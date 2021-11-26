Как избавиться от невезения?

Следующие рецепты помогут восстановить удачу и преодолеть невезение.
1. Соляная Баня. Соль матери природы- самый мощный антисептик. Соль убивает бактерии, микробы, заживляет раны, и удаляет грязную энергию. Вот почему соль в настоящее время широко используется во многих ритуалах чистки и борьбой со злом. Можно либо идти на берег моря с натуральной морской водой, чтобы избавиться от плохой энергии или подготовить воду у себя дома с обычной морской солью. Просто размешать соль на ведро горячей воды до насыщения. Когда раствор будет готов принять ванну с этой водой и убедиться, что вы окунулись в эту воду с головы до ног. При купании закройте глаза и представьте пятно яркого света на лбу и медленно, подавляя всю темную энергию удалим ее через наши чакры
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2. Свежие цветы. Свежие цветы отлично очищают от плохой энергии, и принесут Вам свежую удачу. Почему? Это происходит потому, что там сосредоточена огромная живая энергия. В растения постоянно поглощают воду и земную энергию через свои корни, и поглощает небесную энергию через листья для получения цвета. Когда цветок расцветает, он также привлекает только хорошую энергию из окружающей среды. Подготовьте минимум 7 видов красочных свежих цветов.Они могут быть любого цвета, кроме белого. Основная цель заключается в том, чтобы очистить все наши семь чакр. Помните, что вам нужны только цветы, пожалуйста, удалите стебли и ветви. Поместите их в емкость с чистой пресной воды. Поместите в емкости также кристаллы 5 Элементов. Кристаллы являются катализатором для начала циркуляции энергии в воде. Купание в кристально-активированной воде на каждый день может принести удачу. Купайтесь в этой воде с головы до ног вместе с цветами. Когда вы купаетесь, представьте луч света в центре лба. И этот свет распространяется по всей голове. После того, как вы искупались, кристаллы и цветы впитали в себя вашу плохую энергию. Поэтому, после того как воду слили соберите цветы перчатками и выкиньте в мусорный мешок, кристаллы соберите, промойте и положите на пару часов в чистую воду для очищения. Вы можете принять душ после этого. Делайте этот ритуал или каждый день или раз в неделю и вы заметите, что дела станут идти намного лучше.
3. Улучшение потока энергии. Следующая важная вещь разблокировать поток энергии в вашем доме, и спальня. Дома с застойной энергией «ци» могут заблокировать вашу жизнь. Вы должны весной сделать генеральную уборку с проветриванием, отодвинуть всю мебель и т.д. Попробуйте очистить ваш дом, выбросить все ненужные вещи, сделать перестановку. Затем подожгите благовония, поставьте новый фонтан или используйте чашу. Также убедитесь, чтобы были открыты все окна, чтобы солнце вошло в ваш дом, включите приятную музыку. На закате закройте все окна. Не забудьте почистить канализацию, бассейн и унитаз.
4. Энергия огня. Зажгите в вашем доме все яркие светильники, можно также дополнительно зажечь свечи. Делайте так каждый день, особенно вечером. Пребывание в темноте создает грусть и оказывает негативное влияние.
5. Вентилятор удачи и символы преодоления препятствий. Можно использовать эти два специальных стимулятора для получения новой волны удачи. Например, слон или сороки с мантрой преодоления препятствий отлично подойдут для этой цели. Если вы когда-либо посетите Таиланд и Камбоджи, воспользуйтесь возможностью, чтобы прокатиться на реальном слоне, что символизирует «все препятствия преодолены».
6. Амулеты удачи. Многие люди необычным образом избежали несчастных случаев, и только потом они обнаружили, что их защитные амулеты пропали или разбились. Каждая нация имеет свои амулеты, которые передаются от их предков.
7. Благотворительность. Это помогает исправить плохие поступки в настоящем времени или поступки в прошлой жизни. Китайцы верят, что освобождение птиц из клеток и освобождения рыб тоже приравнивается к благотворительности, и очищает вашу карму. Но помните, нужно делать добро, ничего не прося взамен. Это должно идти от чистого сердца. Если вы удержали кого-то от самоубийства это тоже прекрасный поступок для очищения кармы.
8. Путешествие. Это хороший способ уйти от невезения. Это происходит потому, что когда вы уезжаете, то окружающие энергии резко меняются.
Удача в жизни это не стать миллионером. А это значит, что у вас все получается быстро, без препятствий. Это значит, что в душе у вас праздник и вы радуетесь каждому мгновению. Удача это понять свое предназначение в жизни.
Удачи Вам! Будьте счастливы!
Источник : https://mistika.temaretik.com/2350669360830089698/
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