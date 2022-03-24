Шесть причудливых исторических законов, которые все еще существуют в Англии сегодня

За годы своего существования английская правовая система претерпела множество изменений, поскольку британцы модернизировались. Но во многих случаях старые законы и принципы сохранились и сосуществуют сегодня с совершенно другими и новыми обстоятельствами. Эти правила, несомненно, смешные и странные. Тем не менее, они продолжают оставаться частью правовой системы, и за их нарушение технически можно привлечь к ответственности. Интересно, будут ли когда-нибудь отменены эти устаревшие законы или они останутся такими, какими были все эти годы?

1. Подозрительная торговля лососем

Закон "О лососе" был принят более трех десятилетий назад, в 1986 году. Он гласит, что обстоятельства, при которых происходит прием или сдача лосося, не должны казаться подозрительными по своей природе. Если наблюдаются признаки подозрительного поведения, то обработчик рыбы будет наказан за совершение правонарушения.

Еще в конце 1980-х годов этот закон был создан для предотвращения незаконного рыболовства. В наши дни этот закон звучит несколько абсурдно и смешно. Закон о лососе предоставляет сотрудникам полиции полное право проводить расследование происхождения любого лосося, который, как кажется, был приобретен нечестным или незаконным путем.

2. Без доспехов

Первоначально введенный Эдуардом II в 1313 году, Статут о запрете ношения доспехов запрещает всем людям носить доспехи в британском парламенте. Статут был создан в период повышенной политической напряженности как мера, позволяющая избежать политических неудобств. В то время статут оставался неэффективным в сдерживании дворян от прихода в парламент с оружием.

Сегодня найти парламентария в доспехах - такая же редкость, как единорога. Тем не менее, закон остается в силе, и если бы кто-то пришел в доспехах в парламент, он был бы немедленно арестован полицией. Королевская прокурорская служба отмечает, что технически никто не сталкивался с преследованием по этому закону в последнее время.

3. Незаконная уборка

Закон о столичной полиции от 1839 года гласит, что публичная чистка, вытряхивание или избиение любого вида ковров, циновок или ковровых покрытий является незаконной. Эти действия можно совершать в частном порядке в пределах своего дома, но нельзя делать это публично. Однако в этом законе есть исключение, которое заключается в том, что вы можете совершить любое из этих действий рано утром до 8 часов.

4. Голые манекены

В английской правовой системе всегда существовали положения, определяющие надлежащее поведение взрослых. Но некоторые законы специально ориентированы на детей и создают рекомендации по достойному поведению подростков. Один из таких законов предписывает, что мальчики до 10 лет не должны видеть обнаженный манекен во время похода по магазинам. Если мальчика поймают при виде обнаженного манекена, то он, по сути, совершает преступление.

Возможно, этот закон был принят в старые времена, чтобы удержать мальчиков от аморального и вульгарного поведения. Законодатели считали, что обнаженная фигура манекена может развратить впечатлительные умы мальчиков. В те времена в английской правовой системе существовал целый ряд "законов о приличиях", которые сегодня стали излишними, поскольку британское общество стало прогрессивным и открытым.

5. Королевская рыба

Английские территории наполнены разнообразной дикой природой, включая красивых морских обитателей. Некоторые рыбы, обитающие в море, имеют более высокий статус по сравнению с остальными. Английский закон гласит, что осетры и киты - два животных из всех морских обитателей, которые считаются королевскими рыбами.

Следовательно, они остаются собственностью монарха, и если кто-то встречает этих животных в общественных местах, то их нужно предложить монарху. Этот закон практически мало что меняет в жизни людей, потому что не похоже, что королева Англии вдруг начнет претендовать на каждого осетра и кита, найденного в английском море. Однако забавно, что такой закон все еще существует и технически может быть введен в действие.

6. Выгул скота

Согласно седьмому разделу Закона о столичной полиции от 1867 года, в определенные часы запрещается прогонять скот по улицам. В прежние времена фермеры с удовольствием выгуливали свой скот и другой домашний скот на улицах. Этот закон ограничивал выгул скота часами с 10 утра до 7 вечера. Одно исключение из этого закона заключалось в том, что фермер мог выгуливать свой скот в запрещенные часы, если он получил предварительное разрешение от комиссара полиции.

Сегодня крупный рогатый скот в основном содержится на фермах или в районах, удаленных от городских поселений. Поэтому власти и население мало заботятся о том, когда фермеры выгуливают свой скот. Тем не менее, этот закон, как ни забавно, остается частью английской правовой традиции.

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