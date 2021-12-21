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16 существ, похожих на инопланетян

Возможно, определенные животные попали к нам с других планет?

Наш мир полон странных существ, некоторые вообще кажутся инопланетными. Возможно, определенные животные попали к нам с других планет и попытались затеряться в привычном нам многообразии флоры и фауны.

А, может, мы так привыкли к одомашненным зверям, что все остальные кажутся нам странными и причудливыми.

1. Малоротая макропинна

Рыба с прозрачной головой

 

16 существ, похожих на инопланетян


2. Винторогий козёл

Рога закручиваются наподобие штопора или винта.

 

16 существ, похожих на инопланетян


3. Кузовок рогатый

Форма тела действительно похожа на кузовок или коробочку неправильной формы.

 

16 существ, похожих на инопланетян


4. Хищная губка Chondrocladia lyra

Внешне напоминает сложную арфу (или лиру)

 

16 существ, похожих на инопланетян


5. "Мокрица, пожирающая язык"

Паразит проникает через жабры и прикрепляется к основанию языка пятнистого розового люциана. Он высасывает кровь с помощью когтей в своей передней части, что приводит к атрофии языка из-за недостатка крови.

После этого паразит заменяет язык рыбы, прикрепляя собственное тело к мышцам культи языка. Рыба может использовать паразита так же, как и нормальный язык.

 

16 существ, похожих на инопланетян


6. Щучья морская собачка

Эта рыба отличается чрезвычайной агрессивностью.

 

16 существ, похожих на инопланетян


7. Брахиопод

Данный представитель семейства нетопёрывых вырастает до 10 сантиметров.

 

16 существ, похожих на инопланетян


8. Эквадорская зонтичная птица

Вздутая серёжка, свисающая с центра грудной клетки самца, достигает 35 см в длину и покрытакороткими, чешуйчатыми перьями.

 

16 существ, похожих на инопланетян


9. Рыба-слон

Африканская рыбка с необычным строением тела

 

16 существ, похожих на инопланетян


10. Большой калифорнийский скат

Самый очаровательный скат

 

16 существ, похожих на инопланетян


11. Стеклянные лягушки

Кожа на животе у такой лягушки напоминает стекло, потому что сквозь неё можно отлично рассмотреть внутренние органы

 

16 существ, похожих на инопланетян


12. Рокселланов ринопитек

Отличаются весьма необычным и ярким внешним видом: шерсть оранжево-золотистая, лицо синее, а нос максимально курносый.

 

16 существ, похожих на инопланетян


13. Рыба-капля

Из-за её непривлекательного внешнего вида часто называют одной из самых причудливых океанских глубоководных рыб на планете.

 

16 существ, похожих на инопланетян


14. Осьминог Думбо или Гримпотевтис

Является глубоководным жителем, обитающим на глубине от 100 до 5.000 метров, хотя некоторые виды были обнаружены на глубине 7.000 метров.

 

16 существ, похожих на инопланетян


15. Ай-ай

Единственный вид из семейства руконожковых

 

16 существ, похожих на инопланетян


16. Акула-домовой

В общей сложности науке известны лишь 45 экземпляров этой акулы, выловленных либо выброшенных на берег. Воплощение ночных кошмаров.

 

16 существ, похожих на инопланетян

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