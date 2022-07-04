Ловушка дьявола – одно из аномальных мест в Италии. Согласно одной из существующих легенд в городе Такона на острове Сицилия есть одно очень загадочное и опасное место, в котором в середине XVIII века наблюдали исчезновение человека на глазах у свидетелей.



А дело было так...

Жил себе в городе солидный и уважаемый человек по имени Альберто Гордони. Однажды теплым ясным утром 3 мая 1753 г. он прогуливался по двору своего поместья. В это же время во дворе находилась жена Альберто, его друг граф Зенетти и еще несколько человек. Вдруг ремесленник, дойдя до определенного места во дворе, совершенно неожиданно исчез на ровном месте прямо на глазах у изумленной публики. Люди, наблюдавшие все это, были просто ошеломлены. Жена от ужаса лишилась чувств. Пораженные увиденным, свидетели перекопали весь двор и то место, на котором испарился Гордони, однако не удалось установить никаких причин этого происшествия. На месте исчезновения не нашли никаких не то чтобы ям или колодцев, а даже малейших углублений. Место было абсолютно ровным. Одним словом, для всех осталось совершенной загадкой, куда подевался Альберто.



После описанных событий прошло 22 года. И вдруг в один прекрасный день пропавший ремесленник снова возник на том же самом месте, откуда исчез.

Появился просто ниоткуда. Как мираж. Окружающие кинулись расспрашивать Альберто, где он был, однако на все вопросы мужчина отвечал, что он никуда не исчезал, поэтому его естественно поместили в сумасшедший дом, где ремесленник провел целых семь лет. А через семь лет с ним на тему исчезновения решил заговорить один из докторов дома для умалишенных, некий Марио. Ему Гордони якобы поведал историю о том, как двадцать девять лет тому назад он внезапно оказался в каком-то тоннеле, который вывел его на белый и неясный свет.

Перед ним находилась какая-то непонятная небольшая картина, покрытая различными точками и звездочками, пульсирующими каждая по-своему. В том месте, куда попал Альберто, не было никаких вещей, а только лишь странные устройства. Еще мужчина встретил там неведомое волосатое существо, которое сообщило ему о том, что он находится в расщелине времени и пространства, из которой вернуться назад очень тяжело. Ожидая своего возвращения домой, ремесленник узнал от некой женщины о дырках, открывающихся в темноте; о каких-то белых каплях и мыслях, перемещающихся в пространстве со скоростью света; о душах без тела и о бездушных телах; о летающих городах с юными и бессмертными жителями.

А потом его вернули домой. Но Гордони и тогда, 22 года назад, и сейчас, спустя семь лет после возвращения, был четко уверен, что отсутствовал он совсем недолго, может быть несколько часов. Доктор поверил рассказу Альберто, и решил вернуться с ним на место происшествия, чтобы как следует его осмотреть. Когда они оказались во дворе дома ремесленника и подошли к описываемому месту, то вновь произошло ужасное. Гордони сделал один шаг и опять исчез также, как в первый раз, но теперь уже навсегда. После этого случая доктор Марио, поверив в происки дьявола, приказал возвести вокруг этого места стену и назвал его Ловушкой дьявола. С тех пор это название так и закрепилось за этим местом.





Что же это за явление такое? В чем заключается загадка исчезновения?



Тут для гипотез, объяснений и предположений просто раздолье. Причем как для научных, так и для мистических. Среди них и теория существования параллельных миров, и теория срыва и провалов времени, и гипотеза о пространственно-временных аномалиях зоны, и предположение о существовании чёрных дыр в хрональном поле, и даже мистическая гипотеза о переходе в высший астральный план Вселенной. Большинство из них начинаются с утверждения, что этого не может быть никогда, затем переходят к предположению, что во всем этом все-таки что-то есть, и заканчиваются утверждением, что это и так все знают.



Таких мест на нашей планете достаточно много, все они считаются аномальными зонами. В таких зонах о себе заявляют какие-то аномалии пространства и времени. Они характеризуются тем, что попавший в такую зону человек как будто выскальзывает из привычного течения времени. Он не чувствует, как проходит время, время для него замедляется. В такой момент человек считает, что прошло несколько мгновений, а для окружающих прошло уже несколько часов.



