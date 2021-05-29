Вот почему следует протирать руки банановой кожурой

Бананы вкусные, полезные, богатые витаминами и способны поднять настроение. Банан — самый популярный фрукт в мире, его едят во всех уголках земного шара. После употребления этих сладких плодов мы обычно выбрасываем кожуру, но отныне знайте, что гораздо лучше ее сохранить. Ведь банановую кожуру можно использовать для множества различных целей! Продолжайте читать, чтобы узнать подробности.

Бананы хороши не только в утолении голода.

1. Бородавки

Есть бородавка? Перед сном положите на нее кусочек банановой кожуры и накройте повязкой. Повторяйте эту уловку каждую ночь, и бородавка отвалится сама по себе. Это безболезненно и сэкономит Вам время, необходимое для посещения специалиста.

2. Морщины

Антиоксиданты в банановой кожуре могут творить чудеса. Протрите лицо внутренней частью кожуры и подождите полчаса, прежде чем тщательно умыться. Через некоторое время Вы заметите, что количество морщин сократилось!

3. Белые зубы

Да, Вы все правильно поняли: внутренняя часть банановой кожуры способна отбеливать зубы! К счастью, Вам не нужно жевать кожуру, чтобы получить желаемый эффект. Проще всего натереть внутренней частью кожуры зубы. Делайте это каждый день, и уже через две недели Вы увидите результат.

Источник : https://www.tipsandtricks.ru/

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