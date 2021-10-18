5 отталкивающих стратегий, которые используют ревнивцы

Ревность заставляет нас искать улики, контролировать любимого человека, говорить гадости про соперника. Но эти и подобные методы не идут на пользу отношениям, а лишь увеличивают пропасть между партнерами.

Ревность причиняет боль и тому, кого ревнуют, и тому, кто ревнует. Пытаясь справиться с собственной тревогой, снизить интенсивность переживаний, мы придумываем странные, не всегда логичные стратегии. Может казаться, что они помогают нам, однако на деле эти способы не работают.

1. Мы пробуем перестраховаться с помощью отношений на стороне

Ирина замужем, а еще у нее есть любовник. Она безумно ревнует мужа Андрея, а отношения с коллегой Игорем помогает ей снизить градус тревоги. Как будто бы она заранее сравнивает свой счет со счетом супруга… Ирина перестраховывается: «Если Андрей решит меня бросить, мне будет не так больно, ведь я первая ему изменила». Психолог Роберт Лихи уверен: эта стратегия невыгодна для нас со всех сторон: скорее всего, и те, и другие отношения не имеют перспективы.

«Дистанцируясь и становясь скрытными, вы теряете близость с нынешним партнером», — пишет Лихи.

Он призывает честно ответить себе на вопрос: каким образом эта стратегия облегчит ситуацию, если вас поймают на лжи и вы окажетесь тем самым человеком, который обманывает партнера?

2. Мы пытаемся заставить партнера ревновать

Да, на время вы сможете повысить самооценку, а в случае расставания вы потеряете меньше, чем могли бы. Но вряд ли обман партнера, которого вы ревнуете, поможет вам улучшить качество ваших отношений.

Олег не уверен в том, что Катя испытывает к нему серьезные чувства. Чтобы выяснить, так ли это, он специально заигрывает с ее подругами, когда те приходят к ним в гости. Олегу кажется, что только Катина злость по этому поводу подтверждает, что она действительно в нем заинтересована… Роберт Лихи предупреждает: вместе с водой мы можем выплеснуть и младенца. Если мы будем регулярно дарить партнеру поводы для ревности, он может не только полюбить нас еще больше, но и — наоборот — разлюбить вовсе.

«Партнерша решит, что не может вам доверять, и начнет дистанцироваться или даже угрожать расставанием. Партнер может воспринять ваше поведение как откровенно манипулятивное и оскорбительное, а затем развернуть ситуацию, сделав то, чего вы больше всего боитесь: разорвать отношения», — описывает психолог вероятные варианты развития событий.

3. Мы стараемся контролировать партнера

Алла знала: для Петра нет ничего важнее семьи. И потому, когда он начал отдаляться от супруги, она сразу предупредила: «Если ты изменишь мне, я разведусь, перееду и не дам тебе общаться с детьми». У Аллы двойное гражданство, и Петр знает, что она действительно может так поступить. Она читает его телефон, требует отчетов о том, где и с кем он был. Петр продолжает любить жену, но все чаще злится на нее. Он устал доказывать, что не изменяет.

Роберт Лихи предупреждает: невозможно долгое время контролировать партнера и при этом оставаться в теплых отношениях с ним. «Хотя эта стратегия дает ощущение, что вы на пути к желаемому, но она может еще больше оттолкнуть партнера. Он захочет порвать с вами — не из-за соперника, а потому, что не хочет, чтобы вы его контролировали и угрожали».

Рано или поздно партнер начнет дистанцироваться, а то и вовсе уйдет, ведь отношения, построенные на контроле и манипуляциях, здоровыми не назовешь. Да и для того, кто ревнует, эта стратегия вредна: она поддерживает «вашу подозрительность и тревожность, потому что вы пытаетесь контролировать неконтролируемое», предупреждает психолог.

4. Мы ищем улики

Анатолий уверен: Инна ему изменяет, осталось только понять, где это происходит, с кем и когда именно. Он ищет подтверждения своей догадке, обнюхивая одежду Инны и изучая данные навигатора на ее автомобиле. Впрочем, что бы он ни находил и какие бы объяснения ни получал от Инны, он не успокаивается. Даже если она показывает ему чеки с заправок, куда заезжала по дороге на работу, даже если дарит тот самый одеколон, которым пах рукав ее плаща, Анатолия это не убеждает в том, что жена хранит верность.

«Недостаток такой стратегии заключается в том, что вы начинаете с предположения о неверности, а затем пытаетесь доказать свою правоту», — поясняет Роберт Лихи.

Изначально ваша предпосылка ошибочна, но «подтвердить» ее могут любые, даже самые незначительные события и предметы. Поиск улик не приносит ревнующему облегчения, зато усугубляет отчуждение в паре.

5. Мы заочно унижаем соперника

У Михаила появилась новая сотрудница Галина, и Мила не находит себе места. Она уже изучила ее профили в соцсетях и ежедневно заводит с мужем разговоры о том, какая Галина глупая, бесталанная и несимпатичная. Михаила эти разговоры сильно раздражают.

«Унижая человека, с которым вы, по вашему мнению, соперничаете, вы надеетесь показать партнеру, что ему будет лучше с вами», — говорит Роберт Лихи.

Но чем больше гадостей вы говорите про незнакомца, тем выше вероятность, что ваш партнер не согласится с вами — и это только добавит поводов ревновать. Если вы действуете подобным образом, партнер может счесть ваше поведение не только неразумным, но и враждебным. В какой-то момент он может начать обороняться. Сами посудите: как бы вы вели себя, если бы ваш близкий нападал на человека, который ничего плохого не сделал?

Есть и другие стратегии поведения ревнивцев, которые не только не улучшают ситуацию, но и отпугивают партнеров. Правда в том, что патологическую ревность можно побороть только путем долгой и кропотливой работы над собой и собственными отношениями. В этой работе нам пригодится немалое мужество и способность признать собственную уязвимость. А методы, описанные выше, работают на то, чтобы в очередной раз избежать честного разговора с самим собой.

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