Еще в древних сказках о феях и альфах были описаны явления, когда люди, зачарованные танцами фей, считали, что прошло буквально пять минут, а на самом деле проходило несколько месяцев или же лет! В каждой сказке есть доля правды. Значит, еще с древних времен люди знали о существовании аномальных мест.



Еще один пример такого явления. У одного человека дома было какое-то заколдованное место, в котором регулярно исчезало все, что на него попадало. Однажды он наклонился над этим местом и вокруг него начало образовываться какое-то туманное светящееся густое облако. Только друг, находящийся недалеко от него и заметивший это облако, увел этого человека из небезопасной зоны. Удивительным было то, что сам человек даже не заметил никакого тумана вокруг себя и не почувствовал никаких изменений.



Всем аномальным зонам подобного типа присущи некоторые сходные парадоксы. Первый из них то, что исчезновения происходят на виду у свидетелей. Одни исчезнувшие люди вообще не замечают этого, а другим, наоборот, кажется, что они бесконечно долго (по своим ощущениям) блуждают в поисках своих попутчиков.



Второй парадокс заключается в том, что очень маленькие на первый взгляд расстояния человек, идущий с нормальной скоростью и попавший в такую зону, иногда покрывает за несколько часов, а большие километровые расстояния преодолевает за несколько минут.



И, наконец, третьим парадоксом является то, что некоторые люди, попавшие в ловушку дьявола и вернувшиеся назад, рассказывают, что побывали либо в ином времени (прошлом или будущем), либо в другом месте планеты (в пустыне; в лесу, на морском берегу).



Некоторые гипотезы утверждают, что мы глубоко заблуждаемся, если считаем, что время является везде постоянным. В некоторых аномальных местах его течение нарушается. Часы в этих местах всегда идут неправильно в нашем понимании, они обычно отстают. Такие места считают зонами срыва времени. Что это за места? Это и место, где упал Тунгусский метеорит, и места, где наблюдали посадки неопознанных летающих объектов, и пояс Дьявола с Бермудским треугольником и морем Дьявола, и полигоны для ядерных испытаний.



Еще одна теория гласит, что не существует закона сохранения времени. А наше представление о том, что течение времени происходит лишь прямолинейно – это заблуждение. Сторонники этой теории утверждают, что, примитивно говоря, время словно накручивается на что-то, как нитки на катушку. И таким образом возможно параллельное существование прошлого, настоящего и будущего. Время накладывается друг на друга слоями. Но иногда между такими слоями происходит как бы замыкание или возникают пробои. Такие замыкания вызывают в хрональных полях появление так называемых временных черных дыр. Эти черные дыры похожи на воронки торнадо. Они передвигаются по непонятным нам законам и затягивают различные предметы, животных и даже людей, как воздушные или водяные ураганы. Теорией черных блуждающих дыр объясняются и загадки йети, Лох-несского и других чудищ, которые якобы были «засосаны» ураганом времени в свою доисторическую эру, а в нашу эпоху «выплюнуты». И в наше время такие черные дыры становятся трещинами, в которые иногда попадают современные люди, а затем оказываются в чужом времени.



Ну, и совсем уж мистическая гипотеза объясняет исчезновения, подобные исчезновению Альберто Гордони, перемещениями между астральными уровнями Вселенной. Согласно этой гипотезе, на Земле более низкий астральный уровень, а исчезнувший человек был перенесен на какой-то более высокий астральный уровень во Вселенной. И соответственно, скорость течения времени на этом уровне выше, чем на нашем низком уровне.

Есть еще немало других объяснений подобных явлений.



Все, что происходит в таких ловушках дьявола, обычно случается совершенно внезапно. И никто не знает точного ответа на вопрос, что же там происходит на самом деле. Поэтому совет можно дать только один – старайтесь не ходить в те места, которые славятся своей аномальностью.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2514824444439432043/

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