конец: Однако если с раннего утра оба построили свои собственные планы на день и с радостью прожили его по-своему, не желая тратить время и эмоции на компромиссы, возможно, отношениям пришел конец.

6. Манипуляция со стороны партнера

Кризис: Манипуляция партнером — это вид психологического насилия. Но иногда мы все выбираем этот способ, чтобы добиться чего-то, что нам необходимо. Например, отказываем партнеру в близости после ссоры или из-за обиды или устраиваем истерику, выпрашивая тем самым немного внимания. Если вы заметили за собой или за партнером похожее поведение и это происходит иногда, не повторяясь с заметной регулярностью, это скорее повод обсудить ситуацию или сходить вместе к психологу, но не рвать отношения.

Конец: Если партнер соглашается на близость только взамен за что-то (новое платье, уборка по дому, путешествие) — это не норма. От партнера, злоупотребляющего манипуляцией, лучше бежать. Не стоит связывать свою жизнь с человеком, который унижает свою вторую половинку, убеждает, что она его недостойна, не замечает все, что она для него делает, часто сам провоцирует конфликт. Такие отношения опасны для психического здоровья.

7. Перекос власти и ответственности

Кризис: В здоровых отношениях оба партнера считают себя ответственными за совместное будущее, поэтому в тяжелый период они вдвоем пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Если в момент серьезной ссоры вы видите, что партнер, несмотря на обиды, рано или поздно приносит извинения, готов вас выслушать и пойти навстречу, ведь ему небезразлично произошедшее, дайте человеку шанс.

Конец: Если вы замечаете, что недопонимание в паре растет каждый день, но волнует это только вас, следует обсудить проблему с партнером. В любви не должно быть борьбы за власть, упреков и шантажа. Два человека имеют равные права и ответственность за происходящее. Давление со стороны партнера, жажда превосходства, но при этом нежелание отвечать за свои поступки говорят о перекосе власти. Возможно, не стоит продолжать такие отношения.

8. Отсутствие поддержки

Кризис: В отношениях не стоит забывать про здоровый эгоизм. Не надо делать то, что вам делать неприятно, во имя жертвенной любви. В первую очередь вы должны быть счастливы. Поэтому вы имеете полное право не поддержать планы вашего партнера на ближайшие годы, потому что это усложнит ваше будущее (например, его желание переехать в другую страну одному или вместе с вами, но туда, где вы бы не хотели жить). Однако это не повод расставаться, а возможность спокойно обсудить ситуацию и найти решение, которое устраивает обоих.

Конец: Порой вы замечаете, что не хотите советоваться с партнером, предпочитая ему подругу или маму, так как понимаете, что не услышите от него слов поддержки. Или вам стали неинтересны даже малейшие достижения близкого человека, не хочется лишний раз написать доброе и милое одобрительное сообщение и пожелать удачи на совещании. Отсутствие поддержки и желания помочь, начиная с каждодневных мелочей и заканчивая важными моментами в жизни, говорит о том, что отношения изжили себя.

Источник : https://test.temaretik.com/2514209425843817281/

А вы знали об этом?

Лев Гумилев сформулировал так называемую пассионарную теорию этногенеза, согласно которой русские сейчас находятся в предпоследней фазе своего развития, после – полное исчезновение. Если верить Игорю Панарину, автору издания «Информационная война и мир», именно в период нахождения Льва Николаевича в тюрьме «Кресты» в конце 1930-х годов он и начал свой путь к открытию нового направления в науке. Тогда ученого посетила идея о пассионарной теории этногенеза. Но даже само определение пассионарности Гумилев сформулировал лишь к 1990 году. Лев Гумилев называл пассионарностью (от лат. passio – страсть) эффект, который оказывает неравномерность распределения биохимической энергии живого вещества биосферы на поведение этнических коллективов в разные эпохи и в разных регионах. Лев Николаевич полагал, что пассионарный толчок, который и привел к образованию русского народа, произошел на Руси около 1200 года. Первая фаза завершилась созданием великого княжества Московского и освобождением от татаро-монгольского ига. Акматическая фаза пришлась на 1500-1800 годы, когда российский суперэтнос распространился. После 1800 года начался надлом, а вначале XXI века стартовала инерционная фаза, характеризующаяся тем, что народ благодаря накопленным ценностям живет будто «по инерции». Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что русские исчезнут чуть меньше чем через 700 лет.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Христианские символы и знаки https://otari.mirtesen.ru/blog/43893131639/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!