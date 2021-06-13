Почему в древнем Риме не было тюрем?

Такое наказание, как отсидка преступником в тюрьме срока, определяемого приговором суда, массово появилось в Европе только в XVI веке. До этого, со времён античности, тюрьмы были только долговыми либо предварительными, в которых преступники ждали судебного процесса. В Древнем Риме тюремные помещения (на латыни «carceres», отсюда современное слово «карцер») применялись для заключения обвиняемых или временного содержания уже приговорённых преступников перед исполнением приговора. Разновидностей наказаний в законах Древнего Рима было множество — штрафы, бичевание, увечья по принципу «око за око, зуб за зуб». За серьёзные преступления могли отдать в гладиаторы или казнить. Тюремного заключения среди наказаний в римских законах не было. Таким образом, римская тюрьма, по современным понятиям, что-то вроде СИЗО (следственного изолятора).

Внутренние помещения древнеримской тюрьмы. Современное фото.

Ограничение свободы римскими судами применялось, но с тюрьмой оно связано не было. Для римских граждан одним из достаточно мягких приговоров был домашний арест. Но срок ареста при этом не устанавливался, например известный полководец и поэт Помпоний Секунд сидел дома шесть лет, пока не умер император Тиберий, против которого он злоумышлял. После суда приговор обычно приводился в исполнение немедленно, но во времена Империи правосудие обросло сложными процедурами и приговорённые также могли прождать в тюрьме довольно длительное время.

Фасад музея Мамертинской тюрьмы.

Условия содержания сильно различались для разных категорий заключённых. Хуже всего приходилось лицам, не обладавшим римским гражданством. Например, пленным, даже самым высокородным. Царь Нумидии Югурта, проигравший войну и попавший в плен, умер от голода в 104 году до н.э., пребывая в римской тюрьме. Это была знаменитая Мамертинская тюрьма, расположенная на северном конце Капитолия, возле римского форума. Она построена в VI веке до н.э. при легендарном Анке Марции, четвёртом царе Рима. Потом её расширил Сервий Туллий, после чего римляне её прозвали «Туллианум». Последним императором, занимавшимся её благоустройством и очередным расширением, стал Тиберий. При нём в этой тюрьме помимо прочих преступников содержались и христиане перед казнью. Название «Мамертинская тюрьма» это здание получило уже в Средние века.

Современная статуя Верцингеторига в Алесии, Германия.

Римский историк Саллюстий описывал её такими словами: «В тюрьме имеется нижний уровень, который называется «Туллианум», который спускается на двенадцать футов под землю. Стены у тюрьмы толстые, свод ее также выложен из камня. Это грязная темница, мрачная и зловонная, и впечатление она оставляет страшное и ужасное». Из верхнего на нижний уровень не вели лестницы, попасть туда можно было лишь через отверстие в потолке. Кроме Югурты, здесь провёл последние годы жизни другой знаменитый враг Рима — Верцингеториг. Он прожил в Туллиануме целых шесть лет, дожидаясь триумфа Цезаря, после которого его удавили.

Один из казематов Мамертинской тюрьмы. Колонна, к которой привязывали узников.

Здесь также содержались и были казнены без суда пять участников «заговора Катилины». Тела казнённых выставлялись для всеобщего обозрения на Гемониеву террасу, которая вела от Капитолия к Форуму и далее к Тибру, туда затем их и выбрасывали. В Туллиануме был казнён консул Сеян, второе лицо в Риме при Тиберии, которого он планировал свергнуть. Но Сеян пробыл в заключении всего несколько дней, сенаторы приговорили его к казни очень быстро.

Алтарь св. Петра. Современное фото.

Именно в Туллиануме по средневековой легенде перед казнью сидели апостолы Пётр и Павел. А также многие другие христианские мученики первых веков н.э. Поэтому после победы христианства эта тюрьма стала местом паломничества, а в XVI веке над ней была построена церковь св. Иосифа Плотника.

Кадр из телесериала «Спартак»

Сейчас здесь находится музей, открытый для посещений. Туристы могут спуститься даже на самый нижний уровень по ступеням лестницы, которой в древнеримские времена не было. На стенах из туфа высечены имена самых известных заключённых этой тюрьмы, а в нижнем зале установлен алтарь в честь святого Петра с изображением перевёрнутого креста. По преданию, его распяли вниз головой, что и символизирует это изображение. Нижний уровень музея — одно из самых древних исторических мест в Риме.

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Булат Мамлиев

Источник : https://zen.yandex.ru/media/ancient_rome/pochemu-v-drevnem-r...

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