Не сошлись: почему мы вступаем в брак с неправильными людьми

По иронии судьбы, выйти замуж за неподходящего мужчину — это самая простая ошибка, которую может совершить влюбленная женщина, и вместе с тем самая катастрофическая.

Разбираемся, почему, несмотря на тотальную несовместимость, мы позволяем вести себя под венец и почему иногда стоит раз и навсегда принять: некоторые люди просто не могут быть вместе.

Идеально совместимых людей не бывает. Думаем, большинство из нас и так это понимает: любой наш партнер, каким бы великолепным он ни казался, хоть в чем-то, да нам не подходит. Это может быть самая простецкая мелочь, и, тем не менее, она существует. В начале отношений она сглаживается чувством окрыленной влюбленности, а затем — полируется нашим умением искать компромисс и, что еще важнее, достигать его.

Но это — идеальный сценарий, по которому и должны протекать здоровые и самодостаточные отношения. В совсем же запущенных случаях мы можем нередко наблюдать, как между супругами или партнерами царит такое непреодолимое напряжение, что остается только удивляться, как им вообще удается уживаться вместе. Обычно это видно сразу. С ними невозможно находиться вместе, когда они вдвоем: в воздухе витает атмосфера вражды, несогласия и абсолютного равнодушия по отношению друг к другу.

И самое страшное, что им не смогут помочь ни компромисс, ни психолог, ни тренинги. Для них выход один — признать, что они не любят друг друга, и разойтись.

И тут возникает вопрос: неужели так сложно предсказать, что люди друг другу не подходят, еще на заре отношений, когда сжечь мосты проще и безболезнее? Можно: вспомните хотя бы принца Чарльза и Диану Спенсер. То, что между ними существовала непреодолимая духовная пропасть, было видно еще в первые месяцы их знакомства.

И, тем не менее, брак состоялся. Почему? Причин здесь великое множество, но если отбросить витиеватые предписания династического протокола и обратиться к психологии, то ответ будет лежать на поверхности. Вероятно, были совершены некоторые из этих девяти ошибок, от которых — сразу оговоримся — не застрахован ни один человек на свете.

Рассказываем, как мы выбираем не тех людей, и почему мы находимся на пороге эпохи, когда выбирать партнера нужно головой.

Мы не понимаем сами себя

Опишите, каким должен быть ваш идеальный партнер. Умным? Красивым? Заботливым? Что ж, именно так и рассуждает большинство женщин, находящихся в поиске. Вспомните, как описывала свое свидание вслепую с принцем Гарри Меган Маркл: «Единственное, что я спросила у подруги, когда узнала, с кем она хочет меня познакомить, было: „Он хоть милый?“. Потому что если бы он не был таким, все это не имело бы никакого смысла». И дело здесь не в том, что установка искать доброго, красивого и умного плоха. Просто эта идея не имеет никакого смысла, ведь она слишком размыта.

Меган Маркл и принц Гарри, 27 ноября 2017 года

Что значит «умный»? Руководствуясь таким запросом, вы с одинаковым успехом можете отыскать как эрудированного мужчину, с которым приятно поговорить, так и зазнайку типа принца Чарльза, который даже в самых бытовых ситуациях будет цитировать своих любимых философов.

Основная проблема здесь заключается в том, что найти подходящего партнера можно только лишь, если вы сами точно знаете, кто вам нужен и какими конкретными качествами этот человек должен обладать. Почему? Прежде всего, потому что вы и сами неидеальны. В психике каждого из нас есть свои «тараканы», и самое обидное здесь то, что сильнее всего они проявляются именно в совместной жизни. Будет ли женщина бить тарелки в гневе, если она живет одна? Нет: скорее всего, она будет переживать негатив в себе. А с партнером? Будет — если в ее голове есть такой «таракан». То же касается и менее очевидных аспектов. Например, когда женщина одна, то, скорее всего, ей захочется близости с мужчиной. Но, только оказавшись непосредственно с ним, она сможет понять, что, возможно, она и не так сексуально раскрепощена, как думала раньше. В этом и заключается основная опасность одиночества — когда мы живем одни, нам кажется, что мы идеальны и адекватны. Когда мы начинаем жить с кем-то, мы понимаем, что это далеко не так.

Диана и Чарльз, 3 ноября 1992 года

Когда распался брак леди Дианы и Чарльза, бабушка женщины лично извинилась перед Елизаветой за то, что не предупредила ее о «скверном нраве» внучки. Мог ли этот союз сложиться по-другому, если бы о проблемах леди Спенсер было известно сразу?

Важно понимать, что «тараканы» в голове есть у каждого — и это нормально. Более того, именно они должны стать вашим главным индикатором в поиске партнера (и наоборот). Узнайте о «странностях» друг друга сразу и решите вместе, готовы ли вы с этим мириться или нет.

