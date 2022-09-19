7 романтических поступков, которые должны вас насторожить

Эти поступки кажутся трогательными и как будто обещают долгую и счастливую совместную жизнь, но за ними часто скрываются не самые лучшие намерения. Если заметите за избранником одну из особенностей, задумайтесь, стоит ли продолжать отношения.

1. Он слишком быстро придумал вам ласковое прозвище.

Если на втором свидании мужчина называет вас «малыш» или «котенок», это признак, что он торопит развитие отношений. Нежные прозвища могут быть приятными, но возникают со временем, как внутренняя шутка в сложившейся паре с близкими отношениями.

2. Он перестал общаться с друзьями, чтобы быть с вами чаще.

Это может очаровать, но ничем хорошим это не закончится. Инвестируя в отношения время и силы, он будет требовать того же. Дружба нужна для поддержания эмоционально здорового состояния, зацикливаться на единственном человеке — сомнительный выбор.

3. Он постоянно пишет, зная, что вы заняты.

Внимание приятно всем, но если вы сказали, что работаете или хотите пообщаться с подругой, а он продолжает писать и обижается, что вы не отвечаете, это нарушение личных границ и неуважение к вашим потребностям.

4. Он заполнил вашими фотографиями соцсети.

Поначалу это может показаться лестным и приятным, но если вы вместе недавно, действительно ли вы хотите занимать столько места в его жизни?

Что это говорит о партнере, если его соцсети посвящены только вашей паре, а увлечения, друзья и работа исчезли оттуда?

5. Он хочет побыстрее познакомиться с вашими родителями.

Если вы только начали встречаться, то настойчивое желание познакомиться с вашей семьей может быть признаком того, что мужчина слишком быстро и слишком глубоко погрузился в эти отношения, хотя они еще не успели развиться до нужной стадии. Для подобной близости тоже необходимо время. Спросите у него, чем вызвано это желание, предложите сперва сосредоточиться на узнавании друг друга, а потом знакомиться с родителями.

6. Он почти сразу предложил съехаться.

Вы вместе пару месяцев, а он уже нашел для вас квартиру? Общий быт — серьезный шаг. Если партнер настаивает на переезде, не успев как следует узнать вас, стоит притормозить.

7. Он позвал вас в поездку. Первое путешествие с партнером часто оказывается непростым испытанием, и не стоит соглашаться, если вы были на паре свиданий. Проводить вместе время с человеком, которого знаете недостаточно хорошо, не самая лучшая безопасная идея.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2568941179858585786/

А вы знали об этом?

Так в 2008 году пицца «Берлускони» была названа лучшей в мире. Несмотря на то, что родиной пиццы считается Италия, самую вкусную готовят в Финляндии. По мнению экспертов, успех и безупречный вкус блюда удалось достичь благодаря использованию исключительно финских продуктов, среди которых рожь и копченая оленин.

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А вы знали об этом?

Порой от чрезмерного употребления ананаса в уголках рта образуются трещины и раны. Этому есть своё объяснение. В составе ананаса есть так называемый фермент бромелайн, способный расщеплять мясо. Поэтому если вы подержите кусочек этого экзотического фрукта на языке, то почувствуете довольно неприятные ощущения жжения и пощипывания. Пока вы едите ананас – он ест вас!

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