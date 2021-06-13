Почему в древнем Риме не было тюрем?

Такое наказание, как отсидка преступником в тюрьме срока, определяемого приговором суда, массово появилось в Европе только в XVI веке. До этого, со времён античности, тюрьмы были только долговыми либо предварительными, в которых преступники ждали судебного процесса. В Древнем Риме тюремные помещения (на латыни «carceres», отсюда современное слово «карцер») применялись для заключения обвиняемых или временного содержания уже приговорённых преступников перед исполнением приговора. Разновидностей наказаний в законах Древнего Рима было множество — штрафы, бичевание, увечья по принципу «око за око, зуб за зуб». За серьёзные преступления могли отдать в гладиаторы или казнить. Тюремного заключения среди наказаний в римских законах не было. Таким образом, римская тюрьма, по современным понятиям, что-то вроде СИЗО (следственного изолятора).
Ограничение свободы римскими судами применялось, но с тюрьмой оно связано не было. Для римских граждан одним из достаточно мягких приговоров был домашний арест. Но срок ареста при этом не устанавливался, например известный полководец и поэт Помпоний Секунд сидел дома шесть лет, пока не умер император Тиберий, против которого он злоумышлял. После суда приговор обычно приводился в исполнение немедленно, но во времена Империи правосудие обросло сложными процедурами и приговорённые также могли прождать в тюрьме довольно длительное время.
Условия содержания сильно различались для разных категорий заключённых. Хуже всего приходилось лицам, не обладавшим римским гражданством. Например, пленным, даже самым высокородным. Царь Нумидии Югурта, проигравший войну и попавший в плен, умер от голода в 104 году до н.э., пребывая в римской тюрьме. Это была знаменитая Мамертинская тюрьма, расположенная на северном конце Капитолия, возле римского форума. Она построена в VI веке до н.э. при легендарном Анке Марции, четвёртом царе Рима. Потом её расширил Сервий Туллий, после чего римляне её прозвали «Туллианум». Последним императором, занимавшимся её благоустройством и очередным расширением, стал Тиберий. При нём в этой тюрьме помимо прочих преступников содержались и христиане перед казнью. Название «Мамертинская тюрьма» это здание получило уже в Средние века.
Римский историк Саллюстий описывал её такими словами: «В тюрьме имеется нижний уровень, который называется «Туллианум», который спускается на двенадцать футов под землю. Стены у тюрьмы толстые, свод ее также выложен из камня. Это грязная темница, мрачная и зловонная, и впечатление она оставляет страшное и ужасное». Из верхнего на нижний уровень не вели лестницы, попасть туда можно было лишь через отверстие в потолке. Кроме Югурты, здесь провёл последние годы жизни другой знаменитый враг Рима — Верцингеториг. Он прожил в Туллиануме целых шесть лет, дожидаясь триумфа Цезаря, после которого его удавили.
Здесь также содержались и были казнены без суда пять участников «заговора Катилины». Тела казнённых выставлялись для всеобщего обозрения на Гемониеву террасу, которая вела от Капитолия к Форуму и далее к Тибру, туда затем их и выбрасывали. В Туллиануме был казнён консул Сеян, второе лицо в Риме при Тиберии, которого он планировал свергнуть. Но Сеян пробыл в заключении всего несколько дней, сенаторы приговорили его к казни очень быстро.
Именно в Туллиануме по средневековой легенде перед казнью сидели апостолы Пётр и Павел. А также многие другие христианские мученики первых веков н.э. Поэтому после победы христианства эта тюрьма стала местом паломничества, а в XVI веке над ней была построена церковь св. Иосифа Плотника.
Сейчас здесь находится музей, открытый для посещений. Туристы могут спуститься даже на самый нижний уровень по ступеням лестницы, которой в древнеримские времена не было. На стенах из туфа высечены имена самых известных заключённых этой тюрьмы, а в нижнем зале установлен алтарь в честь святого Петра с изображением перевёрнутого креста. По преданию, его распяли вниз головой, что и символизирует это изображение. Нижний уровень музея — одно из самых древних исторических мест в Риме.
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Булат Мамлиев
Источник : https://zen.yandex.ru/media/ancient_rome/pochemu-v-drevnem-r...
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