Мы не понимаем других

Проблема скудного самопознания усугубляется еще больше, учитывая тот факт, что остальные люди — также как и вы — сами о себе знают чертовски мало и, следовательно, не спешат рассказывать всю подноготную о своем характере.

Естественно, мы предпринимаем всяческие попытки узнать друг друга ближе. Мы ночуем друг у друга, знакомимся с семьями и друзьями, смотрим фотографии, изучаем интерьер его квартиры в надежде узнать о его скрытых чертах и пристрастиях. Но, в конце концов, все это похоже на то, как если бы начинающий пилот решил бы, что он может вести самолет, лишь один раз, сложив оригами и запустив его бумажный аналог.

Вспомните судьбу Грейс Келли, которая в погоне за своим принцем совсем не спешила глубоко изучить его характер. Ей было достаточно, что Ренье — князь, у него есть тигрята в саду и сам он очень мил в общении, а все остальное они смогут узнать друг о друге уже в браке. Актрисе было совершенно неинтересно, что он — в отличие от нее самой — человек нелюдимый, домашний и совсем не терпящий вечеринок. Что ж, в последствии княгиня Монако дорого заплатила за свое тщеславное равнодушие.

Медовый месяц князя Ренье и Грейс Келли, 25 апреля 1956 года

Говорят, что в будущем к планированию брачных союзов человечество будет подходить со всей серьезностью. Потенциальным супругам придется заполнять сложнейшие психологические анкеты, проходить тесты и чуть ли не сдавать физические анализы. Звучит жутко и неромантично, но поверить в это не так-то и сложно, учитывая, что уже сейчас у нас существуют брачные агентства, а на сайтах знакомств обязательно нужно заполнять личные анкеты.

Как и обо всем, что касается будущего, мы не станем судить, насколько такая гипотеза плоха или хороша. Согласимся лишь в одном: прежде чем идти под венец, не лишним будет узнать, как человек мыслит, что его раздражает, что успокаивает, что возбуждает, что он думает о детях, деньгах, верности и так далее.

Мы не привыкли быть счастливыми

Принято считать, что в любви каждый человек ищет свое счастье. Но это не совсем так. Как показывает практика и многочисленные исследования бессознательного, в любви мы ищем то, что нам близко, с точки зрения нашей личности.

Все идет из детства. Именно в юном возрасте мы узнаем от наших родителей, что такое любовь. Правда, в весьма изощренном понимании: да, родители нас любили, но вместе с тем, были и наказания, воспитание, дистанцирование. Если вспомнить, к примеру, детство актрисы Анджелины Джоли, то в ее случае была и еще одна кармическая установка: любовь всегда идет рука об руку с предательством. Эту идею не смог разрушить даже на редкость «правильный» Бред Питт.

Анджелина Джоли и Бред Питт, 26 февраля 2012 года

Как правило, мы ищем себе партнеров, основываясь на подсознательных сигналах, которые зависят от особенностей нашей психики и, конечно же, опыта. Слишком «идеальный» кандидат вызывает у нас недоумение и ощущение кота в мешке. И мы отказываемся от него в пользу того, кто кажется нам ближе.

Мы боимся остаться одни

Сложно сохранять рассудок при выборе партнера, когда от одиночества на душе уже скребут кошки. Именно тогда в нашей голове и появляется установка «лишь бы с кем-то, только не одна».

К несчастью, мы живем в обществе, когда в определенном возрасте одиночество становится чем-то постыдным. Одиночек не приглашают на семейные обеды, чтобы избежать неловкости. Им сложнее выловить на ланч своих уже женатых друзей или замужних подруг. Как следствие, они начинают чувствовать неловкость, если в одиночестве приходят в ресторан или покупают всего один билет в кино. Да и секс, вопреки современным нравам, не так уж легко и получить, когда у тебя нет партнера: случайные связи не доставляют нужного удовольствия, да и с периодичностью здесь явно проблемы.

Быть может, всему обществу было бы проще, если бы наша жизнь походила на одну большую «коммуналку»: с общественными столовыми, вместо ресторанов, с вечеринками и с беспорядочными связями. Но, несмотря на голливудские сюжеты, с возрастом все больше пар начинают отдыхать, питаться и заниматься сексом только друг с другом. И одиноким людям приходится в срочном порядке искать себе спутника, рассматривая брак как пропуск в социальную жизнь, а не как путь к душевной гармонии и человеческому счастью.

Мы бунтуем против нравов прошлого (и теряем голову)

А это уже вопрос человеческой истории. Это сегодня браки по расчету кажутся нам чем-то низким и грешным, а ведь еще каких-то двести лет назад считалось абсолютно нормальным выбирать своим детям супругов (даже если они еще не родились) дабы увеличить свое семейное благосостояние. Такие браки были жестокой реальностью, порушив немало судеб наших предков. И теперь, когда мы вольны сами выбирать тех, с кем пойти под венец, мы начинаем впадать в другую крайность: от браков по расчету мы переходим к бракам безрассудным.

Посмотрите любую мелодраму нашего времени: выбирать партнера «головой» стыдно, подло и неправильно. Куда благороднее выходить замуж, что называется, «по велению сердца»: когда единственным мотивом остается только любовь. Эта установка работает в нашем коллективном сознании до сих пор. Мы превозносим принца Уильяма и принца Гарри за то, что те выбрали себе жен по любви, и пеняем принца Чарльза за то, что он не отказался от леди Дианы на заре их знакомства.

Романтика должна быть превыше всего, и мы не спешим отказываться от этой идеи, несмотря на то, что и она уже начинает устаревать. В конце концов, принц Эндрю и Сара Фергюсон тоже когда-то женились на поводу у своего инстинкта — и что произошло потом? Измены, скандалы и быстрый развод.

Герцог и герцогиня Йоркские на мероприятии World Wildlife Fund, 19 сентября 1987 года

Мы пытаемся законсервировать счастье

Всю свою жизнь мы желаем увековечить самые лучшие моменты нашего существования. Мы стремимся получить кабриолет, на котором нас покатали друзья, или же переехать в страну, в которую влюбились, пока были там в качестве туристов. Почему? Потому что все эти вещи или места связаны со счастливым временем, которое вам когда-то довелось пережить. Так же и с людьми: мы прекрасно проводим с партнером время, наслаждаясь с ним каждой минутой, и ошибочно полагаем, что брак сможет увековечить это чувство. Как будто брак — это стерилизованная банка, в которой можно законсервировать любовь.

Мэрлин Монро и Джо Ди Маджо (их брак протянул всего 9 месяцев)

Это, конечно же, не так. Брак никогда не имел и не будет иметь силы превратить мимолетное ощущение в нечто перманентное и монументальное. Это невозможно: в конце концов, весь прилив романтических эмоций, которые вы испытывали рядом с партнером на заре ваших отношений, был связан с определенным антуражем, неизвестностью и необычностью всего происходящего. Брак не сможет вам дарить необычные моменты в порядке конвейера: напротив, будет быт, будет квартира на окраине города, дети, расходы и так далее. Зато останется ваш партнер, который как раз таки всегда будет перманентным. И, быть может, именно в этот момент вы поймете, что когда-то давно тот сказочный момент создавал вовсе не он.

Брак не поможет вам законсервировать счастливые моменты. Но он может помочь вам начать переживать новые. Разумеется, если рядом «ваш» человек.

Мы считаем себя особенными

Думаем, у каждого из нас есть примеры неудачных браков. Например, мы наблюдали, как женятся и расстаются наши друзья, да и в целом понимали, что замужество влечет за собой множество проблем и испытаний. И все же, несмотря на пугающую статистику, мы машинально начинаем вписывать себя в круг тех, кому повезет. И добровольно начинаем игру в русскую рулетку.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри

Мы сознательно исключаем себя из общей массы, считая, что уж с нами-то «ничего такого не произойдет». И все же это ошибка и — опять же — самообман, ведь выходить замуж, уповая на удачу, это неразумно и, скорее всего, не будет сулить вам ничего хорошего. Любые сомнения должны подвергаться тщательному анализу.

Мы устали искать «того самого»

Не каждому дано найти свою любовь с первого раза. Чаще всего перед тем, как встретить мужчину своей мечты, мы проходим через целую чехарду любовных приключений: то влюбляемся безответно, то создаем неудачные пары, то переживаем период тотального одиночества, то связываем себя с мерзавцами, то тщетно ходим по вечеринкам и барам в поиске кавалера. Неудивительно, что эта череда рано или поздно утомляет нас настолько, что нам хочется просто выйти замуж «хоть за кого-нибудь», чтобы успокоиться и разрубить порочный круг.

Быть может, отчасти именно этими чувствами и руководствовалась сестра королевы Елизаветы Маргарет, когда узнала, что единственный человек, которого она когда-либо любила, женился на другой. Страдания истощили ее — и она от отчаяния вышла замуж за своего давнего поклонника фотографа Тони-Армстронга Джонса. Все мы прекрасно знаем конец этой истории: этот брак протянул 18 лет, но так и не принес счастья никому.

Маргарет и Тони, 1970 год

Ошибочно полагать, что как только мы надеваем обручальные кольца, мы автоматически попадаем в тихую гавань, где нет места драме. В браке есть все: и измены, и скандалы, и страдания, и горькие разочарования. И, возвращаясь, к предыдущему пункту, далеко не факт, что это все не коснется вас.

Хотим мы того или нет, а заключая брак, стоит руководствоваться исключительно тем, подходит ли нам партнер на психологическом уровне или нет. Если нет, то какой бы чудесной ни казалась бы нам наша любовь, она не выдержит натиска «отягчающих» обстоятельств, которые влечет за собой паспортный штамп.

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